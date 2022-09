“มหาวิทยาลัยศรีปทุม” จับมือ “โพสิทีฟ” เร่งเปิดรุ่น 2 หลักสูตร “SPU x POSITIF DIGITAL MARKETING MASTERY”

หลังจากจบโครงการนี้นอกจากนักศึกษาจะนำไปพัฒนาเป็นอาชีพดูแลตัวเองและครอบครัวได้แล้ว เราคาดหวังว่าจะช่วยให้มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ทั้งคุณภาพและคุณธรรมสู่วงการธุรกิจในอนาคตต่อไป

แบรนด์ Positif (โพสิทีฟ) และมหาวิทยาลัยศรีปทุมสร้างมิติใหม่ของการเรียนรู้การตลาดยุคดิจิทัลในระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่อีกครั้งกับหลักสูตร “SPU Positif Digital Marketing Mastery” รุ่น 2 ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายนในปีการศึกษา 2565 โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเจาะลึกครบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และยังคงแนวคิด “รู้จริง ทำได้ ขายเป็น” เพื่อนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและได้ลงมือปฏิบัติงานจริง รวมถึงได้แก้ไขโจทย์ทางการตลาดและนำเสนอแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันนางสาวร่มฉัตร ทองภู่น้อย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคบีเอ็มกู๊ดวิล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ “โพสิทีฟ” กล่าวว่าหลักสูตร “SPU Positif Digital Marketing Mastery” นี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่เราได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย ทางแบรนด์ “โพสิทีฟ” มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ โดยครั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นให้น้องนักศึกษาได้นำมาทดลองทำการตลาดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพสิทีฟไลโคปีน สารสกัดจากมะเขือเทศที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก คอลลาเจนเน้นการบำรุงข้อต่อ ข้อเข่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดูแลเส้นผมโพสิทีฟอินเทนซ์มอยส์เจอไรซิ่งแฮร์แชมพูและแฮร์เซรัมที่เน้นช่วยการเกิดใหม่ของเส้นผม ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสกินแคร์คริสตัลมอยส์เจอไรซิ่งเฟเชียลโซปที่ช่วยดูแลผิวหน้าจากมลภาวะสิวที่เกิดจากสวมหน้ากากอนามัยทุกวัน ไฟโตบลองลูมิเนสเซนส์โลชั่นและเซรัมช่วยดูแลผิวให้กระจ่างใส เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไปทำการตลาดตามความถนัดและความสนใจทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกช่องทางทำให้การทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) Line official, Facebook, TikTok ฯลฯ ในรูปแบบ Dropship ซึ่งเป็นโมเดลการทำธุรกิจแบบตัวแทนจำหน่ายรูปแบบใหม่โดยผู้ขายไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้ามาสต๊อกไว้ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ทางแบรนด์รับสมัครตัวแทนจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน โดยทาง “โพสิทีฟ” จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมดเพื่อให้ตัวแทนสามารถขายสินค้าได้ง่ายในราคาที่เหมาะสมซึ่งเป็นการทำการตลาดแบบ Single-Level Marketing เป้าหมายของแบรนด์ไม่ใช่เพียงยอดขายแต่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่คนไทยสามารถจับต้องได้และได้ผลจริง สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเรียนรู้การเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทาง “โพสิทีฟ” สามารถติดต่อเข้ามาโดยตรงที่ Line OA @positifcircle เราจะมีทีมงานที่คอยดูแลแนะนำผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีโบนัสพิเศษและกิจกรรมการสอนการตลาดและเวิร์กชอปการตลาดออนไลน์ให้ตัวแทนจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย“โพสิทีฟ” ยังคงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการส่งต่อสิ่งดีเพื่อตอบแทนสังคมเสมอมา และจากความสำเร็จของโครงการ “SPU Positif Digital Marketing Mastery” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ที่ได้รับเสียงตอบรับและความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ได้รับผลตอบรับและความสำเร็จดีเกินคาดจนต้องเปิดรับเพิ่มขึ้น โดยการเปิดรับน้องๆ รุ่นที่ 2 นี้มีนักศึกษาสนใจสมัครร่วมโครงการนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมจำนวนมากจาก 1 ห้องเรียนเพิ่มมาเป็น 2 ห้องเรียนสมัครเข้าเรียนในวิชานี้เต็มอย่างรวดเร็ว”นางสาวนริศรา อุเส็น นักศึกษาตัวแทนกลุ่ม Princess กล่าวถึงความรู้สึกต่อการเรียน SPU Positif Digital Marketing Mastery รุ่นที่ 1 ว่า "ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากโครงการนี้เยอะมากเลยค่ะ เพราะทำให้เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์จริงๆ ในการเรียนนักศึกษาจะได้รับงบประมาณในการทำโฆษณาได้ทดลองทำชิ้นงานโฆษณาเพื่อยิงแอดหาลูกค้าตัวจริงนอกจากนี้ยังได้เข้าใจถึงกระบวนการ ลำดับ และการปรับแก้ไข Ads Optimization จนไปถึงกระบวนการขาย Dropship ที่ทำให้เข้าใจรูปแบบการทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้นด้วยการทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำธุรกิจของตนเองได้จริงในอนาคต"นายพงศกร พรมเทศ นักศึกษาตัวแทนกลุ่ม Smile on chin up กล่าวว่า "โครงการนี้เป็นการเรียนที่ได้ทดลองเครื่องมือและโปรแกรมต่างๆ อย่างรู้ลึกรู้จริง ทำให้เราทราบว่าสื่อแต่ละรูปแบบมีธรรมชาติของการรับชมที่แตกต่างกัน เราจึงต้องปรับรูปแบบชิ้นงานให้น่าสนใจและตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ต้องบอกว่าเป็นการเรียนที่สนุกและท้าทายมากครับกับการสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งผลิตภัณฑ์และตอบโจทย์ความสนใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พวกเราทำได้ก็เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนครับ"ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า จากความสำเร็จของโครงการนี้ในรุ่นที่ 1 ทำให้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนมากขึ้นกว่าเดิมจากเป็น 2 เท่ามีนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนกว่า 150 คนเพื่อเพิ่มทักษะในการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ “โพสิทีฟ” ในการทำการตลาดทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสกินแคร์ แฮร์แคร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปัจจุบัน และยังสนับสนุนเงินทุนในการยิงแอดจริงผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ ตามที่นักศึกษาได้นำเสนอแผนธุรกิจรุ่นที่ 2 เรายังคงมีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันที่สามารถสร้างรายได้และการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตามคอนเซ็ปต์ “การเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง” กับแบรนด์ Positif (โพสิทีฟ) ซึ่งการทำโครงการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ร่วมพัฒนาสูตร Digital Marketing กับหน่วยงานภายนอกไปด้วยกัน นักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนการตลาด (Business Model) แนวทางการสร้างสรรค์คอนเทนต์ การทำสื่อ และเลือกช่องทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับมีการประเมินผลงานจริง ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้แบรนด์ Positif (โพสิทีฟ) ทั้งรายได้จริงจากการขายควบคู่ไปกับกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้สนุกไปกับการเรียนด้วยรางวัลสนับสนุนพิเศษ ผู้เข้าร่วมโครงการ “SPU Positif Digital Marketing Mastery” รุ่น 2 ซึ่งมี 5 รางวัลดังนี้1. ทีมที่มียอดขายผลิตภัณฑ์สูงสุดอันดับ 12. ทีมที่มียอดขายผลิตภัณฑ์สูงสุดอันดับ 23. ทีมที่มียอดขายผลิตภัณฑ์สูงสุดอันดับ 34. ทีมที่ทำคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม 1 รางวัล5. ทีมที่ทำภาพนิ่งยอดเยี่ยม 1 รางวัลสำหรับผู้สนใจโครงการ “SPU Positif Digital Marketing Mastery” รุ่น 2 ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่เว็บไซต์