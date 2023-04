TOA คว้ารางวัลชนะเลิศ ‘Best Innovation Award’ จากงานสถาปนิก ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

เปิดเผยว่า “จากการที่ทีโอเอมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม สีทาอาคารและวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ‘Inspire Better Living’ ที่เชื่อว่า “ทุกความสุขของชีวิต เริ่มต้นที่บ้าน” เพราะบ้านถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการที่บ้านประกอบไปด้วยวัสดุก่อสร้างที่ดีและมีคุณภาพ อย่างเช่นสีทาอาคาร ย่อมส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมรอบตัวดียิ่งขึ้นไปด้วย ซึ่งจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ที่สามารถคว้ารางวัล Best Innovation Award 2022 กับ นวัตกรรมสีทาภายใน TOA Organic Care เทคโนโลยีสี Bio-Based ด้วยการนำส่วนประกอบจากพืชมาใช้ทดแทนวัตถุดิบการผลิต จากปิโตรเคมี ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก USDA จากสหรัฐอเมริกาจึงนำมาต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมสีทาเหล็กให้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ล่าสุดกับผลงานสุดยอดนวัตกรรม ‘TOA AQUA SHIELD 2IN1 MULTI SURFACE’ สีเคลือบทับหน้า รวมรองพื้น สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีนาโนอะคริลิกแอดวานซ์โมดิฟายด์จากยุโรป ที่ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมบนหลากหลายพื้นผิว ทั้งเหล็ก โลหะผิวมันวาว กระเบื้องห้องน้ำ กระจก ฯลฯ สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน สารระเหยที่เป็นอันตรายต่ำกว่าสีน้ำมันทั่วไป 9 เท่า ใช้งานง่ายเปิดกระป๋องทาได้ทันที ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกทั้ง LEED 4.1 และ WELL นับเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม เป็นทางเลือกที่ดีขึ้นไปอีกขั้นให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังได้รับเครื่องหมาย TOA Green Certified สัญลักษณ์การันตีความปลอดภัยเพื่อคุณและสิ่งแวดล้อมด้วย”สำหรับผู้ที่สนใจชมนวัตกรรม ‘TOA AQUA SHIELD’ และกองทัพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของทีโอเอแบบครบวงจร สามารถ แวะเวียนมาเยี่ยมชม และร่วมพูดคุยกันได้ ในงานสถาปนิก’66 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 35 ได้ที่บูธ TOA (หมายเลข S104-05) บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 587 ตารางเมตร และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์ Thematic Pavilion ที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์และสถาปนิกนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยการนำผลิตภัณฑ์ TOA มาสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี