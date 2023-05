“ดูนิ” ยกไทยฐานผลิตกระดาษ เร่งเจาะ B2C-ขยายนอกเอเชีย

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ดูนิ” ค่ายกระดาษเช็ดปากรายใหญ่จากสวีเดน ยกไทยเป็นฐานผลิตหลักป้อนตลาดเอเชีย ล่าสุดทุ่มทุนขยายกำลังผลิตเท่าตัวเพื่อเร่งขยายตลาดความรับผิดชอบนอกเอเชีย พร้อมจ่อคิวขยายตลาดช่องทางคอนซูเมอร์นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษเช็ดปากสัญชาติสวีเดน แบรนด์ “ดูนิ” เปิดเผยว่า ในปี 2566 นี้บริษัทฯ จะลงทุน 190 ล้านบาทในการขยายกำลังผลิตเฟสที่ 1 และปีหน้าจะลงทุนอีก 110 ล้านบาท เป็นเฟสที่ 2 โดยซื้อที่ดินเพิ่มเติมติดโรงงานเดิมที่สมุทรปราการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567-2568 ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 8,000 ตันต่อปี จากเดิมมีกำลังผลิตเพียง 4,000 ตันต่อปีเท่านั้น จากการลงทุนครั้งแรกในไทยเมื่อปี 2559 ที่ใช้งบลงทุนไป 720 ล้านบาท“การเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและจำหน่ายให้ทั้งในไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้เป็นไปตามบิสิเนส โมเดล ( Business Model) ที่ทำสำเร็จมาแล้วในยุโรป”โรงงานผลิตในไทยจะเป็นฐานการผลิตสำคัญที่สามของโลกของดูนิที่มีที่เยอรมนีกับโปแลนด์ และไทย ซึ่งไทยจะเป็นฐานการผลิตและฐานการตลาดส่งออกไปจำหน่ายในตลาดหลักคือ เอเซีย เช่น สิงคโปร์ ซีแอลเอ็มวี บังกลาเทศ มัลดีฟส์ เป็นต้น รวมไปถึงออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจากนี้ก็จะมีการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกหลังจากที่มีกำลังการผลิตมากขึ้นแล้ว ก่อนหน้านี้ก็ได้เริ่มขยายไปบ้างแล้วเช่นที่ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ แอฟริกาใต้ เช่น เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี เป็นต้นส่วนตลาดใหม่ๆ ที่จะขยายเพิ่มจากนี้เช่น อินเดีย ซึ่งมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคน เป็นตลาดที่มีศักยภาพอย่างมาก โดยตั้งเป้าหมายช่วงแรกนี้ไว้ที่ 5 เมืองใหญ่ ด้วยการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักแต่ละรายในแต่ละเมือง โดยแต่งตั้งไปแล้วที่เมืองไฮเดอราบาด ส่วนที่มุมไบกับเดลีอยู่ระหว่างดำเนินการ และยังมีอีก 2 เมืองเป้าหมายที่รอดำเนินการจากนี้ ที่อินเดียมีโอกาสที่จะทำตลาดในทุกเซกเมนต์ระดับราคา ส่วนที่ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย จะขยายเพิ่มในส่วนตลาดพรีเมียม เป็นต้นนายประวิทย์กล่าวว่า ส่วนตลาดในประเทศไทยมีแผนที่จะขยายตลาดไปสู่คอนซูเมอร์ หรือบีทูซี B2C (Business to Consumer) จากเดิมที่ตลาดหลักของดูนิเป็นบีทูบีมากกว่า 95% แต่ก็เป็นตลาดที่ท้าทาย เพราะต้องค่อยเป็นค่อยไป โดยต้องมีการปรับสินค้าแพกเล็กเพื่อนำเข้าจำหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรด ด้านช่องทางจัดจำหน่ายในต่างประเทศจะใช้เครือข่ายของ ดูนิ เอบี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ พร้อมกับแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในเมืองหลักทั่วภูมิภาคเอเชียรวมทั้งการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย และสร้างแบรนด์ ซึ่ง ดูนิ มีสินค้าสำหรับหลากหลายกลุ่มตลาด แบ่งได้เป็น 3 คอนเซ็ปต์หลัก (Go-Joy-Wow) ที่ชัดเจนเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มตลาดเป้าหมายทั้งในตลาดไทย และตลาดในภูมิภาคเอเชีย ดังนี้ Go การใช้งานแบบสะดวกราคาไม่สูง เช่น napkins ที่ใช้ในร้านอาหารสไตล์คาเฟ่, Joy เน้นความสวยงาม สนุกสนานงานเลี้ยง, Wow เน้นความหรูหรา ให้ความรู้สึก Luxuryสำหรับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด HoReCa ในไทย และภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเป้าหมายในอนาคตนั้น ได้ให้ความสำคัญต่อตลาด B2B (Business to Business) ในกลุ่มร้านอาหารเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบัน ดูนิ ไทยแลนด์ มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และกำลังอยู่ในระหว่างแต่งตั้งตัวแทนเจาะกลุ่มเฉพาะอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งอุตสาหกรรมด้านอาหาร หรือตลาด HoReCa (Hotels Restaurants & Catering) ในประเทศไทยมีขนาดใหญ่มาก อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจำนวนโรงแรม 24,400 แห่งทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นโรงแรมสี่ดาวขึ้นไป ประมาณ 3,660 แห่ง หรือคิดเป็น 15%นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร (Restaurant) ที่ทาง TTB Analytics รายงานไว้เป็นจำนวนถึง 32,300 แห่ง โดยเป็นร้านเจาะตลาดระดับกลางและระดับบน ขณะที่ธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) มีข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย และการประเมินของบริษัท คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าตลาดที่ 850 ล้านบาทเช่นกัน ทำให้มุมมองในการขยายตลาดและลงทุนในไทยมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาจากศักยภาพของตลาด HoReCa ในไทยที่มีการบริโภคภายในประเทศสูงเหมาะกับการใช้เป็นฐานของธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคสะดวกในการส่งออก ซึ่งประเทศไทยมีสนธิสัญญา FTA Free Trade Agreement กับหลายประเทศทำให้มีข้อได้เปรียบในเรื่องภาษีของผู้ซื้อที่ต้องการนำเข้า อีกทั้งแรงงานในไทยมีคุณภาพสูงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ยังไม่สูงนัก โดยเหตุผลของการตัดสินใจลงทุนพัฒนาพื้นที่โรงงานเพิ่มในปีนี้ มาจากการเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่ขยายตัวอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ของกลุ่มชนชั้นกลางในแต่ละประเทศที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารที่มีความพิถีพิถันมากขึ้น และจากความต้องการสินค้าพรีเมียมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาด HoReCa โดยรวมโต 8-10% ในช่วงที่ผ่านมาสำหรับยอดขายปี 2566 นี้ตั้งเป้าไว้ที่ 420 ล้านบาท ส่วนปี 2567ประมาณ 550 ล้านบาท และปี 2568 มีรายได้ประมาณ 700 ล้านบาท ส่วนปี 2569 คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท