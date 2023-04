คิง เพาเวอร์ สนับสนุน EXPO 2028 PHUKET THAILAND

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “จากการที่ทางรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ได้กำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 PHUKET THAILAND “Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity” โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้มีโอกาสให้การสนับสนุนการผลักดันการเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว และพร้อมให้ความร่วมมือภายใต้ศักยภาพของธุรกิจในกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจดิวตี้ ฟรี, ธุรกิจโรงแรม, แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ เป็นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพพื้นฐานของประเทศไทยในการจัด EXPO ที่เป็น Specialised Expo ในระดับนานาชาติ นอกเหนือจากความพร้อมด้านของกายภาพและความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 77 จังหวัด, โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม, คุณภาพของสถานที่จัดการประชุมในระดับนานาชาติที่ดีเยี่ยม อันส่งผลต่อเนื่องในแง่เศรษฐกิจและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาค เนื่องจากผู้ที่จะเดินทางเข้ามาประชุมหรือที่เรียกว่า “กลุ่ม MICE” เป็นกลุ่มนักเดินทางคุณภาพ มีศักยภาพ Quality Visitors ต้องการสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยข้อได้เปรียบของประเทศไทยในหลายด้านที่มีความพร้อม หากมีการดึงการประชุม อบรม สัมมนามาจัดที่ประเทศไทยมากขึ้นก็จะสามารถช่วยเร่งการฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมและยังช่วยฟื้นธุรกิจจากการต้องหยุดชะงักในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย”สำหรับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีความพร้อมในการสนับสนุนวาระดังกล่าว ด้วยยุทธศาสตร์ส่งมอบประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพตั้งแต่ต้นทาง ด้วยความครบครันของแฟล็กชิพสโตร์แบรนด์เนมระดับโลกภายใต้แนวคิด “Duty Free World Class Shopping Destination” เพื่อให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค และส่งต่อประสบการณ์ช้อปสินค้าดิวตี้ ฟรี แบบไร้ขีดจำกัด ไปยังสาขาในเมือง (Downtown Duty Free) รวมถึงพัฒนาต่อยอดการซื้อสินค้า Duty Free ในระบบออนไลน์ด้วยบริการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.kingpower.com , www.firster.com และบริการ King Power Click & Collect ที่สามารถวางแผนช้อปปิ้ง และรับของง่ายขึ้นที่สนามบินทั้งขาเข้า – ขาออก ตลอดจนการสื่อสารและขายสินค้าผ่านช่องทาง www.weibo.com , www.wechat.com ,www.taihaitao.com ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงล่าสุดคือการพัฒนาโครงการ “คิง เพาเวอร์ มหานคร” ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ครบวงจร มีมาตรฐานระดับโลกทั้งนี้ในส่วนของการร่วมสนับสนุนให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 PHUKET THAILAND ทางกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน instore media ทุกสาขา ได้แก่ รางน้ำ ,ศรีวารี , พัทยา , ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,ท่าอากาศยานดอนเมือง , ท่าอากาศยานเชียงใหม่ , คิง เพาเวอร์ มหานคร ,โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ,สื่อ Out of Home ที่ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี , พัทยา และภูเก็ต ,สื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดในเครือ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED รอบสนาม คิง เพาเวอร์ สเตเดียม ของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก ประเทศอังกฤษ ทุกแมทช์การแข่งขันของเลสเตอร์ ซิตี้ รวมทั้งสิ้น 6 แมทช์ จนจบฤดูกาลทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ที่ คิง เพาเวอร์ สเตเดียม จะทำให้การประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในงาน EXPO 2028 PHUKET THAILAND ครั้งนี้ได้ปรากฏสู่สายตาคนทั่วโลก โดยทุกคนสามารถร่วมสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในครั้งนี้ได้ที่ https://support.expo2028thailand.com/th หรือสแกน QR Code ซึ่งหากประเทศไทยได้รับการคัดเลือก กำหนดการจัดงานคือระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2571 บนพื้นที่ 141 ไร่ ณ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต