BEYOND ลุ้นรายได้ 2.8 พันล้าน รับท่องเที่ยวปี 66 ฟื้นตัวต่อเนื่อง

ผู้จัดการรายวัน 360 - BEYOND เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งกับธุรกิจโรงแรมระดับ Ultra-Luxury พร้อมรับสถานการณ์ท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2566 คาดปีนี้รายได้จากธุรกิจโรงแรมแตะระดับ 2,800 ล้านบาท ภายใต้แผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้นำของธุรกิจโรงแรมและการบริการในประเทศไทยนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2566 การท่องเที่ยวของไทยยังเดินหน้าฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งกลยุทธ์การดำเนินงานในปีนี้เราจะผลักดันพัฒนาศักยภาพของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง อย่างต่อเนื่อง ยกระดับจุดแข็งของโรงแรมของเราในด้านคุณภาพการให้บริการระดับพรีเมียมทั้งห้องพัก การจัดเลี้ยง และร้านอาหารต่างๆ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำของกลุ่มโรงแรมระดับ Ultra-Luxury เรามั่นใจในศักยภาพของโรงแรมจากการตอบรับที่ดีมากของลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการได้รับรางวัลการันตีระดับนานาชาติมากมายในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ระดับ 2,800 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 31% จากปี 2565 โดยปีนี้จะเป็นอีกปีที่น่าตื่นเต้นของเราและเป็น “Road to Profitability” ที่ชัดเจนของโรงแรมเราสำหรับแผนการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา ยังคงเป็นปัจจัยหลักของการเติบโตของผลประกอบการของบริษัท โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การเพิ่มรายได้ทั้งส่วนห้องพักและอาหารและเครื่องดื่มให้เติบโตได้ต่อเนื่องทุกปี และให้ความสำคัญต่ออัตราการทำกำไรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ควบคู่ไปกับการดูแลมาตรฐานการให้บริการและนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า นอกจากนี้แผนการลงทุนใหม่ของบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ยังเน้นที่ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต รวมถึงธุรกิจร้านอาหารที่จะเป็นธุรกิจใหม่ที่เรามองเห็นศักยภาพในการเติบโตในอนาคต“หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย นักท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญต่อการมองหาคุณค่าและประสบการณ์จากการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวระดับบน (Luxury) ที่มีแนวโน้มที่จะให้คุณค่ากับประสบการณ์มากกว่าสิ่งอื่นๆ รวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจในแผนกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวของเราที่ให้ความสำคัญต่อการส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่างทั้งในส่วนของโรงแรมปัจจุบันทั้ง 2 แห่งของเรา และแผนขยายธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยของ BEYOND”ปี 2565 นับว่าเป็นปีที่สำคัญของ BEYOND ที่ได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมและบริการอย่างเต็มรูปแบบ ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมประสบความสำเร็จเกินคาด โดยมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 2,135 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้เกินเป้าที่วางไว้ 19% และเติบโต 283% หากเทียบกับรายได้ทั้งปีจากปี 2564 โดยตลอดทั้งปี 2565 ที่ผ่านมาอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส รวมทั้งรายได้อาหารเครื่องดื่มและการจัดเลี้ยงเติบโตได้ดีเช่นเดียวกัน ซึ่งการเติบโตที่ก้าวกระโดดเป็นผลมาจากศักยภาพทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ รวมทั้งร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และขึ้นสู่อันดับโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำของประเทศไทย