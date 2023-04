ชวนเกษตรกร-ผู้ประกอบการ BCG สมัครร่วมโครงการ ThEP for FTA Market ปี 2

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เปิดรับสมัครเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้า BCG กลุ่มอาหารแปรรูป เครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA (Thai Entrepreneur Program for FTA Market : ThEP for FTA Market) เพื่อผลักดันให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วย BCG Model มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) และพัฒนาศักยภาพธุรกิจ BCG เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางแข่งขันได้อย่างยั่งยืนสำหรับโครงการ ‘ThEP for FTA Market’ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปีนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 20 ราย จะได้เข้าร่วมกิจกรรมบูธแคมป์เสริมศักยภาพด้านการตลาดแบบเจาะลึก จำนวน 4 วัน 3 คืน เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ BCG และเพิ่มโอกาสขยายช่องทางในตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังของไทย รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 5 ราย จะได้ผลิตคลิปสั้นเพื่อโปรโมตสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อีกด้วยทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ThEP for FTA Market ได้ตั้งแต่วันนี้-21 พ.ค.2566 ทาง https://forms.gle/oGD6LKqNBFJz1g8K7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: bcgthep@gmail.com หรือโทร. 083 044 2361