ร้อนตับแตก แอร์คึกคัก ส่งรุ่นใหม่งัดแคมเปญลุย ปีนี้ตลาดทะลุ 2.3หมื่นล.

การตลาด- เข้าสู่หน้าร้อนอย่างสมบูรณ์ และปีนี้ถือว่าอุณหภูมิความร้อนมาเร็วและพุ่งแรงก่อนเข้าเดือนเม.ย.เสียอีก เล่นเอาต้องปาดเหงื่อกันก็จริง แต่ก็ทำให้ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างสำหรับตลาดแอร์ปีนี้ ที่เชื่อว่าจะโตได้ถึง 13% สู่ 23,000 ล้านบาท แต่ร้อนตับแตกขนาดนี้ ศึกแอร์หน้าร้อน ยิ่งทำเงินสะพัด โปรโมชั่นราคาแอร์ลดแหลกสูงสุดถึง 50%เปิดศึกตลาดแอร์กันแบบสุดกำลัง หลังซึมเซามากว่า 2 ปี หลายๆแบรนด์ปล่อยหมัดเด็ด ทยอยส่งแอร์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดกันตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนจนถึงปัจจุบัน เพราะต่างทำนายทายทักกันไว้ว่า ปี 2566 นี้ต้องร้อนแน่ๆ และร้อนแบบสุดๆด้วย ซึ่งเป็นไปตามที่หน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่า หน้าร้อนของประเทศไทยปีนี้ พบว่ามาเร็วและร้อนแรงกว่าปีที่ผ่านๆมา*** ร้อนตับแตกองศาทะลุโดยพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา และปัจจุบันอุณหภูมิสูงสุดทะลุ 43 องศาเซลเซียสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่ขนาดยังไม่ถึงวันที่ร้อนที่สุดของปี ซึ่งปกติจะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายน จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าคงจะทะลุ 45 องศาเซลเซียสแน่นอนนอกจากนั้นในช่วงที่ผ่านมา ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 3.60 บาทต่อหน่วยในปี2564 เป็น 4.16 บาทต่อหน่วยในปี 2565 ล่าสุด ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2566 อยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และ 5.33 บาทต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ทำให้หลายคนกังวลใจว่าจะรับมือกับค่าไฟกันอย่างไรสัญญาณคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลต่อยอดขายแอร์เป็นอย่างมาก ใครเปิดเกมส์ก่อนได้เปรียบ นอกจากจะเป็นช่วงเปิดตัวสินค้าใหม่แล้ว แคมเปญการตลาดสำหรับการทำยอดขายแอร์ในช่วงหน้าร้อนนี้ซึ่งถือเป็นสัดส่วนการขายมากกว่า 40% ถือเป็นไม้เด็ดสุดที่จะช่วยคว้าเงินในกระเป๋าของลูกค้าออกมาได้มากที่สุดเช่นกัน จะแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ พรีเมี่ยมหรือระดับกลาง จะแบรนด์จีน ญี่ปุ่น หรือ เกาหลี งานนี้พร้อมใจกันดั้มราคายั่วยวนให้ลูกค้าเสียเงินในกระเป๋าแบบไม่มีใครยอมใคร*** รีเทล เปิดศึกแคมเปญเริ่มกันที่พาวเวอร์มอลล์ เปิดเกมส์ขายแอร์ บนช่องทางออนไลน์ มอบส่วนลดสูงสุดถึง 40% จัดมาให้แบบเรียกได้ว่ามีแทบทุกแบรนด์ นับสิบรายการ เช่น TCL รุ่น TAC-MTP10W จาก 16,990 บาท เหลือ 9,997 บาท, Carrier รุ่น 42TVDA013 จาก 32,900 บาท เหลือ 19,090 บาท, Samsung รุ่น AR18AYAAAWKNST จาก 48,900 บาท เหลือ 36,440 บาท และ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น SRK18YVS-W1 รุ่น 44,100 บาท เหลือ 36,040 บาท เป็นต้นส่วนทางด้านเพาเวอร์บาย ก็ได้จัดโปรโมชั่นบนช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่น ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ลดสูงสุดถึง 50% + ลดเพิ่มสูงสุด 10% (เฉพารุ่นที่ร่วมรายการ / สินค้าราคาลงท้ายด้วย 4 และ 8 ไม่ร่วมรายการ) รวมถึงผ่อน 0% นานสูงสุด 10เดือน (กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่ายอดขายแอร์ในตลาดต่างจังหวัดมีความคึกคักเป็นอย่างมาก เพราะหลายๆจังหวัดกำลังเผชิญกับภาวะอากาศร้อนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ยกตัวอย่าง เช่น แม้อุณหภูมิจะอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส แต่รู้สึกได้ถึง 45 องศาเซลเซียส ทำให้รู้สึกร้อนมากกว่าทุกๆปี บวกกับโปรโมชั่นที่จัดทำขึ้นด้วยแล้ว ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมถึงร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามียอดขายแอร์เพิ่มสูงถึง 3-4 เท่าตัว ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยยังพบด้วยว่า กำลังซื้อส่วนใหญ่ยังคงเลือกแอร์ขนาด 9,000-12,000 บีทียู เป็นหลัก แต่ฟังก์ชั่นการทำงานต้องฟอกอากาศได้ หรือเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ รวมถึงประหยัดไฟด้วย ที่สำคัญเลือกซื้อในราคาไม่เกิน 20,000 บาทมากที่สุด อีกทั้งอัตราการครอบครองแอร์ของครัวเรือนไทยยังน้อยมากประมาณ 30% เท่านั้นเอง นั่นหมายความว่าโอกาสของตลาดแอร์ในไทยยังมีอีกมาก ขณะที่ไทยเป็นประเทศเมืองร้อนด้วย*** แอลจีเจาะตลาดพรีเมียมก่อนหน้านี้นายอำนาจ สิงหจันทร์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวไว้ว่า ตลาดแอร์ในปี 2566 นี้คาดว่าจะเติบโตขึ้น 7% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20,991 ล้านบาท โดยเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์ถึง 80% ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เติบโต คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้ปีนี้จะร้อนมากกว่าทุกๆปี, มีการซื้อแอร์ใหม่ทดแทนแอร์เก่าในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น, ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 16% จากปี 65 ผู้บริโภคจึงมองหาแอร์ที่ประหยัดไฟมากขึ้น, PM 2.5 และมลภาวะทางอากาศ และเรื่องของการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อให้เกิดการซื้อแอร์มากขึ้นในส่วนของแอลจี ปีนี้ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ LG Objet Collection เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่โดดเด่นด้วยส่วนผสมสีเขียวแบบพรีเมียมอันเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชันนี้ที่ช่วยเพิ่มความเรียบหรูและทันสมัยให้กับการตกแต่งบ้าน โดยในส่วนของแอร์จะเปิด 4 รุ่น เช่น LG ART COOL เครื่องปรับอากาศภายในบ้านด้วยระบบดูอัล อินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นและทำความเย็นได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ตั้งเป้ายอดขายแอร์ 14% จากรายได้กลุ่มเอชเอ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่วางไว้ 8,400 ล้านบาทในปีนี้แต่พอเข้าสู่หน้าร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางซัมซุงได้ประเมินภาพรวมตลาดแอร์ออกมาอีกครั้งว่า จะมีอัตราการเติบโตมากกว่า 10%*** ซัมซุงโหมแอร์กลุ่ม WindFreeนางสาวอภริดี พหลเวชช์ หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเครื่องปรับอากาศ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดรวมเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ในไทยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างหนักตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ได้รับผลกระทบอย่างมาก ตลาดรวมตกลงต่อเนื่อง โดยปี2562 ตลาดรวมตกลง 11% ส่วนปี2563ยังตกลง 1.4% และปี 2564ยังตกลงมากถึง 9.2% จากตลาดรวมช่วงก่อนโควิดมีมูลค่า 25,000 ล้านบาท หรือมีปริมาณรวมมากกว่า 1 ล้านยูนิตอย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี2566นี้ ตลาดรวมแอร์ในไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ หลังจากที่สถานการณ์ต่างๆโดยรวมเริ่มดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ การเปิดประเทศที่จทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น การลงทุนของภาคเอกชนในการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์โรงแรมต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าไปร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ซัมซุงมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงไลน์อัพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในปีนี้ที่ตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปและกลุ่มลูกค้าองค์กร“ปี2566นี้ตลาดแอร์มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเติบโตขึ้น 13% คิดเป็นมูลค่าราว 23,000 ล้านบาท หรือมีโอกาสกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 ที่มีมูลค่าสูงถึง 25,000 ล้านบาท หรือมียอดขายทั้งปีประมาณ 1 ล้านตัว เนื่องจากปีนี้อากาศร้อนมาก สภาพฝุ่น pm 2.5 ก็มีส่วนสำคัญ”อย่างไรก็ตามจากความต้องการด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งสุขภาพและการประหยัดพลังงาน ทำให้ผู้บริโภคมองหาเครื่องปรับอากาศที่จัดเต็มครบเครื่อง ซึ่งซัมซุงคือผู้นำด้าน Aircare ที่มี One & Only Technology ล้ำหน้าและเป็นหนึ่งเดียว ทั้งในเรื่องWindFree™, AI Energy Mode, SmartThings ที่จะลบ pain points ของผู้บริโภคได้โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนนี้ ทำให้ปีนี้ตั้งเป้ายอดขายกลุ่มแอร์โตถึง 30%ปัจจัยมาจากการรุกตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าไปร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ซัมซุงมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงไลน์อัพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในปีนี้ที่ตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปและกลุ่มลูกค้าองค์กรโดยปีนี้ซัมซุงเปิดตัวไลน์อัพเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ในกลุ่ม WindFree™ แบบจัดเต็ม ทั้งเครื่องปรับอากาศซัมซุงแบบติดผนังรุ่น WindFree™ Premium Plus, WindFree™ Premium Copper, WindFree™ AI Copper, WindFree™ AI, WindFree™ Copper, WindFree™ หรือแบบติดฝ้าเพดาน (CAC) รุ่นWindFree™ 1Way Cassette, WindFree™ 4Way Cassette และ 360 Cassette ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศ WindFree แบรนด์แรกของโลก พร้อมขยายระยะเวลารับประกันอะไหล่สูงสุดถึง 5 ปี และประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปีปัจจุบันแอร์กลุ่ม WindFree ของซัมซุงมียอดขายสัดส่วนมากกว่า 80% แล้วจากยอดรวมทั้งหมด ซึ่งมีราคาสูงกว่าแอร์ปกติเฉลี่ย 10% ทั้งนี้ซัมซุงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มแชร์ในตลาดรวมขึ้นมาเป็นอันดับที่สามภายในช่วง 2 ปีจากนี้ จากขณะนี้ติดท็อปไฟว์*** แคเรียร์ ชูนวัตกรรมด้านนายพิชาวัฒน์ สุวรรณศรี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อแอร์ในปัจจุบัน พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการประหยัดพลังงาน โดยมองหาสินค้าที่มีความคุ้มค่าสูงเพื่อประหยัดเงินกันมากขึ้น ดังนั้นแคเรียร์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศและผู้นำด้านนวัตกรรมประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศชั้นนำระดับโลก จึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้กับตลาดอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เราให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทั้งคุ้มค่า ประหยัดพลังงาน ตลอดจนเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าประเภทอินเวอร์เตอร์ และสินค้าที่ได้มาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สามดาวล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น Copper ซีรีส์ 11 โดดเด่นในเรื่องของความประหยัด ทน คุ้ม มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด WiFi Inverter ซึ่งล้ำกว่าเดิม, รุ่น XInverter Plus ที่มากด้วยฟังก์ชันเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ สั่งงานด้วยเสียงผ่าน WiFi และควบคุมการทำงานผ่านมือถือแทนการใช้รีโมท ยังคงเน้นความคุ้มค่า คุ้มราคา ฉลาดล้ำ ทันสมัย ลงตัวทุกสไตล์การแต่งบ้านในคุณภาพระดับพรีเมียม และการประหยัดไฟสูงสุดถึงสามดาว ซึ่งในปีนี้มีการปรับขนาด BTU เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับขนาดของบ้านที่แตกต่างกัน โดยมีให้เลือกมากถึง 9 ขนาด ตั้งแต่ 9,000 – 36,000 BTU และรุ่น Color Smart ซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมคอลเลคชันพิเศษร่วมกับดิสนีย์ ด้วยลวดลายคาแรคเตอร์สุดน่ารัก สดใสที่เราคุ้นเคย เพื่อให้คุณเลือกแต่งบ้านได้ตามใจ อาทิ มิกกี้เมาส์ โฟรเซ่น ไอรอนแมน และธอร์ที่สำคัญปีนี้ยังคงมีการออกแคมเปญกิจกรรมและโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ แคมเปญเซฟค่าไฟ แค่ใช้แอร์แคเรียร์ ที่ยังคงเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพและความประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ มาพร้อมฟังก์ชันพิเศษคือการเช็คค่าไฟแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนงบประมาณการใช้ไฟฟ้า และการจัดการค่าไฟฟ้าในบ้านได้ง่ายขึ้น, โปรโมชั่น ณ จุดขายหรือตัวแทนจำหน่ายแคเรียร์ทั่วประเทศ รวมถึงโปรโมชั่นหน้าร้อนนี้ที่จะมาเร็วกว่าเดิม มากกว่าเดิม และประหยัดกว่าเดิม ตลอดจนกิจกรรมตามสโลแกน เนรมิตความเย็นเพื่อความสุข ที่จัดขึ้นพิเศษสำหรับลูกค้าแอร์แคเรียร์เท่านั้น ผ่านโครงการ Happiness Never Ends โดยสามารถร่วมสนุกได้ตลอดปี 2566“ตัวเลขผลประกอบการของแคเรียร์ ปี 2565 เติบโตสวนทางตลาดอยู่ที่ 22% หรือประมาณ 9,000 ล้านบาท ส่วนปี 2566 จากแผนการตลาดที่วางไว้ ตั้งเป้ายอดขายโตขึ้นอีก 15% ส่วนสำคัญมาจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ในรุ่นเรือธงเพิ่มเติม รวมถึงปัจจัยหลักทางด้านสภาพอากาศในช่วงหน้าร้อน” นายพิชาวัฒน์ กล่าวเมื่อก่อนอากาศร้อน เรายังพอทนได้ แต่วันนี้ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนสุดๆ “แอร์” จึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคมองหาเพื่อคลายร้อน ท้ายที่สุดเมื่อดีมานด์สูง ซัพพลายพร้อมเสิร์ฟ บริการหลังการขายรวมถึงการติดตั้งจึงควรพร้อมด้วยเช่นกัน จึงจะกอบโกยเงินในกระเป๋าลูกค้าได้จริงๆ เพราะหากลูกค้าต้องรอการติดตั้งไปอีกวันสองวัน ก็ถือว่าช้ามากเกินไปแล้ว อาจทำให้ลูกค้าหลุดมือไปได้ การตลาดแอร์หน้าร้อนปีนี้จึงต้องวางแผนให้ดี มีความพร้อมในทุกด้าน อย่าลืมว่า หน้าร้อนคนยิ่งใจร้อน บางครั้งราคาไม่ใช่ปัญหา แต่อยู่ที่บริการ ร้านไหนไว ทำได้จริง ก็ย่อมเป็นตัวเลือกแรกของลูกค้าอย่างแน่นอน.