“กัลเดอร์มา” ยกระดับความงาม จัดสัมมนางานสัมมนาวิชาการ “GAIN Inspire : The Annual Academic Day”

กัลเดอร์มา ยกระดับผู้นำนวัตกรรมความงาม เชิญคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไทยและระดับนานาชาติ ร่วมงาน GAIN Inspire : The Annual Academic Day An Exclusive Academic Symposium For Value Customers ชูนิยามความงามคอนเซ็ปต์ใหม่ “THIS IS MY LOOK”กัลเดอร์มา ผู้นำนวัตกรรมด้านความงาม ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี เดินหน้าสร้างมาตรฐานธุรกิจความงามผ่านกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี จัดงานสัมมนาวิชาการ “GAIN Inspire : The Annual Academic Day” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเมืองไทยและระดับนานาชาติมาให้ความรู้และอัพเดทเทรนด์ความงาม เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ทักษะและพัฒนาศักยภาพของแพทย์ความงามในเมืองไทยผ่านการจัดอบรมในรูปแบบโปรแกรมระดับโลกเภสัชกรพิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากศักยภาพของคลินิกพันธมิตรความงามและแพทย์ความงามที่ไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกัลเดอร์มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์ฟิลเลอร์จากประเทศสวีเดน ที่เน้นเรื่องการปรับลุค สร้างเอกลักษณ์ ช่วยเสริมความมั่นใจ โดยในปีนี้ เราให้ความสำคัญกับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ THIS IS MY LOOK เติมเต็มทุกตัวตน เสริมความมั่นใจให้ทุกลุค ผลักดันให้ผู้คนเผยความงามอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวตนที่แท้จริง ไม่ว่าจะเพศไหน เชื้อชาติอะไร ก็ดูดีและมีเสน่ห์ในแบบของคุณได้ พร้อมตอกย้ำกลยุทธ์ทางการตลาด Authentic & Individual Beauty เพราะทุกคนดูดีได้จากการมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเฉพาะในแต่ละบุคคล“การปรับรูปหน้าด้วยสารเติมเต็มกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งฟิลเลอร์จากประเทศสวีเดน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามเนื้อเยื่อ ให้เข้ากับแต่ละส่วนบนใบหน้า ที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการสำหรับแพทย์ และเพื่อตอบโจทย์เอกลักษณ์เฉพาะตัวตนของแต่ละบุคคล ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจสำหรับคนไข้ ทำให้ได้ผลลัพธ์อย่างเป็นธรรมชาติ มีการศึกษาด้านความปลอดภัยและมีการใช้ทั่วโลก และได้รับความนิยมไม่น้อยกว่านวัตกรรมสารลดเลือนริ้วรอย เนื่องจากเป็นตัวช่วยในเรื่องริ้วรอย และปรับรูปหน้าที่ไม่ต้องเจ็บตัวเหมือนกับการศัลยกรรม ทั้งยังเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว และแทบไม่ต้องพักฟื้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการสวยแบบเร่งด่วน ดูดีแบบรวดเร็ว ที่สำคัญ คือ ยังช่วยให้ผลลัพธ์มีความเป็นธรรมชาติให้ไม่แข็ง สวยละมุนในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามทุกคนควรให้ความสำคัญก่อนการทำทรีทเมนท์ คือ AART : Assessment / Anatomy / Range / Treatment นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและการปรับรูปหน้า เข้าใจโครงสร้างและวิธีการประเมินใบหน้า ของผู้เข้ารับบริการ ซึ่งจะทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ของ กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) ในการเพิ่มศักยภาพให้กับแพทย์และคลินิกความงามชั้นนำที่เป็นพันธมิตรทุกคน”นอกจากนี้ เราได้เรียนเชิญผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และ ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด มาช่วยติดอาวุธให้กับเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจเจ้าของคลินิคทั้งหลาย ภายใต้แนวคิด Aesthetic Business Essentials for 2023 : Navigating the Latest Applications and Implications ซึ่งในปีนี้เราให้ความสำคัญเรื่อง Authentic & Trusted Natural Beauty ความสวยความดูดี มีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม และต้องเป็นความสวยที่ดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งจากแนวคิดนี้ เราสามารถกระตุ้นแนวทางการเติบโตของฟิลเลอร์จากประเทศสวีเดน เพื่อตอบโจทย์เอกลักษณ์เฉพาะตัวตนของแต่ละบุคคลที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการ และ สารลดเลือนริ้วรอยที่ตอบโจทย์การออกแบบโครงหน้าเน้นความเป็นธรรมชาติเหมาะกับผู้ที่ต้องการช่วยลดริ้วรอย ไม่ตึงแข็งเกินไป นอกจากนี้ สิ่งที่ทุกๆ คลินิกควรให้ความสำคัญเพิ่มเติม คือ 4T : Tourist / Trust / Trials / Trace เพราะปัจจุบันนี้ ทุกประเทศเปิดหมดแล้ว การตั้งกลุ่มเป้าหมายไปที่ชาวต่างชาติ จะทำให้เรามีจุดมุ่งหมายที่กว้างมากขึ้น ได้เปรียบกว่าคู่แข่ง“ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นเชื่อถือได้ และการได้ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะสร้าง Customer Loyalty สุดท้าย หากเราสามารถโชว์ให้เห็นถึงแหล่งที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรมการสแกน QR Code เพื่อให้ลูกค้าได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง สิ่งนี้จะยิ่งสร้างแต้มต่อให้กับทุกๆ คลินิกและส่งผลให้เกิดการบอกต่อ และทำให้ประสบผลสำเร็จในระยะยาว และสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องคำนึงก่อนการทำหัตถการ ผู้เข้ารับบริการต้องเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน แพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญ และผลิตภัณฑ์ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีการศึกษาด้านความปลอดภัยและมีการใช้ทั่วโลก”เภสัชกรพิรพัฒน์ กล่าวปิดท้าย.