“สยามพิวรรธน์” บุกเมตาเวิร์ส ผนึกZEPETO ผ่านโลกแฟชั่น

ผู้จัดการรายวัน 360 -สยามพิวรรธน์ เสริมระบบนิเวศดิจิทัลผนึกพันธมิตรระดับโลก ZEPETO ที่มีฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่กว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ขับเคลื่อนประสบการณ์ Metaverse บุกเบิกนำอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยก้าวล้ำนำเทรนด์ ไปสู่โลกเสมือนจริงนางชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ทุกวันนี้ที่เทคโนโลยีก้าวล้ำและสามารถเชื่อมต่อผู้คนที่อยู่ในแต่ละมุมโลกสู่จุดหมายปลายทางในอีกมุมโลกอย่างง่ายได้ มุมมองของลูกค้ามีต่อคอมมูนิตี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากจากสถานที่จริง สู่พื้นที่คอมมูนิตี้บนโลกดิจิทัลมากขึ้นดังนั้น สยามพิวรรธน์จึงได้สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการมอบประสบการณ์หลากมิติทั้งโลกจริงและโลกเสมือนให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ได้สร้างระบบนิเวศดิจิทัล พร้อมกับการเปิดตัว ONESIAM SuperApp เชื่อมสู่ลูกค้าของเราให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาในยุคสมัยใหม่ที่โลกดิจิทัลมีความสำคัญต่อทุกๆ อุตสหกรรม สยามพิวรรธน์ จึงร่วมมือกับ ZEPETO พันธมิตรด้านเมตาเวิร์สระดับโลก นำเสนอความแปลกใหม่และแตกต่างผ่านโลกของแฟชั่นซึ่งเป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญของสยามพิวรรธน์ ชูผลงานความสามารถของเยาวชนไทยในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้ก้าวไปอีกขั้นให้ล้ำนำเทรนด์ไปสู่โลกเสมือนจริง พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมได้เรียนรู้โลกแฟชั่นแห่งอนาคตไปด้วยกันทั้งนี้ สยามพิวรรธน์ ผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับโลก ZEPETO ผู้นำแพลตฟอร์มสร้าง Avatar คาแรกเตอร์ เสมือนจริงแบบ 3D สุดฮอต ที่มีสมาชิกผู้ใช้งานกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก โดยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 สยามพิวรรธน์เป็นองค์กรในประเทศไทยที่ได้ร่วมทำโปรเจค ONESIAM x ZEPETO Metaverse Songkran Festival ส่งมอบความสุขและความหรรษาฉลองประเพณีไทยและสาดน้ำสงกรานต์พร้อมกันทั่วโลกล่าสุดได้สร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สไตล์สุดล้ำรูปแบบใหม่ในงานแฟชั่นระดับโลก Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2022 หรือ BIFW 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยนำเสนอแฟชั่นทั้งบนรันเวย์จริงและในโลกเสมือนจริง ที่ลูกค้าสามารถสัมผัสประสบการณ์และซื้อสินค้าได้บนโลกทั้งสองใบMr. Heesuk Ricky Kang, the Head of Business, ZEPETO กล่าวว่า “เราได้ร่วมกันเชื่อมต่อแฟชั่นโลกเสมือนและแฟชั่นโลกจริงเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ผมหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการนำประสบการณ์หลากหลายในโลกเสมือนจริงสู่โลกออฟไลน์ ที่ ZEPETO และสยามพิวรรธน์จะร่วมมือกันพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต”ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความตั้งใจสร้างคอมมูนิตี้สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z ซึ่งภายในงาน BIFW นอกเหนือจากแกรนด์รันเวย์ที่นำเสนอแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ชั้นนำแล้ว ไฮไลท์สำคัญของงาน คือ การเชื่อมโลกแฟชั่นของโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน โดยได้เชิญชวนนักออกแบบดีไซน์ ออกแบบชุดสำหรับ Avatar ในแพลตฟอร์ม ZEPETO โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก นอกจากจะจำหน่ายใน Metaverse แล้ว ยังได้รับการออกแบบตัดเย็บเป็นชุดจริง และได้ร่วมโชว์บนรันเวย์ BIFW 2022 ในโชว์ของ Absolute Siam Presented by Zepeto: Sculpture Studio x Waterandother x Fill in the Bagขณะเดียวกันได้นำชุดจากแฟชั่นโชว์ Absolute Siam ที่ร่วมเดินในรันเวย์มาแปลงเป็นชุดสำหรับ Avatar บน ZEPETO ซึ่งผู้ร่วมเล่นสามารถเลือกซื้อชุดแล้วแต่งอวตาร์ในคอลเลคชั่นล่าสุดของ Absolute Siam ได้เช่นเดียวกับบนโลกจริง นอกจากนี้ วันสยาม และ ZEPETO ยังได้นำ KOL ที่มีแฟนคลับบนโลกจริง เข้าสู่โลกเสมือน โดยมีกิจกรรมสนุกๆ ให้เล่นร่วมกับ KOL อย่างใกล้ชิด ทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์แฟชั่นโชว์ที่ตั้งใจนำเสนอทั้งแฟชั่นโชว์ที่สัมผัสได้จริงบนรันเวย์ที่ยิ่งใหญ่ ไปพร้อมกับการจัดแฟชั่นโชว์ใน Metaverse ที่มีผู้ร่วมชมจากทั่วโลกการร่วมมือกับ ZEPETO พันธมิตรระดับโลก สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของสยามพิวรรธน์ คือ1) ส่งมอบจักรวาลแห่งประสบการณ์ที่ไม่สิ้นสุด สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลกทุกที่ทุกเวลา ซึ่งกิจกรรมที่คัดสรรมาต้องเติมเต็มไลฟ์สไตล์ สร้างปฏิสัมพันธ์ เสริมความสนุก ทำให้ทุกคนได้โลดแล่นไปกับประสบการณ์ที่แตกต่าง ในรูปแบบใหม่ๆ ช่วยยกระดับความพึงพอใจสูงสุด และครองความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ2) ขยายฐานและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ Generation Z โดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบ Gamification3) สร้างรายได้จากระบบนิเวศในรูปแบบใหม่ๆ ยกระดับการแข่งขันกับแพลตฟอร์มต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกได้ และทำให้สยามพิวรรธน์ก้าวไปได้ไกลกว่าโมเดลธุรกิจหลัก