JKN ปั้น MUO สู่ 1.2 พันล้านต่อปี หนุนทั้งกลุ่มโต 40% ย้ำไม่เพิ่มทุน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN’ เปิดแผน MUO ชู Ecosystem หนุนศักยภาพการสร้างรายได้ทั้ง 9 ด้าน กวาดรายรับ MUO ต่อปีประมาณ 800-1,200 ล้านบาท หนุนทั้งกลุ่มเติบโต 40% ชี้เป็นดีลธุรกิจที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ช่วยผลักดัน JKN สู่การเป็น Global Content Commerce Company ย้ำชัดไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนมั่นใจสถานะการเงินแข็งแกร่งจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า การเข้าซื้อธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล หรือ Miss Universe Organization (MUO) ถือเป็นดีลประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและเป็นดีลธุรกิจที่มีความคุ้มค่ากับการลงทุนของ JKN ที่นอกจากจะรับโอนหุ้นของ IMG WorldWide, LLC จาก Endeavor Group Holdings, Inc แล้ว ยังได้รับลิขสิทธิ์ Sport Content ระดับโลกในรูปแบบ Output Deal ทั้งกีฬามวยสากลยูเอฟซี เทนนิส กอล์ฟทัวร์นาเมนต์ บาสเกตบอล ล้วนเป็นรายการกีฬาที่ได้รับความนิยมจากคนทั้งโลกด้วยJKN จะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจ Content เพื่อขายคอนเทนต์กีฬาให้แก่ลูกค้าทีวีดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์สตรีมมิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะสร้างเม็ดเงินรายได้มากกว่าเงินลงทุนในการซื้อธุรกิจ MUO ในครั้งนี้บริษัทฯ พร้อมนำ Ecosystem ของกลุ่ม JKN สนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจาก MUO เพื่อสร้างรายได้ 9 ด้าน ตั้งแต่ 1. Franchise Fee รายได้จากค่าไลเซนส์ที่เรียกเก็บแต่ละประเทศในการจัดการประกวดนางงามเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมประกวด Miss Universe 2. Hosting Fee รายได้จากค่าไลน์ที่เรียกเก็บจากประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด MISS Universe 3. Product Fee รายได้จากการรับจ้างผลิตงานประกวด 4. Sponsorship Fee รายได้ที่เกิดจากผู้สนับสนุนการจัดการประกวด 5. Licensing&Merchandising Fee รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือให้สิทธิผลิตสินค้าหรือบริการภายใต้แบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าต่างๆ ของ MUO6. Broadcast Fee รายได้จากการให้ไลเซนส์ในการเผยแพร่สัญญาณการจัดการประกวดในแต่ละประเทศ 7. Programm&Format Fee รายได้จากการให้สิทธิในการผลิตรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกวด Miss Universe เช่น Road to the Universe และ Heavy is the HEAD ทั้งที่เป็นรายการที่ผลิตเสร็จแล้ว และฟอร์แมตรายการเพื่อนำไปผลิตรายการเอง 8. Talent Management Fee รายได้จากการบริหารจัดการงานจ้างและงานบันเทิงที่เป็นผู้ครองตำแหน่ง โดย MUO จะหักค่าบริการตามมาตรฐานสากล และ 9. รายได้จากจำหน่ายบัตรเข้าชมการประกวดทั้งงาน Event และ Onlineประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้จากธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) เฉลี่ยปีละ 800-1,200 ล้านบาท ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของ JKN ทั้งปีเติบโต 40% และยกระดับองค์กรไปสู่การเป็น Global Content Commerce Companyโดยคาดว่าจะรับรู้รายได้จาก MUO ประมาณ 160 ล้านบาทภายในปีนี้หลังการรับโอนกิจการ และเพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาทในปีถัดไป จากการรับรู้รายได้จาก Hosting Fee จากประเทศที่ได้จัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สในแต่ละปี และรับรู้รายได้จาก Talent Management Fee ซึ่งมีลูกค้าจากต่างประเทศผู้ติดต่อผู้ชนะการประกวดมิสยูนิเวิร์สเพื่อข้าร่วมอีเวนต์เรียบร้อยแล้ว รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อนำ MUO Brand ไปขยายในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจสปา ร้านอาหาร อะคาเดมี และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น“เราไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนแต่อย่างใด เพราะการเข้าซื้อกิจการ MUO ครั้งนี้มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการ และไม่จำเป็นต้องกู้เงินแต่อย่างใด และด้วยแผนงาน MUO ที่วางไว้จะส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านรายได้ของ JKN ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด” จักรพงษ์กล่าว