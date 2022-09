FARMFACTORY x MEAT ZERO ปลุก 2 เมนูเนื้อจากพืชใหม่ สุดปัง!!! ถูกใจคนรักสุขภาพ

ธุรกิจสลัดและเครื่องดื่ม จับมือ แบรนด์ผู้นำด้านนวัตกรรมเนื้อจากพืช (Plant-Based) ภายใต้หรือจัดแคมเปญพร้อมเปิดตัว 2 เมนูใหม่ โดยใช้วัตถุดิบหลัก คือที่มีสารอาหารครบถ้วนไม่ต่างจากเนื้อสัตว์จริง มารังสรรค์เป็นเมนูล่าสุดสูตรเฉพาะของร้าน คลุกเคล้าเข้ากับน้ำสลัด ช่วยเพิ่มเสน่ห์ในการรับประทานสลัดยิ่งขึ้น เจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ทั้งสายวีแกน (Vegan) มังสวิรัติ (Vegetarian) และมังสวิรัติยืดหยุ่น (Flexitarian)เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้เรามองเห็นโอกาสโดยเฉพาะอาหารทางเลือก อย่าง Plant-Based จึงร่วมมือกับ MEAT ZERO ในครั้งนี้ นับเป็นความท้าทายของร้านที่ต้องคิดค้นเมนูใหม่ให้น่าสนใจ อร่อย มีประโยชน์ต่างจากเมนูปัจจุบัน แต่ยังคงเอกลักษณ์ของร้านอย่างลงตัวสำหรับ 2 เมนูใหม่ เริ่มที่เมนูสลัดเส้นโซบะคลุกเคล้าผักสดและเนื้อบด Plant-Based ได้แรงบันดาลใจมาจากการรับประทานหมี่เย็น ให้ความรู้สึกสดชื่น ราดด้วยโชยุปลาแห้งสูตรพิเศษ กลมกล่อมสไตล์ญี่ปุ่น เหมาะสำหรับคนชอบทานเส้นและผัก ส่วนเมนูที่ 2 คือโดดเด่นด้วยสลัดแขกรสชาติคุ้นเคย มาพร้อมกับผักสลัดมิกซ์สดกรอบ ความพิเศษอยู่ที่เนื้อบดจากพืช รับประทานคู่น้ำสลัดสีสันจัดจ้าน อร่อยเด็ดสไตล์ FARMFACTORY ...พิเศษ!! แฟนคลับสายสลัดตัวยง ด้วยโปรโมชั่นลด 15% (เฉพาะเมนู MEAT ZERO) เมื่อรับประทานที่ร้านทุกสาขา หรือสั่งกลับบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี จนกลายเป็นแบรนด์เนื้อจากพืชอันดับ 1 ของไทยอย่างรวดเร็ว การันตีคุณภาพด้วยรางวัลหรือโดยสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม จากสินค้านักเก็ตและไส้เบอร์เกอร์รสกระเทียม และยังคว้ารางวัลในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 ด้วยนวัตกรรม PLANT-TEC เทคนิคการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง ถูกปาก ถูกใจผู้บริโภคแน่นอน