SCM เดินหน้าปี66ลุ้นเป้า 1.3 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - SCM โชว์กำไรสุทธิ 170.7 ล้านบาทของปี65 พร้อมตั้งเป้าหมายยอดขายปี66 ไว้ราว 1,300 ล้านบาท เร่งขยายฐานกลุ่มสมาชิกใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การขยายตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ การศึกษาและมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสุชาติ ธนฐิติพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2565 ในงาน "Opportunity Day Year End 2022 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ โชว์ผลประกอบการแข็งแกร่ง ด้วยตัวเลขกำไรสุทธิ 170.7 ล้านบาท พร้อมสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น ในการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายขายตรง (MLM) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งทิศทางและเป้าหมายยอดขายในปีพ.ศ. 2566( ค.ศ.2023) ไว้ราว 1,300 ล้านบาท มุ่งสร้างการเติบโตตามแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ในด้านต่างๆ อาทิ การขยายฐานกลุ่มสมาชิกใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การขยายตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ การศึกษาและมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ รวมถึงการเป็นฮีโร่แบรนด์ ที่สร้างแรงบันดาลใจ และมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสริมตลาดโดยยึดหลักคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมีแผนงานปั้นกลุ่มสินค้าตัวเอกของบริษัทฯ คือ Growing More ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรที่มียอดขายในปี 65 โตกว่า 46% เมื่อเทียบกับยอดขายของปี 64 ขณะที่สินค้ากลุ่มอื่นๆ ยังมีกำลังซื้อเพิ่มเข้ามาตามการฟื้นตัวของโมเมนตัม (Momentum) ที่ดีอย่างต่อเนื่องซัคเซสมอร์ผู้นำในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบธุรกิจเครือข่ายขายตรง และเป็น MLM รายแรกของประเทศไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว ทำให้วันนี้ บริษัทฯ สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็นผู้นำธุรกิจเครือข่ายขายตรง (MLM) ที่มั่นคง เสริมด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ยิ่งเป็นการตอกย้ำได้ว่า หุ้น SCM จะเป็นหุ้นไฮโกรท-ไฮมาร์จิ้น ได้อย่างแน่นอนบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ที่มีเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 250,000 คน จาก 7 ประเทศใน AEC บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท คือ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (“SMI”) บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (“SPT”) บริษัท SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (“SPM”) และบริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด