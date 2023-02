"ส.อ.ท." เปิดต้นตอวิกฤตค่าไฟแพง! ฝาก 4 คำถาม ที่ต้องการคำตอบจากผู้รับผิดชอบ

เปิดเผยว่า จากปัญหาการขึ้นราคาค่าไฟฟ้าอย่างรุนแรง ตั้งแต่กลางปี 65 จนถึงต้นปี 66 ทำให้ทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ เริ่มหันมามองปัญหาค่าไฟฟ้าและต้นทุนพลังงานในไทยอย่างจริงจังจากการศึกษาอย่างละเอียดจึงเห็นปัญหาหลายด้านซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบให้ค่าครองชีพประชาชนทุกส่วนสูงขึ้น ตลอดจนภาวะเงินเฟ้อของประเทศแล้ว ยังจะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย ทั้งในด้านการส่งออก รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ปัญหาเหล่านี้จึงควรได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารืออย่างจริงจังจากผู้รับผิดชอบ และลงมือ แก้ไขทั้งในระยะสั้นเร่งด่วนระยะกลาง รวมถึงการปฏิรูปในระยะยาวจากนี้ไป1. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติและการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (NG / LNG) มากเกินไป รวมทั้งการขาดแผนสำรองที่ดีในการบริหาร NG ในอ่าวไทยที่ลดน้อยลง 2. ระบบการซื้อไฟฟ้าแบบ Cost Plus จากพลังงานฟอสซิล (VS. ระบบการ Fixed ราคา กรณีพลังงานหมุนเวียน:RE) สิ่งที่ต้องทบทวน ก็คือ การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนในสัดส่วนที่สูงจนเกินไป รวมทั้งเงื่อนไขในสัญญาที่มีมาร์จิ้น (Margin) สูง รวมทั้งผลักภาระไปในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ Ft อย่างไม่เหมาะสม 3. การผลิตของโรงไฟฟ้ามากกว่าความต้องการถึง 54% (ปกติ ควร +15%) เป็นภาระต้นทุนของประเทศในระยะยาว (จ่ายค่าความพร้อมจ่ายหรือ AP และการเดินโรงไฟฟ้าที่ไม่เต็มกำลังการผลิตจะมีต้นทุนที่สูง) 4. ขาดกลไกตลาดเสรีของพลังงาน / ไฟฟ้าจากไม่มีการเปิดให้บุคคลอื่นเข้ามาแข่งขัน หรือ Third Party Access (TPA)ผลจากการให้โรงไฟฟ้าเอกชนมีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้ามากเกินไปเมื่อเทียบกับ กฟผ.ที่สัดส่วนน้อยลง vs (กฟผ. 32%, IPP 31%, SPP 17%, นำเข้าและแลกเปลี่ยน 12% และ VSPP 8%) กำลังการผลิตตามสัญญา ณ ต.ค. 2565 ได้แก่ 1.ค่าไฟฟ้า แพงขึ้น จากค่า AP (จ่าย IPP) และค่า CP (จ่าย SPP) ตามสัญญาเสือนอนกินที่ยังไม่มีใครแก้ไข 2. กฟผ.แบกรับภาระหนี้ค่าไฟฟ้าเพียงรายเดียว (จากการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องแบกภาระช่วยกลุ่มเปราะบางตามนโยบายภาครัฐ) เกินกำลังที่มีอยู่ ขณะที่ภาครัฐไม่สามารถบังคับให้โรงไฟฟ้าเอกชนช่วยได้เลย 3. กฟผ.ขาดสภาพคล่องเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าเอกชนมีกำไรสูงมาก โดยประชาชน และภาคธุรกิจจ่ายค่าไฟฟ้าแพงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน มันสะท้อนนโยบายที่ผิดพลาดของภาครัฐ หรือไม่?“ส.อ.ท.มี 4 คำถามที่ต้องการคำตอบจากผู้รับผิดชอบ 1. ช่วง LNG แพง ทำไม? ไม่เดินโรงไฟฟ้าที่ถูกกว่า และมีกำลังการผลิตเหลือให้เต็มที่? เช่น โรงไฟฟ้า จาก...ดีเซล, Biogas, Biomass ซึ่งแนวทางควรใช้หลัก Incremental Cost! 2. การที่ไทย ต้องไปแย่งซื้อ LNG ช่วง Peak demand ทำให้เราจ่ายแพงไปหรือไม่? 3. ทำไมไม่รีบปลดล็อกพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)? 4. การจัดสรร NG ในอ่าวไทย เหมาะสม และเป็นธรรมหรือไม่?” นายอิศเรศกล่าวได้แก่ 1. ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นร่วม 15% 2. ค่าพลังงานทั้งดีเซล อื่นๆ และ LNG ที่ต่ำลง 3. ปริมาณก๊าซ NG ในอ่าวไทย ซึ่งมีราคาถูก มีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ 4. มีคณะทำงานร่วมรัฐบาลและเอกชนช่วยกันหารือหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ 5. มีเวลาทำงานร่วม 3 เดือนเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้ว (ปลายธันวาคม 65) ที่ใช้เวลาแค่ 1 สัปดาห์ ในการแก้สมมติฐาน ค่า Ft ตัวแปรหลักคือ การขยายหรือ Mazimized ปริมาณ NG จากอ่าวไทย และเมียนมา และการจัดสรรไปใช้ในปิโตรเคมีอย่างเหมาะสม ราคาเป็นธรรม หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ บมจ.ปตท. ควรสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังดังนั้น ในระยะกลาง/ระยะยาว ต้องปรับโครงสร้าง กำลังการผลิต และต้นทุนของโรงไฟฟ้าเอกชน1. ชะลอการขยายโรงไฟฟ้าประเภทฟอสซิล เพื่อลดกำลังการผลิตส่วนเกิน เน้นการเพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ต้นทุนต่ำ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 2. พิจารณาซื้อโรงไฟฟ้าเอกชนมาเป็นของภาครัฐ จากค่า AP ที่จ่ายไป หรือทบทวนค่า AP/CP ให้เหมาะสม 3. ปรับสูตรค่าไฟฟ้า/และ Margin ของ NG ที่ขายให้โรงไฟฟ้า โดยลด IRR จากเดิมที่สูงลง เพราะ)ไม่มีความเสี่ยง ทำไมต้องมีกำไรสูง? และลดค่า Margin จากการขาย NG ให้ SPP 9.33% ให้ใกล้เคียงกับ IPP 1.75% 4. ทบทวนราคา NG ที่นำไปใช้ในภาคปิโตรเคมีทั้งๆ ที่เป็น NG มีคุณภาพสูงโดยมี 3 Key Success Factors (KSFs) ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและค่าไฟฟ้าของประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประชาชน 1. ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างภาครัฐ และเอกชนด้วยการทำงานแบบมีทีมเวิร์ก มีข้อมูล facts & data ร่วมสร้างสรรค์ด้วยเป้าหมายของประเทศเป็นที่ตั้งสูงสุดการก้าวข้ามผ่าน Comfort Zone เดิมๆ ด้วยความกล้าหาญ และจริงใจต่อประชาชน 2. Energy Efficiency การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทุกคน ในเรื่องการประหยัดพลังงานและการเลือกประเภทพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อบรรเทาปัญหาจากวิกฤตพลังงาน และค่าไฟฟ้าในครั้งนี้3. เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ประกอบการธุรกิจด้านพลังงาน และไฟฟ้าควรยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็น Big Brothers โดยเฉพาะในวงการไฟฟ้า ควรจะเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าความสำเร็จทางธุรกิจและความร่ำรวยทั้งขององค์กร และส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนความลำบากยากแค้นของประชาชนทั่วไป และ SMEs