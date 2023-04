ไทยขึ้นที่ 3 ผลิตและส่งออกเพ็ทฟู้ดโลก ททท.รุกตลาด Pet-Humanization

ผู้จัดการรายวัน 360 -“เอ็น.ซี.ซี.ฯ” เผยไทยขึ้นแท่นเบอร์ 3 ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงโลก ดันธุรกิจสัตว์เลี้ยงโตทั้งระบบ เตรียมจัดงาน “PET Expo Thailand 2023” ครั้งที่ 23 ยกขบวนสินค้าและบริการโปรโมชั่นพิเศษมากมายไว้ในงานเดียว พร้อมโชว์สัตว์เลี้ยงน่ารักหาดูยาก และกิจกรรมพิเศษมากมาย ด้าน ททท. หนุนจัดงาน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวร่วมกับสัตว์เลี้ยง หลังพบมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางกับสัตว์เพิ่มขึ้น 20% ต่อทริป ปักธงจัดงาน 4-7 พฤษภาคมนี้ ณ ฮอลล์ 6-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดมีผู้ร่วมงานกว่า 1 แสนคนนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “PET Expo Thailand 2023” ครั้งที่ 23 เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) รายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา โดยปี 2565 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสูงถึง 90,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากปี 2564 มีมูลค่าอยู่ราว 70,991 ล้านบาทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์ และยังขยายผลไปสู่การเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยงกลุ่มอื่น ๆ อาทิ สินค้ากลุ่มดูแลสัตว์เลี้ยง (Pet care), อุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์, โรงพยาบาลสัตว์ (Pet hospitals), โรงแรมที่พักสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet hotels) อีกทั้งในภาคการท่องเที่ยวของไทย ต่างมีการปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการพาสัตว์เลี้ยงออกเดินทางไปด้วยกัน ทำให้โรงแรมที่พักและร้านอาหารในรูปแบบ (Pet friendly) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีสำหรับในปี 2566 นี้ ทางเอ็น.ซี.ซี. ฯ เตรียมจัดงาน “PET EXPO Thailand 2023” ครั้งที่ 23 งานแสดงสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงของไทย ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคมนี้ ณ ฮอลล์ 6-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ยินดีต้อนรับงาน “Pet Expo Thailand” กลับบ้าน หลังจากที่ได้ปิดปรับปรุงมากกว่า 3 ปี โดยทางร้านค้าร้านอาหาร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เอง ก็มีความพร้อมรับรองบรรดาเจ้าของและสัตว์เลี้ยงที่มาชมงานเช่นกันงาน “PET EXPO Thailand 2023” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Steampets Steam Punk” เพื่อนพลังรักจักรกล โดยภายในงาน ได้รวบรวมสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมาไว้ครบภายในงานเดียว ซึ่งในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีผู้ร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 300 ร้านค้า อาทิ แบรนด์ Whiskas (วิสกัส), Pedigree (เพดดิกรี), Temptations (เทมส์เทชั่นส์), IAMS Cat (ไอแอมส์ แคท) และ Royal Canin (โรยัล คานิน) รวมถึงเวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บำรุงขน แชมพู อุปกรณ์ตัดแต่งขน เสื้อผ้า-เครื่องประดับ อุปกรณ์ของเล่นพัฒนาทักษะ รวมถึงนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงปีนี้เรามีการจัดกิจกรรมใหม่ ที่ไม่เคยมีที่ใดจัดมาก่อน เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับพฤติกรรมและความชอบของแฟนคลับ คือ การแข่งขันกีฬาสาธิตสำหรับสุนัข 2 ประเภทด้วยกัน คือ Skateboarding Dog และ การแข่งขัน My Dog Anywhere และการประกวดหนูแฮมเตอร์ จากกรรมการระดับนานาชาติส่วนโซนต่าง ๆ ภายในงาน “PET EXPO Thailand 2023” ยังรวมความน่าสนใจต้อนรับคนรักสัตว์ ประกอบด้วย โซน Pet Village พบกับสัตว์เลี้ยงนฟาร์มขวัญใจน้อง ๆ หนู ๆ ทั้ง นกแก้วซันคอนัว ม้าแคระ คาปิบาร่า หมูแคระ และแมวคาราเคิล โซน Exotic Pet หรือโซนสัตว์แปลก ได้รวบรวมสัตว์ต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสัตว์พิเศษที่หาดูได้ยาก ทั้งงู เอ็กโซลอท หรือปลาหมาน้ำ แรคคูน ฮอร์นฟรอก กิ้งก่ามังกรเครา ตุ๊กแกเสือดาว และแมวเบงกอลปีนี้เรามีการจัดกิจกรรมใหม่ ที่ไม่เคยมีที่ใดจัดมาก่อน เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับพฤติกรรมและความชอบของแฟนคลับ คือ การแข่งขันกีฬาสาธิตสำหรับสุนัข 2 ประเภทด้วยกัน คือ Skateboarding Dog และ การแข่งขัน My Dog Anywhere และการประกวดหนูแฮมเตอร์ จากกรรมการระดับนานาชาติส่วนโซนต่าง ๆ ภายในงาน “PET EXPO Thailand 2023” ยังรวมความน่าสนใจต้อนรับคนรักสัตว์ ประกอบด้วย โซน Pet Village พบกับสัตว์เลี้ยงนฟาร์มขวัญใจน้อง ๆ หนู ๆ ทั้ง นกแก้วซันคอนัว ม้าแคระ คาปิบาร่า หมูแคระ และแมวคาราเคิล โซน Exotic Pet หรือโซนสัตว์แปลก ได้รวบรวมสัตว์ต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสัตว์พิเศษที่หาดูได้ยาก ทั้งงู เอ็กโซลอท หรือปลาหมาน้ำ แรคคูน ฮอร์นฟรอก กิ้งก่ามังกรเครา ตุ๊กแกเสือดาว และแมวเบงกอล