“อิมแพ็ค” เด้งรับปัจจัยบวกไมซ์ฟื้น เผย3เดือนยอดจัดงานพุ่ง286 งาน

ผู้จัดการรายวัน360- อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ เด้งรับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกฟื้น หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย ขณะที่จีนเปิดประเทศ แรงส่งสำคัญดันอุตสาหกรรมไมซ์ในไทยเติบโต สปีดดึงงานทั้งในและต่างประเทศเข้ามาจัดภายในศูนย์ฯเพิ่ม เผยเฉพาะ 3 เดือนแรกยอดจัดงานทะลุ 186 งาน รายได้โตเท่าตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี2566 กลับมาเติบโตเท่าปี2562นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า จากรายงาน Grand View Research คาดการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกว่า มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีตั้งแต่ปี2566 และจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2573 เฉลี่ยจะเติบโตปีละ6.6% จากความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives)ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเซียถือเป็นตลาดใหญ่ของโลก โดยปี 2564 ครองสัดส่วนถึง 43.2% และขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการปรับตัวของผู้ประกอบการและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดงานประชุม เช่น การจัดประชุมแบบไฮบริด เป็นต้น ประกอบกับรัฐบาลในภูมิภาคนี้ให้ความสำคัญ พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ในเอเซียยังคงเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19สอดรับกับภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ในไทยที่ดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่กลางปี2565ที่ผ่านมา สะท้อนจากจำนวนงานทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโตหลักๆ เกิดจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลประกาศให้โควิด19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง โดยมีแนวปฏิบัติ ทั้งด้านกฎหมาย กลไกการจัดการในภาพรวม การดำเนินการด้านสาธารณสุขที่ชัดเจนขณะที่ การเปิดประเทศของจีน เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกแรงส่งสำคัญ ซึ่งเชื่อว่าจะเข้ามากระตุ้นให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยฟื้นตัวขึ้นอย่างแน่นอนขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยที่ต้องกังวลอยู่ จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ ถือเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนี้ รวมถึง อิมแพ็ค เมืองทองธานี ก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ทั้งการพัฒนาบุคลาการเดิมให้มีทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้น การเร่งหาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว“อุตสาหกรรมไมซ์กำลังกลับมาเติบโต เนื่องจากผู้คนก็ต้องการพื้นที่ในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจและเจรจาธุรกิจ แต่ก็ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่น้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งไม่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทดแทนได้ทั้งหมด เนื่องจากบางส่วนงานยังต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก ดังนั้นผู้ประกอบการอุตฯนี้ จึงยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง”สำหรับทิศทางธุรกิจปีนี้ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะเดินหน้าเพิ่มจำนวนงาน ทั้งจากผู้จัดงานในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันก็มีงานใหม่ๆเข้ามาจัดในพื้นที่ของอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่าง วิฟ เอเชีย งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาระดับโลก สำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำครบวงจร ซึ่งเป็นงานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่จะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยตั้งแต่ปี 2564 ได้ประกาศเปลี่ยนสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่การจัดงานที่ใหญ่ขึ้น และปีนี้เตรียมจะจัดงานวิฟ เอเชีย 2023 (VIV Asia 2023) ขึ้นในวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3อย่างไรก็ตามด้วยแนวโน้มการจัดงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทตั้งเป้าหมายว่า รายได้ปี2566 จะกลับมาเติบโตเท่ากับปี 2562 ซึ่งเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) อิมแพ็ค เมืองทองธานี มียอดจองพื้นที่เข้ามาแล้วกว่า 186 งาน คิดเป็นรายได้ประมาณ 510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าเท่าตัวนายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า อิมแพ็ค เมืองทองธานี มียอดจองพื้นที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางปี 2565 ที่ผ่านมาและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้จัดเริ่มหันมาจัดงานขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับช่วงปกติมากขึ้น จากก่อนหน้านี้ที่เน้นจัดงานขนาดเล็ก จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานในส่วนไฮไลต์การจัดงานช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีการจัดคอนเสิร์ตเกือบทุกสัปดาห์ เช่น 2022 WORLD TOUR JAY B TAPE: PRESS PAUSE [ENCORE IN BANGKOK], คอนเสิร์ต ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in BANGKOK ต่อด้วยเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช่น Thailand Gems & Jewelry Fair, คอนเสิร์ต 35 ปี คำภีร์... ถึงเพื่อน, คอนเสิร์ต WESTLIFE the Wild Dreams Tour All the Hits เป็นต้น และเดือนมีนาคม 2566 เช่น งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาระดับโลก สำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำครบวงจร VIV Asia 2023, 44th Bangkok International Motor Show 2023, คอนเสิร์ต ONEREPUBLIC PRESENTS LIVE IN CONCERT TOUR IN BANGKOK, Disney on ice in March เป็นต้นสำหรับปี2565 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2565) อิมแพ็ค เมืองทองธานี มียอดการจัดงานทั้งสิ้น 1,384 งาน และคาดการณ์ว่าอัตราการเช่าพื้นที่โดยรวมของปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน 2565 - มีนาคม 2566) จะเพิ่มขึ้น 6.25% จากปี2564 ที่มีอัตราการเช่าพื้นที่โดยรวมอยู่ที่ 32.62%