ผู้ถือหุ้นไทยออยล์อนุมัติขายหุ้นกู้ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมปันผลเพิ่มหุ้นละ 1.70 บาท

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ที่ผ่านมา และนำเสนอกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ปี 2566 โดยมุ่งเน้นการดำเนินงาน 3 ด้าน ภายใต้แนวคิด “TOP for the Great Future” ได้แก่T : Transformation ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจO : Operation to Business Excellence ยกระดับการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อสร้างผลกำไรอย่างมีประสิทธิภาพP : Partnership & Platform ใช้แนวทางความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มต่างๆ ในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ และขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกหุ้นละ 1.70 บาท และอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกมูลค่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และอื่นๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารหนี้สินของบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม ซึ่งในทุกวาระได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้น