เซ็นทรัลผนึกกำลัง ‘The Great Power of Synergy’ ทุ่มงบ 300 ล้านบาทในแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2023” ฉลองตรุษจีนปีกระต่ายมหามงคล

เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย และบริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ผนึกกำลัง บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย และบริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ฉลองเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายมหามงคล รับศักราชใหม่ ทุ่มงบ 300 ล้านบาท เปิดแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2023” สร้างปรากฏการณ์ The Great Power of Synergy การผนึกกำลังครั้งสำคัญของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ มอบประสบการณ์การฉลองเทศกาลตรุษจีน จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ครบจบที่เดียว ตอกย้ำการเป็น The Best Festive Destination of All Time ที่ดีที่สุดของไทย ตื่นตากับประติมากรรม“The Lucky Rabbits Project” กระต่ายมงคลขนาดยักษ์ ณ 10 สาขาทั่วไทย ทำจากวัสดุรักษ์โลกและวัสดุท้องถิ่นโชว์อัตลักษณ์ของแต่ละภาค ชอปของไหว้ สินค้าและอาหารมงคล ใน Chinese Market และตลาดส้มรวยทวีคูณ และร่วมสนุกกับเกม AR จับกระต่าย “The Lucky Rabbit” ลุ้นรางวัลทองคำแท้ 0.1 กรัม รวม 2,400 รางวัล พร้อมชอปลุ้นโชค (เฉพาะในศูนย์การค้าเซ็นทรัล) ลุ้นรับ Exclusive Set ทองคำกระต่ายมงคลหนัก 8 บาท และของรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 100 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท พร้อมขานรับภาครัฐร่วมโครงการเริ่ม 11 ม.ค.-19 ก.พ. 66 นี้ ที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศผนึกพันธมิตรชั้นนำร่วมสร้างปรากฏการณ์ ได้แก่ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟีร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี, บัตรเครดิตยูโอบี, บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ บริษัทมาดามฟิน จำกัดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “การผนึกกำลังของเซ็นทรัลทั้งศูนย์การค้าและห้าง ในฐานะการเป็น Market Leader ถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ โดยในไตรมาสแรกนี้ได้โฟกัส 3 กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ ที่จะเป็น Driving force ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างเต็มรูปแบบและล่าสุดกับนักท่องเที่ยวจีนที่ทยอยเดินทางเข้ามาในไทย ซึ่งจากข้อมูลพบว่าประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ที่คนจีนอยากมาท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งเซ็นทรัลพัฒนา ได้เตรียม Tourist package และโปรโมชันต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยที่ผ่านมา Tourist malls ทั้ง 15 ศูนย์การค้าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากการกลับมาของนักท่องเที่ยว สำหรับการผนึกกำลังของทั้งศูนย์และห้างเซ็นทรัลครั้งนี้ จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยสร้างความคึกคักให้แก่เศรษฐกิจทั่วประเทศอย่างสอดรับกับโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ ของภาครัฐที่จะยิ่งกระตุ้นจับจ่ายและเงินสะพัดให้เศรษฐกิจไทยพลิกฟื้นอย่างแน่นอน โดยเซ็นทรัลพัฒนายังคง ตอกย้ำให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขาทั่วประเทศเป็นเดสติเนชันอันดับหนึ่งในทุกเทศกาล เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว สำหรับคนทุกเจเนอเรชัน เห็นได้จากการ Collaboration ของแบรนด์ร้านอาหารชื่อดังมากมายในศูนย์ที่ออกชุดของไหว้แนวใหม่มาร่วมในแคมเปญ อาทิ Kam’s Roast ร้านดังระดับมิชลินสตาร์ โดยปีนี้ นอกจากตลาดตรุษจีนทั่วประเทศแล้ว เรายังได้ผนึกสุดยอดศาสตร์และศิลป์ นำโดยหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา และศิลปินนักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่อย่าง JCCHR มามอบประสบการณ์แบบ Immersive experiences ผ่าน Art installation กระต่ายมงคลทั่วประเทศ และ Top spender จะได้ร่วม Exclusive trip ไหว้พระเสริมมงคลกับหมอช้างอีกด้วย”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำธุรกิจรีเทลที่แข็งแกร่งและเป็นห้างสรรพสินค้าออมนิแชนเนลอันดับหนึ่งของไทยในกลุ่มพรีเมียม (The #1 Omni-channel Retailer in Premium Segment) เราได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างศูนย์การค้าเซ็นทรัล และ Central The 1 Credit Card เพื่อเป็นการเข้าถึงลูกค้าแบบ Massive Reach และสร้างประสบการณ์ชอปปิ้งและการฉลองที่ดีที่สุดสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน ในการเป็น The Best Festive Destination of All Times สำหรับทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศที่กำลังเข้ามาอย่างมากในปีนี้ อันถือได้ว่าเป็นการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยสินค้าที่ครบครันทุกความต้องการ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถชอปได้อย่างสะดวกสบายกับสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และช่องทางชอปปิ้งที่หลากหลายเชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งยังจัดเต็มกิจกรรมมากมายที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และโปรโมชันสุดพิเศษเอาใจนักชอปทุกคน เพราะเราเห็นสัญญาณบวกของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่อนคลายมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติมากขึ้น รวมถึงภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยที่สูงขึ้นจากนโยบายช้อปดีมีคืนที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงไตรมาสแรกของรัฐบาล และสำหรับภาคท่องเที่ยวเองก็มีสัญญาณการฟื้นตัวไปในทิศทางบวก โดยเราได้เตรียมพร้อมรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวด้วยการตั้งเป้าเป็นเดสติเนชันแห่งการชอปอันดับหนึ่งในใจนักท่องเที่ยวผ่านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวในทุกทัชพอยต์ ตลอดทั้งเจอร์นีย์ ครบครันด้วยสินค้าแบรนด์ดังที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมโปรโมชันพิเศษ ทั้งระดับ Global Festive และ Local Festive รวมถึงจับมือกับพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษต่างๆ พร้อมบริการพิเศษเพื่อความสะดวกสบายและสร้างประสบการณ์ชอปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่นักท่องเที่ยว เรามั่นใจว่าตรุษจีนปีนี้ที่ห้างเซ็นทรัลจะมีความคึกคักและพิเศษมากกว่าเคย”กลยุทธ์ที่ 1 - The Best Festive Destination of All Time ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันอันดับหนึ่งในทุกเทศกาล ยกระดับประสบการณ์จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ที่ดีที่สุดครบจบในที่เดียว อัดทั้งโปรโมชัน อีเวนต์ และกิจกรรมแบบจัดเต็มทั่วทั้งศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า โดยปีนี้ ชูไฮไลต์ ตลาด Chinese Market ที่ครบที่สุด พร้อมผนึกศาสตร์และศิลป์ ดึงหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา มาแนะเคล็ดรับโชคแก้ชง และศิลปินดังรุ่นใหม่ แนน-จิดาภา จันทร์สิริสถาพร JCCHR มาช่วยออกแบบคาแรกเตอร์ของกระต่ายมงคล 8 ตัว สำหรับนำมาตกแต่งศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่าง Gift card และพรีเมียมเพื่อเป็น gimmick และสร้างความ unique ให้กับงานตรุษจีนในครั้งนี้ พร้อมจับกระแส global trend นำเทคโนโลยี AR และ sustainability สร้างประสบการณ์ The Immersive Blessing Arts and Gamification Experiences ด้วยเกมจับกระต่ายนำโชค AR ลุ้นรับทองคำแท้ และประติมากรรมกระต่ายมงคลขนาดยักษ์สูง 4 เมตร ทำจากวัสดุรักษ์โลกและวัสดุที่โชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ จุดเช็กอินกระต่ายมงคลใน 10 สาขาทั่วไทย ได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 2, พระราม 3, ปิ่นเกล้า, อยุธยา, เชียงราย, โคราช, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, จันทบุรี และหาดใหญ่ เพื่อสร้าง Spending Mood สนุกๆ และจับกลุ่มคนรุ่นใหม่อีกด้วยส่วน “ห้างเซ็นทรัล” พบกับ Chinese Installation Arts ซึ่งถือเป็น spot highlights ภายในห้างที่เชิญชวนให้ลูกค้าได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ 5 คอนเซ็ปต์ 5 สาขาที่ห้างเซ็นทรัล ได้แก่ สาขา ชิดลม, เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, บางนา และปิ่นเกล้า พร้อมเน้นย้ำการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติและการ Reuse วัสดุตกแต่งห้าง รวมทั้งร่วมมือทางด้าน Sustainability กับชุมชนในจังหวัดนครปฐมผลิตโคมไฟจีนยักษ์เพื่อนำมาตกแต่งห้างฯ นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและยังเป็นการส่งมอบงานหัตถศิลป์ของชุมชนให้ปรากฏสู่สายตาผู้มาเยือน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเติมเต็มความสุขและความสนุกมากมายที่จะต้อนรับลูกค้าชาวไทยและ Tourists เช่น การแสดงเชิดสิงโตเพื่อความเป็นสิริมงคล การระบายสีกระต่ายเซรามิก การสาธิตทำอาหารจีน เป็นต้นกลยุทธ์ที่ 2 - Create Synergistic Value ผนึกกำลังศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และพันธมิตร สร้าง Double Impact ชู ‘Central Destination’ เป็น place & experience maker ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งร่วมกันมอบโปรโมชัน Best Deal คืนกำไรมอบความสุขและโชคลาภแก่ลูกค้าอย่างเต็มที่ ทั้งในศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ ยังชูจุดแข็งด้าน Omnichannel และ Digital & Data Driven มาร่วมกันทำ data sharing เพื่อเข้าถึงความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มทาร์เก็ต โดยมีพาร์ตเนอร์หลัก Central The1 Credit Card ร่วมมอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มและดีที่สุด ที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเท่านั้น พร้อมช่วยผลักดันให้แคมเปญเข้าถึงลูกค้ามากที่สุด พร้อมขานรับภาครัฐในโครงการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อช่วยกระตุ้นการจับจ่ายให้คึกคักยิ่งขึ้นกลยุทธ์ที่ 3 - Spearhead Economy & Tourism ร่วมมือกับภาครัฐ และพันธมิตร เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศ และผลักดันไทยเป็น global destination ดึงดูด quality tourists ด้วยโปรโมชันสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Short -haul ที่นิยมมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงตรุษจีน เช่น มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนที่กำลังทยอยกลับเข้ามา โดยคาดว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีเงินสะพัดจากแคมเปญกว่า 6 พันล้านบาท และดึงทราฟฟิกเพิ่มขึ้น 20%ยิ่งใหญ่ที่สุดกับประติมากรรมกระต่ายมงคล “The Lucky Rabbits Project” ณ 10 จุดเช็กอินกระต่ายมงคลทั่วไทย เซ็นทรัล เชียงราย : The Forest Lucky Rabbit : อำนวยพร ความสุขสมบูรณ์, เซ็นทรัล พระราม 2 : The Earth Lucky Rabbit : อำนวยพร ความมั่งคั่งร่ำรวย, เซ็นทรัล พระราม 3 : กระต่าย ทองคำ : อำนวยพร โชคลาภ, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า : กระต่าย ดอกไม้มงคล : อำนวยพร ความรัก, เซ็นทรัล อยุธยา : กระต่าย ผ้าลายอย่าง : อำนวยพร ความราบรื่น และอุดมสมบูรณ์, เซ็นทรัล โคราช : The Lunar Lucky Rabbit : อำนวยพร สุขภาพแข็งแรง, เซ็นทรัล ขอนแก่น : กระต่าย มองดวงจันทร์ในคืนปีใหม่ : อำนวยพร ครอบครัวกลมเกลียว, เซ็นทรัล อุบลราชธานี : กระต่าย แสงแรกแห่งสยาม: อำนวยพร ความมั่งมี และความรุ่งโรจน์, เซ็นทรัล จันทบุรี : The Solar Lucky Rabbit : อำนวยพร ความโชคดี และเซ็นทรัล หาดใหญ่ : The Ocean Lucky Rabbit : อำนวยพร ความรุ่งเรือง และไฮไลต์สาขาอื่นๆ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ ตื่นตากระต่ายมหามงคล สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ มั่งคั่ง สุขี พร้อมชอปของไหว้ ส้มมงคลที่เยอะที่สุดครบที่สุดใน Chinese Market, อิ่มอร่อยกับเมนูมงคลร้านดังระดับมิชลิน และ Street food ร้านดังที่รวมมาไว้ที่นี่ที่เดียว พร้อมชมโชว์เชิดสิงโตเบิกเนตรอภิมหามงคล เซ็นทรัล เวสต์เกต เนรมิตมหกรรมโคมไฟจีน Oversize ที่ใหญ่ที่สุด, จับจ่ายอาหารและสินค้ามงคลใน Chinese Market ที่ครบที่สุดในย่าน, กิจกรรมแจกส้มมงคล และชมศิลปวัฒนธรรมจีนที่หาชมยาก เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ จำลองบรรยากาศความเป็น Little Hong Kong มาไว้ที่ศูนย์การค้า ชมการแสดงเชิดสิงโต 9 มงคล และแห่มังกรยาวกว่า 40 เมตร พร้อมสักการะขอพร 3 เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ องค์จำลองจากฮ่องกง ได้แก่ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน), วัดหวังต้าเซียน และเจ้าแม่กวนอิม ปางประทานพร เซ็นทรัล พัทยา อลังการกับ Rabbit Inflatable สูงกว่า 5 เมตร กลางศูนย์การค้าฯ ท่ามกลางสวนดอกไม้มงคล เซ็นทรัลเชียงใหม่ เสริมมงคลกับเมนูอาหารมงคลจากร้านดังในงาน Chiangmai China Town, Chinese Tea Bar จิบชาส้มเมนูพิเศษและเมนูชาเพื่อสุขภาพ, ชอปสินค้ามงคล ราคาพิเศษ เซ็นทรัล ภูเก็ต พบ Chinese Lobster and Seafood market เดสติเนชันที่รวมร้านซีฟูดชื่อดัง และเมนู Lobster สไตล์อาหารจีนไว้มากที่สุดในภูเก็ต, ชมการแสดงเชิดสิงโตใต้น้ำที่เดียวในภูเก็ตถ่ายรูปสุดชิกกับบรรยากาศห้างสุดเก๋ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยการตกแต่งห้าง 5 แบบ 5 สาขา ให้ทุกคนได้มาถ่ายภาพและแชร์โมเมนต์แห่งความสุขช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ชมความงามของโคมไฟจีนยักษ์ ผลงานหัตถกรรมจากชุมชนในจังหวัดนครปฐม ห้อยระย้า เล่นระดับอย่างสวยงามที่บริเวณโถงกลางห้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับ ศาลาเก๋งจีน 9 ชั้น สูงกว่า 14 เมตรลอยเด่นตระหง่านกลางห้าง ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ชวนคุณย้อนยุคด้วยจักรยานจีนโบราณที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ห้างเซ็นทรัลบางนา พบกับกันสาดจากสะดึงไม้ไผ่ ตกแต่งด้วยลวดลายกระต่ายที่ออกแบบโดย แนน-จิดาภา จันทร์สิริสถาพร ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า พบกับ กรงนกสีส้ม พร้อมประดับตกแต่งด้วยพู่ปอมปอมจากไหมพรมแสนน่ารัก นอกจากการประดับตกแต่งห้างแล้วยังจัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษเติมความสุขรับตรุษจีน ได้แก่ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา พบกับกิจกรรม “Lucky AR Snap” ด้วยการนำเทรนด์ AR มาสร้างโมเมนต์แห่งความสุขเพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีน ให้คุณได้สนุกกับคาแรกเตอร์ของกระต่ายแสนน่ารักที่จะโผล่ออกมาให้คุณได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมแชร์ลงโซเชียล และเพลิดเพลินกับโชว์ชุดพิเศษจาก “Chinese Lion Dance” การแสดงเชิดสิงโตที่ร่วมโชว์กับ Dance Studio พร้อมเอาใจคุณหนูๆ ด้วยกิจกรรม Paint A Bunny Ceramic ให้เด็กๆ มาปลดปล่อยจินตนาการด้วยการระบายสีตุ๊กตากระต่ายเซรามิกในสไตล์ของตัวเอง เฉพาะห้างเซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, บางนา, ปิ่นเกล้า และลาดพร้าว (ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 66-22 ม.ค. 66) ชวนทุกคนมาเช็กดวงรุ่ง พุ่งรับตรุษจีนกับหมอดูจาก HoroLive และชมสาธิตการทำอาหารจีน อิ่มอร่อยกับอาหารมงคลกว่า 50 เมนูจากร้านดังมากมายที่ Eathai ชั้น LG ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, Lofter @ Central Chidlom ชั้น 7, Public Market และ Public Lane ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม, Living House ชั้น 7 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว