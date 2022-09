“เจพาร์ค ศรีราชา” ขยายพันธมิตรเพิ่ม

ผู้จัดการรายวัน360 - สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เผยผลสำเร็จ “เจพาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ” คอมมูนิตี้ มอลล์ สไตล์ญี่ปุ่น หลังลงทุนขยายเฟส 2 ลูกค้าให้การตอบรับดี เล็งเดินหน้าลุยจับมือพันธมิตรใหม่เพิ่ม พร้อมโหมจัดกิจกรรมสร้างสีสัน กระตุ้นการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการในเจพาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ คอมมูนิตี้ มอลล์ มากขึ้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่นของเจพาร์คให้แข็งแกร่งนายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนา “เจพาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ” คอมมูนิตี้ มอลล์ สไตล์ญี่ปุ่น เปิดเผยถึง ความก้าวหน้าในการลงทุน “เจพาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ” คอมมูนิตี้ มอลล์ สไตล์ญี่ปุ่น ว่า หลังจากที่ SPI ได้เดินหน้าลงทุนขยาย “เจพาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ” เฟส 2 New Town Zone ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งชุมชนศรีราชา และบริเวณใกล้เคียง หรือลูกค้าที่ติดตามมาจากในช่องทางออนไลน์ เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องล่าสุด ดอง ดอง ดองกิ ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรใหม่ ซึ่งสาขาที่ เจพาร์ค ศรีราชาฯ แห่งนี้เป็นสาขาแรกของ ดอง ดอง ดองกิ นอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ สาขาที่ 6 ของ ดอง ดอง ดองกิ มีพื้นที่รวมมากถึง 2,000 ตารางเมตร พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบวันนี้ที่ชั้น 2 New Town Zone ภายในร้านแบ่งสินค้า ออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนมันหวาน โซนคิวามิโชคุปัง โซนอาหารสด (ผักผลไม้ ปลา เนื้อสัตว์ อาหาร พร้อมทาน) โซนขนม โซนของแห้ง โซนครัว และโซนเครื่องสำอาง มีสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ ตลอดจนสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะดองกิเท่านั้นมากกว่า 12,000 รายการ และเป็นครั้งแรกของดองกิ ประเทศไทยที่มีการเปิดร้านซูชิสายพาน Sen Sen Sushi Produced by Don Don Donki” (เซนเซนซูชิ) ที่ เจพาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ โดยเชฟใช้เทคนิคการปั้นซูชิแบบญี่ปุ่น ด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่ และเสิร์ฟบนสายพานนับเป็นความสำเร็จของ เจพาร์ค ศรีราชาฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ได้ร่วมกับพันธมิตรที่โดดเด่นทำให้คนในพื้นที่ศรีราชาและจังหวัดในภาคตะวันออก เข้าถึงสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย และอีกทั้งยังช่วยตอกย้ำความเป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่นของเจพาร์ค โดยหลังจากนี้จะมีการจับมือกับพันธมิตรแบรนด์คู่ค้าญี่ปุ่น ที่มาพร้อมด้วยจุดเด่นของสินค้าและบริการ มาร่วมเติมเต็มความเป็นผู้นำคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่นของเจพาร์คให้แข็งแกร่ง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการในเจพาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ คอมมูนิตี้ มอลล์ ให้มากขึ้นล่าสุด เจพาร์ค ศรีราชาฯ ได้จัดเทศกาลฤดูร้อนญี่ปุ่น (Natsu Matsuri) ซึ่งในเดือนสิงหาคมเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนิยมจัดงานเทศกาลฤดูร้อนในบรรยากาศการใส่ชุดยูคาตะเดินงานเทศกาล ชวนตื่นเต้นไปกับซุ้มเกมญี่ปุ่น ช้อปจุใจกับของกินของใช้ญี่ปุ่นนานาชนิด กิจกรรมการละเล่น และจัดไฮไลต์พิเศษคือ รำวงบงโอโดริ (BON ODORI) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นและสีสันของเทศกาลฤดูร้อนของญี่ปุ่นที่ขาดไม่ได้“เจพาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ” เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี ก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนไทยสัมผัสวัฒนธรรมที่งดงามของญี่ปุ่นผ่านการออกแบบและตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคาร ทางเดิน สะพานที่จำลองมาจากสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม หมู่บ้านญี่ปุ่น สวนญี่ปุ่น และมุมสวย ๆ ให้ได้ถ่ายรูปมากมาย ตอบโจทย์ทั้งในด้านภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำด้านคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่นแหล่งรวมร้านอาหาร ร้านค้าญี่ปุ่นแบบครบครันและหลากหลาย ก้าวสู่ผู้นำคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนในพื้นที่ อ.ศรีราชา ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิด Rest Area มอร์เตอร์เวย์สาย 7 กทม.-ศรีราชา-พัทยา ในอนาคต