ทีเส็บนำไมซ์ไทยลุย IT&CMA 2022 ดึงเม็ดเงินต่างชาติเข้าไทยกว่า 683 ล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - ทีเส็บ เผยไทยได้รับความนิยมสูงในการจัดประชุมหลังนำผู้ประกอบการไมซ์ไทยกว่า 30 ราย คว้ายอดการจัดงานพร้อมจัดในไทยกว่า 94 งาน คาดสร้างรายได้กว่า 683 ล้านบาท ในงาน “IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2022”นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ TICA จับมือนำผู้ประกอบการไมซ์ไทย 34 ราย เข้าร่วมงาน IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2022 งานเทรดโชว์ด้านการจัดประชุม (Meetings) และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรูปแบบไฮบริด เมื่อวันที่ 20-22 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยมีผู้เข้าร่วมงานแบบปกติ (Onsite) กว่า 1,000 ราย และผู้ซื้อ (Buyer) ที่เข้าร่วมงานผ่านทางออนไลน์ 224 คน”ในปี2565นี้ ทีเส็บเดินหน้านำเสนอมนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จของไมซ์ไทย หรือ “Thailand MICE: Meet the Magic” โดยมุ่งเน้น 3 เมืองไมซ์แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี ภายใต้ชื่อ “ISAN MICE” ให้ผู้ร่วมงานจากนานาชาติได้สัมผัสมนต์เสน่ห์อีสานไมซ์ พร้อมเชิญชวนผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในคูหานิทรรศการประเทศไทย และนำเสนอซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) ของไทยผลตอบรับการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมคูหานิทรรศการประเทศไทย คือ ยอดการจัดงานจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะเข้ามาจัดในประเทศไทย (lead) รวมถึง 94 งาน คาดการณ์รายได้ 683 ล้านบาท ทางด้าน 3 เมืองไมซ์จากภาคอีสาน คือ ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี ที่เข้าร่วมงานในนาม ISAN MICE ได้ผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติเป็นอย่างดี คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2566 จะมีกลุ่มลูกค้าต่างชาติทยอยเข้ามาจัดงาน รวมทั้งหมด 60 กลุ่ม ประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 เมืองไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 118 ล้านบาทนายจิรุตถ์ กล่าวเสริมว่า “ยอดการจัดงานจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่น และเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ที่นิยมลำดับต้น ๆ ของกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ ตอบสนองความต้องการนักเดินทางไมซ์ต่างชาติได้ครบทุกด้าน ในปีนี้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มาจากอินเดีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และยุโรป ตามลำดับ เป็นกลุ่มลูกค้าจากธุรกิจยา ไอที ยานยนต์ และประกันภัย อีกทั้งความสำเร็จในการนำเสนอ 3 เมืองไมซ์จากภาคอีสาน ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าทีเส็บเดินมาถูกทางในการพัฒนาเมืองไมซ์ทั่วประเทศ เพื่อให้การเดินทางมาประเทศไทยมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับลูกค้าต่างชาติ”สำหรับการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไมซ์ไทย นางนฤมล สุขุม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ กล่าวว่า “เสียงตอบรับจากผู้นัดหมายกับทางโรงแรมถือว่าดีพอสมควร โดยกลุ่มที่สนใจจะเป็นกลุ่มเอเย่นต์ และบริษัทผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการการเดินทาง (DMC) มีจำนวนมากถึง 18 ราย ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศอินเดีย นอกจากนั้นเป็นประเทศเยอรมัน และสิงคโปร์ ซึ่งมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายกันไป ขณะที่กลุ่มองค์กรบริษัท (Corporate) จะสนใจในส่วนของการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นหลัก”นายภัลลภ (แอ๊ดดี้) ฤทธิรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเว้นเทจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทางบริษัทอีเว้นเทจเข้าร่วมงานนี้เป็นประจำทุกปี เพราะมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ลูกค้าจากทั่วโลก มีโอกาสดึงธุรกิจมาที่ประเทศไทย ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาพูดคุยมีผลตอบรับที่ดี มีแนวโน้มที่จะนำกลุ่มหรือธุรกิจเข้ามาให้กับทางบริษัทฯ โดยกลุ่มลูกค้ามาจากหลากหลายประเทศ ซึ่งในครั้งนี้เป็นลูกค้าจากประเทศอินเดียเป็นหลักมากถึง 80% ส่วนที่เหลือจะเป็นประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) และกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัชกรรม (Pharmaceutical)”นางสาวอรุณโรจน์ พิทยาพฤกษ์ ผู้จัดการแผนกขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กล่าวว่า "สําหรับการเข้าร่วมงานครั้งนี้มีผลตอบรับค่อนข้างดีมาก ขอบคุณทีเส็บที่มอบโอกาสให้เราได้เข้าร่วมคูหานิทรรศการประเทศไทย ทางไบเทครู้สึกพอใจมากสําหรับโอกาสเชื่อมต่อกับผู้ซื้อจากบริษัทผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการการเดินทาง (DMC) ที่มีอิทธิพลสําคัญสําหรับกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ตลอดจนผู้จัดงานอีเวนต์ที่สนใจจะมาจัดงานในประเทศไทย เราได้รับนัดหมายมากมาย โดยลูกค้าตลาดใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังมีลูกค้าในเอเชีย คือ ฟิลิปปินส์ อินเดีย และลูกค้ากลุ่มยุโรปจากอิตาลี ด้วย”นอกจากนี้ ในงาน IT&CMA 2022 มีการมอบรางวัล TTG Travel Awards 2022 โดยทีเส็บคว้ารางวัลสาขา Best Convention and Exhibition Bureau หรือ สุดยอดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ตอกย้ำความสำเร็จในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์แห่งภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรางวัลนี้มาจากการลงคะแนนของผู้อ่านสื่อแมกกาซีนไมซ์ฉบับรูปเล่มและออนไลน์ของ TTG Asia, TTG China, TTG India, TTGmice, TTG-BTmice China, TTGassociations และ TTG Asia Luxury