JKN โกยรายได้เพิ่ม 236%

สมฐานะผู้หญิงข้ามเพศที่รวยที่สุดในเอเชีย และ รวยอันดับ 3 ของโลก จากการยกย่องของนิตยสาร Forbes ของแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ CEO บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN หลังเข้าเป็นเจ้าขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส วันนี้ JKN เผยผลงานปี 65 มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 2,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% รับกลุ่มธุรกิจ Content ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่ม Commerce เติบโตก้าวกระโดดกว่า 300% ชี้หากรวมรายการพิเศษจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจากการเข้าซื้อธุรกิจ MUO ส่งผลทั้งปีเติบโตพุ่งทำรายได้รวม 2,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% และกำไรสุทธิ 583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 236% พร้อมประกาศเป้ารายได้รวมปีนี้ 3,800 ล้านบาท เติบโต 80% รับกลุ่ม MUO เป็น New S Curve ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Global Content Commerce Companyแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม) บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% และมีกำไรสุทธิ 583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 236% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากศักยภาพการดำเนินธุรกิจกลุ่ม Content สามารถผลักดันการเติบโตได้ดีต่อเนื่อง และมีอัตราการทำกำไรขั้นต้นสูงถึง 60% ตอกย้ำจุดแข็งการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ดังระดับโลกในรูปแบบ Output Deal ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ชมเพื่อจำหน่ายให้แก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ยังบริหารจัดการลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อเพิ่มเรตติ้งของผู้ชมช่อง JKN18 และผลักดันการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Commerce ที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่อง JKN18 และรายได้จากค่าบริการรับฝากขายสินค้าจากลูกค้าผ่านช่อง JKN Hi-Shopping สูงขึ้น ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวเติบโตก้าวกระโดดถึง 300% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนอกจากนี้ ยังรับรู้รายได้และกำไรพิเศษทางบัญชีจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจากการเข้าซื้อธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล หรือ MUO ภายหลังเข้าซื้อกิจการในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวมการบันทึกมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว JKN จะมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 2,228 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23% และมีกำไรสุทธิ 142 ล้านบาทประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN กล่าวว่า แผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโต 80% เมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานรวมในปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจ MUO เป็น New S Curve เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่ Global Content Commerce Company หลังเริ่มรับรู้รายได้จากโครงสร้าง 9 ด้านและแผนสร้างรายได้ Licensing & Merchandising Fee หรือ การจำหน่ายสินค้าหรือบริการหรือให้สิทธิ์ผลิตสินค้าหรือบริการ ภายใต้แบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าต่างๆ ของ MUO ไปสู่กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น น้ำแร่ธรรมชาติแบรนด์ ‘มิสยูนิเวิร์ส’ หรือแผนขยายไปสู่สินค้าในกลุ่มแฟชั่น ที่เสริมสร้างการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Commerce อย่างมีนัยสำคัญ“ปีนี้จะเป็นปี Growth Mode ของกลุ่ม JKN ที่ตั้งเป้ารายได้รวม 3,800 ล้านบาท เติบโต 80% โดยธุรกิจ MUO ซึ่งเป็น New S Cruve มาผนวกกับ Ecosystem ของกลุ่ม JKN เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานปีนี้ หลังได้รับการชำระเงินจากการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างรายได้ 9 ด้านแล้ว ส่งผลให้มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น และเตรียมต่อยอดออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแร่ภายใต้แบรนด์ ‘มิสยูนิเวิร์ส’ เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในไตรมาส 2-3 ของปีนี้อีกด้วย” จักรพงษ์ กล่าว