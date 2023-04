OR ร่วมเติมเต็มความสุขช่วงสงกรานต์ ไม่ขึ้นราคาน้ำมัน 7 วันตั้งแต่ 12-18 เม.ย.นี้

พีทีที สเตชั่น จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย. 66 รวม 7 วัน และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดก็จะปรับลดราคาน้ำมันลงอีก เตรียมความพร้อมให้ พีทีที สเตชั่น ทุกแห่งมีน้ำมันเพียงพอในช่วงเทศกาล และเป็นจุดแวะพักระหว่างเดินทาง พร้อมมอบ 3 โปรโมชั่นเอาใจทั้งชาวเบนซินและดีเซล และลูกค้าคาเฟ่ อเมซอนนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ OR ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว และการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน โดยได้สำรองน้ำมันทั้งที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และคลังน้ำมันของ OR ทั่วประเทศให้มีน้ำมันเพียงพอ ไม่ขาดแคลน และจะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2566 ถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและอำนวยความสะดวกผู้บริโภค แต่หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง OR ก็จะปรับราคาน้ำมันลงด้วยรวมทั้งยังได้จัดให้ พีทีที สเตชั่น เป็นจุดแวะพักที่จะช่วยเติมเต็มความสุขให้ทั้งผู้คน สังคม และชุมชน โดยได้จัดเตรียม “จุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง” สำหรับกรณีที่เกิดเรื่องฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งมีทั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจุดซ่อมรถเบื้องต้น เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที อีกทั้งยังได้มีสถานีชาร์จ EV Station PluZ จุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในและนอก พีทีที สเตชั่น กว่า 200 แห่ง ครอบคลุมเส้นทางถนนสายหลัก ซึ่งมีแอปพลิเคชัน EV Station PluZ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาและนำทางไปยังสถานีชาร์จไฟฟ้า รวมถึงจองเวลาการชาร์จ พร้อมด้วย Call Center โทร. 02-061-9519 บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชม.นอกจากนี้ พีทีที สเตชั่น ยังมอบโปรโมชั่นพิเศษ “เติมความแรง แถมความเข้มข้น” สำหรับผู้ใช้น้ำมันเกรด พรีเมียมทั้ง Super Power Gasohol 95 และ Super Power Diesel B7 โดยเฉพาะ เมื่อเติมน้ำมันเกรดพรีเมียม Super Power ครบ 1,200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำกัด 1 ขวด/ ใบเสร็จ) รับฟรี! กาแฟพร้อมดื่ม คาเฟ่ อเมซอน ขนาด 200 มล. 1 ขวด (คละรสชาติ) ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก คาเฟ่ อเมซอน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ พีทีที สเตชั่น ที่จำหน่ายน้ำมัน Super Power ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ และสำหรับผู้ใช้น้ำมันดีเซล เมื่อเติมน้ำมันกลุ่มดีเซลครบ 1,200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำกัด 1 ขวด/ใบเสร็จ) ยกเว้นน้ำมัน Super Power Diesel B7 รับฟรี M-150 สูตรน้ำผึ้ง ขนาด 150 มล. จำนวน 1 ขวด (มูลค่า 10 บาท)สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ คาเฟ่ อเมซอน ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2566 - 16 เมษายน 2566 เพียงซื้อสินค้าทุกชนิด สามารถ Scan QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุจากทิพยประกันภัย ฟรี! ณ คาเฟ่ อเมซอน ที่ร่วมรายการ (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์) ระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน (นับจากวันที่ลงทะเบียน) โดยจะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุดจำนวน 100,000 บาท และได้รับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)“OR พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลาด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย บริการที่ครบครัน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกรูปแบบ และสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ พีทีที สเตชั่น และร้านค้าต่าง ๆ ในเครือ OR พร้อมเป็นจุดแวะพักเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางสำหรับทั้งคนและรถเพื่อการเดินทางต่ออย่างปลอดภัย ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับรถและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ” นายดิษทัต กล่าว