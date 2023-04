“เดอะคอฟฟี่คลับ”จ่อลุยเคเธอริง ชงโมเดล“คลับ”ปรับเมนูอาหาร

ผู้จัดการรายวัน360 – “เดอะคอฟฟี่คลับ” เดินเกมรุกหนัก เพิ่มโมเดลใหม่ “คลับเน้นแกร็บแอนด์โก” หวังขยายกลุ่มคนไทยมากขึ้น พร้อมจ่อลุยเคเธอริ่ง เผยสามเดือนแรกเปิดใหม่รวม 4 สาขา มั่นใจปีนี้รายได้รวมเติบโต 30%นางนงชนก สถานานนท์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะคอฟฟี่ คลับ ภายใต้การดำเนินงานของไมเนอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า เดอะคอฟฟี่คลับ หรือ ทีซีซี (The Coffee Club /TCC )ได้เปิดโมเดลร้านใหม่คอนเซ็ปท์ “คลับ” เพื่อเป็นการขยายสาขาได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และลงทุนต่ำ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนที่้ต้องการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายคนไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลงทุนประมาณ 3 ล้านบาทต่อจุด ไม่มีที่นั่ง เน้นเทคอะเวย์ สไตล์แกร็บแอนด์โก เน้นเครื่องดื่ม และอาหารที่ทานง่ายเช่นแซนด์วิล ครัวซอง เป็นต้นโดยเริ่มเปิดแล้ว2 จุดคือ จังค์ซีลอนภูเก็ต และที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งสาขานี้จะมีที่นั่งที่ร่วมกับร้านเบอร์เกอร์คิงในเครือไมเนอร์ และเตรียมเปิดสาขาที่ 3 ที่พาร์คสีลม เร็วๆนี้ขณะที่่โมเดลเดิมที่เป็นคอนเซ็ปท์ คาเฟ่ นั้น ก็ยังมีการขยายสาขาต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ต้นปีนี้เปิดแล้ว 2 สาขา คือที่่โอลด์ทาวน์ ภูเก็ต และที่โบ้ทลากูน ภูเก็ต ซึ่งที่ภูเก็ตเป็นตลาดใหญ่ของเดอะคอฟฟี่คลับ มีสาขาเปิดบริการแล้วมากกว่า 13 สาขาในภูเก็ต ทั้งนี้ โมเดลคาเฟ่จะมีพื้นที่ใหญ่มากกว่า 200 ตารางเมตร มีบริการทั้งอาหารหลักแลเะเครื่องดื่ม ลงทุนมากประมาณ 8-10 ล้านบาทต่อสาขาปัจจุบันเดอะคอฟฟี่คลับ มีสาขาเปิดบริการรวมทุกโมเดลกว่า 40 สาขาแล้ว และวางแผนว่าภายในปีนี้ จะเปิดโมเดลใหญ่แบบคาเฟ่อีก และโมเดลคลับอีก 4-6 สาขานอกจากนั้นในปีนี้จะขยายตลาดในส่วนรับจัดเลี้ยงหรือเคเธอริ่งด้วย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้่กลางปีนี้ ซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจและเป็นตลาดใหญ่ ขณะเดียวกันปีนี้มีแผนที่จะเพิ่มฐานสมาชิกอีก 50,000 รายจากเดิมสิ้นปีที่แล้วมีประมาณ 1 แสนราย เพิ่มจากปี2564ที่มีเพียง 20,000 รายเท่านั้น สมาชิกแอคทีฟ 45%-50%สำหรับสัดส่วนรายได้ของเดอะคอฟฟี่คลับแบ่งเป็น นั่งทานในร้าน 75% เทคอะเวย์ 15% และดีลิเวอรี่ 10% สัดส่วนรายได้มาจากอาหารเช้ามากกว่า 30% สัดส่วนลูกค้าคนไทยประมาณ 40% ต่างชาติ 60% ตั้งเป้าหมายปีนี้คนไทยและต่างชาติเท่ากันจากเดิมช่วงก่อนโควิดเป็นลูกค้าต่างชาติมากกว่า 80% และตั้งเป้าหมายรายได้รวมปีนี้เติบโต 30% หรือจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 600-700 ล้านบาท ซึ่งไตรมาสแรกปีนี้ยอดขายเติบโตมากกว่า 97% เทียบช่วงเดียวกันปีที่แล้ว และมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 81% โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างภูเก็ตนางนงชนก กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ในรูปแบบออลเดย์ไดนิ่ง กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศไทย เห็นได้จากการที่ในปัจจุบันมีร้านอาหารในลักษณะดังกล่าวเปิดใหม่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบันที่หันมามองหาร้านอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการครบจบในคราวเดียว ซึ่งยังรวมถึงเทรนด์การเลือกทานอาหารจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น ทำให้ในปีนี้ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ได้วางกลยุทธ์เพื่อพาร้านก้าวสู่การเติบโตทางธุรกิจ ที่จะตอกย้ำตำแหน่งร้านออลเดย์ไดนิ่งสัญชาติออสเตรเลียชั้นนำในไทยโดยปีนี้ได้ปรับเมนูอาหารใหม่จากเดิมที่มีประมาณ 80 กว่าเมนู ลดลงเหลือ 50 กว่าเมนูหรือตัดลงกว่า 40% ส่วนเครื่องดื่ม จากเดิมมีกว่า 80 รายากร ก็ลดลง 50% โดยจะมีเมนูใหม่ๆต่อเนื่อง ทั้งนี้เมนูหลักจะมีการปรับประมาณ 2 ครั้งใน 1 ปี ส่วนเมนูที่เป็นเฟสทีฟจะเปิดตัวใหม่ทุก 2 เดือน“โดยเริ่มต้นจาก การนำเสนอเมนูอาหารเช้าใหม่ ๆ จากวัตถุดิบแห่งความยั่งยืน ล่าสุดมาในคอนเซปต์ THE BACON CLUB: Bacon and Egg Series พบกับการรังสรรค์ความอร่อยของเบรกฟาสต์สไตล์ออสเตรเลีย ที่มีเบคอนชิ้นโตเต็มคำ ย่างจนได้เนื้อสัมผัสกรอบนอกนุ่มใน หอมมันกลมกล่อมกำลังดี เสริมทัพความอร่อยด้วยพระเอกอย่างไข่ไก่เคจฟรี (Cage free eggs) ไข่ไก่คุณภาพคับฟองจากแม่ไก่อารมณ์ดีที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงตามแนวทางการสร้างความยั่งยืนใน Supply chain นำมาสู่มื้ออาหารเช้าแห่งความสุข เติมพลังงานและสารอาหารแบบเต็ม ๆ สร้างรอยยิ้มให้ผู้บริโภค กับ 3 เมนูใหม่ ได้แก่ เมนู Egg Benedict with Bacon Wrap ไข่ดาวน้ำพันเบคอน และเห็ด ราคาจานละ 280 บาท ตามมาด้วยเมนู Chunky Bacon with Smash Avocado ไข่ดาวน้ำเสิร์ฟพร้อม อะโวคาโดบด และเบคอนซอสคาราเมล เมเปิ้ล ราคาจานละ 390 บาท และเมนู Chunky Bacon on Toast ขนมปังบริออชและไข่ เสิร์ฟพร้อม เบคอนซอสคาราเมลเมเปิ้ล ราคา 390 บาท ซึ่งเมนูอาหารเช้าพิเศษนี้มีระยะเวลาจำหน่าย ระหว่างวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น”นอกจากนี้ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยังสร้างความตื่นเต้น สดใหม่ และดึงดูดให้ลูกค้า ด้วยการปรับโฉมเล่มเมนูใหม่ รวมถึงเพิ่มเติมเมนูน้องใหม่เอาใจคนรักสุขภาพอย่าง Smoke Salmon salad สลัดชามโตที่มาพร้อมผักสดหลายชนิดพร้อมแซลมอน รวมถึงการปรับเมนูอาหารอื่น ๆ ทั้งอาหารคาวและหวานให้มีความดึงดูดชวนรับประทานมากขึ้น เช่น แฟลท กริล์ล พาร์มาแฮม และผักร็อคเก็ต (Flat grill Parma Ham and Rocket) แฟลท กริล์ล ผักโขม และเห็ด (Flat grill Mushroom and Spinach) สลัดซีซาร์เสิร์ฟคู่ไข่ดาวน้ำและแอนโชวี (Caesar Salad) แพนเค้กมะพร้าว เสิร์ฟพร้อมกล้วยคาราเมล และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Coconut Pancake) ช็อกโกแลตลาวา (Chocolate Lava) ตลอดจน แพนเค้กเบอร์รีสไตล์โฮมเมด (Pancake with Biscoff Caramel and Mixed Berries) เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลายในขณะเดียวกัน เดอะ คอฟฟี่ ยังเดินหน้ารักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ต่อเนื่องทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติผ่านระบบ VIP Member ด้วยสิทธิพิเศษที่หลากหลายสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก อาทิ สิทธิพิเศษประจำเดือนเกิดสำหรับสมาชิก หรือสิทธิ์แลกเครื่องดื่มฟรีเมื่อสั่งเมนูอาหารที่ร่วมรายการ รวมถึงลูกค้าใหม่ รับสิทธิ์แลกเครื่องดื่มฟรี เมื่อทำการสมัครสมาชิกและกดรับสิทธิ์ผ่าน The Coffee Club Applicationโดย เดอะ คอฟฟี่ คลับ พร้อมส่งมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ในทุกวันทุกโอกาส โดยคาดการณ์ว่าจากกลยุทธ์ข้างต้นทั้งหมดจะส่งผลให้ฐานลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติของร้านมีการเติบโตในสัดส่วน 50:50 สะท้อนการเป็นร้านออลเดย์ไดนิ่งแนวหน้าของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค นางนงชนก กล่าวทิ้งท้าย“เราเน้นวัตถุดิบแห่งความยั่งยืน พร้อมกับไข่ไก่เคจฟรี (Cage free eggs) ไข่ไก่คุณภาพจากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงตามแนวทางการสร้างความยั่งยืนใน Supply chain กับ 3 เมนูใหม่ ได้แก่ Egg Benedict with Bacon Wrap ราคาจานละ 280 บาท, Chunky Bacon with Smash Avocado ราคาจานละ 390 บาท และเมนู Chunky Bacon on Toast ราคา 390 บาท จำหน่าย ระหว่างวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566” นางนงชนก กล่าว