AAT ออกคู่มือ CODE OF ETHICS คุมเอเยนซี-โซเชียลทำสื่อสร้างสรรค์

ผู้จัดการรายวัน 360 - สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT) ออก CODE OF ETHICS คู่มือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณา ฉบับภาษาไทย ยึดแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของหอการค้านานาชาติฉบับปรับปรุงประจำปี ค.ศ. 2018 หวังผลักดันให้เอเยนซีสมาชิกและสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมด้วยบุคลากรและผู้ปฏิบัติในอุตสาหกรรมโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ได้มีแนวทางจริยธรรมที่ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน มุ่งผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม ลดความจำเป็นในการใช้กฎหมายในการควบคุมดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา รองนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ (AAT) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้เริ่มส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มีบทบาทในการทำงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดมีความตระหนักในความสำคัญของเรื่องจริยธรรมและการกำกับดูแลตนเองมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จัดทำคู่มือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณา (CODE OF ETHICS) ฉบับภาษาไทย ซึ่งยึดแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของหอการค้านานาชาติฉบับปรับปรุงประจำปี ค.ศ. 2018 (International Chamber of Commerce (ICC) 2018 Edition) มาใช้เป็นแนวทางที่นักโฆษณาและการสื่อสารการตลาดในประเทศไทยจะได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรธุรกิจ บุคลากร ผู้ปฏิบัติในอุตสาหกรรมโฆษณาและการสื่อสารการตลาดได้มีแนวทางจริยธรรมที่ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วโลกสำหรับรายละเอียดของคู่มือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณา CODE OF ETHICS ดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ แนวทางการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางจริยธรรมให้แก่ภาคธุรกิจและสังคม โดยการสร้างมาตรฐานให้เท่าเทียมกัน และสอดรับกับวิธีการ วิวัฒนาการและพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน ไม่เพียงแต่สร้างความตระหนักในการใช้คู่มือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณา CODE OF ETHICS ในกลุ่มเอเยนซีสมาชิกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ บล็อกเกอร์ ยูทูบเบอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ และผู้ที่ขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ ที่แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ก็สามารถนำเอาแนวทางจากคู่มือ CODE OF ETHICS ไปปฏิบัติได้ เป็นการสร้างกระบวนการกำกับดูแลตัวเองในวิชาชีพสื่อสาร เพื่อผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญอันนำไปสู่กระบวนการกำกับดูแลตนเองของอุตสาหกรรมโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมและสนับสนุนความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคผู้ใช้ประโยชน์จากงานโฆษณาและงานสื่อสารการตลาด ช่วยลดระดับความจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบมาเป็นข้อกำหนดควบคุม ด้วยการผลักดันการทำงานที่มีความสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยม กับการแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้มั่นใจว่าโฆษณาที่ออกมาจะมีความซื่อตรง ถูกกฎหมาย เหมาะสม และตรงตามข้อเท็จจริง