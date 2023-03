ซีพีเอฟร่วมเวทีเสวนาการประชุมผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก ชูโมเดลการเลี้ยงไก่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ขับเคลื่อนการผลิตอาหารยั่งยืน

ได้แบ่งปันความรู้ในหัวข้อ Sustainable broiler farming in Thailand แชร์ความสำเร็จด้านการเลี้ยงไก่ด้วยหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีให้แก่ผู้นำในอุตสาหกรรมไก่เนื้อ จาก 27 ประเทศทั่วโลก โดยได้ชูความสำคัญของหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ ตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ การดูแลสัตว์ให้อยู่สุขสบาย มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนเร่งการเติบโต ลดความเสี่ยงปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่น.สพ.พยุงศักดิ์กล่าวซีพีเอฟได้นำเทคโนโลยีโดยใช้ IoT และระบบอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีการเก็บข้อมูลบน I Cloud ร่วมกับอุปกรณ์อัตโนมัติ และโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างคนกับสัตว์ ซึ่งระบบ IoT ช่วยควบคุมการจัดการเลี้ยงไก่ภายในโรงเรือนอย่างแม่นยำ อีกทั้งเพื่อให้ไก่มีสุขภาพด้านจิตใจที่ดี โดยมีการนำอุปกรณ์ของเล่นให้ไก่ เช่น ลูกบอล หรือมีคอนให้ไก่ได้เกาะ เพื่อผ่อนคลาย มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจตลอดเวลานอกจากนี้ บริษัทได้คิดค้นนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยที่ดีต่อสุขภาพสัตว์ ช่วยปรับสมดุลในลำไส้ไก่ เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ มีสุขภาพพื้นฐานดี จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเร่งการเจริญเติบโตทั้งนี้ ซีพีเอฟยังได้ให้ความสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero ในปี 2593 โดยในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไก่สดของซีพีเอฟมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ไก่สดในประเทศไทยถึง 50%นสพ.พยุงศักดิ์กล่าวงาน International Poultry Council 2023 เป็นการรวมตัวของผู้นำในอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก เพื่อแบ่งปันความรู้ให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเดินหน้าอย่างยั่งยืน สำหรับการประชุมที่ประเทศไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท มีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.ธนวรรษ เทียนสิน Director Animal Production and Health Division, Food and Agriculture Organization (FAO) ผู้แทนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ผู้แทนหน่วยงานองค์กรการค้าโลก (WTO) ผู้แทนธนาคาร Rabobank และผู้แทนองค์กรธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกจากทั่วโลก