ORส่งเสริม ‘การแข่งขันตีก๋องปู่จา’ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 19

OR ร่วมสืบสานประเพณีการตีก๋องปู่จานครลำปาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 สืบสานประเพณีท้องถิ่นของชาวลำปางมาอย่างต่อเนื่อง 21ปีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมกับ นายสุนทร เชื้อสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมพิธีเปิดการแสดง ‘การแข่งขันตีก๋องปู่จานครลำปางชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566’ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง นับเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าของชาวจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2545 ถึงปัจจุบัน รวม 21 ปี ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณ และยังคงไว้ถึงความน่าสนใจตามแบบสากลโดยบริษัทฯ ได้จัดทำกลองจากไม้ประกบถังน้ำมัน โดยใช้ถังน้ำมันทดแทนการใช้ไม้จริง ช่วยลดการตัดไม้ใหญ่ แต่ยังคงสามารถใช้งานได้จริง เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอดีตกาล “ก๋องปูจา” หรือ “กลองปูจา” (กลองบูชา) ถือเป็นเครื่องสูง มีบทบาทในการสื่อสารกับผู้คนในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันโกน วันพระ ตลอดจนถึงการตีเพื่อแจ้งข่าวบอกเหตุสำคัญต่าง ๆORพร้อม “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All toward Inclusive Growth” ไปพร้อมกับชุมชนสังคม โดยเฉพาะชุมชนทั้งในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่