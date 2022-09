BEM สายเปย์ตัวจริง แจกจริงไม่มียั้ง เดินหน้า แจกฟรี! สเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ล้านชิ้น ถึงสิ้นปี

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เดินหน้าแจกฟรี! สเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ล้านชิ้น ตลอดครึ่งปีหลัง ส่งมอบความห่วงใย ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องกับ โครงการ “Happy Journey with BEM ; แจกฟรี! สเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ล้านชิ้น” ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง และผู้ใช้ทางพิเศษ 4 สายทาง หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชนรายรอบเส้นทางการรถไฟฟ้าและทางพิเศษ เริ่มแจกตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และได้รับเสียงตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี โดย BEM จะเดินหน้าแจกจนครบ 1 ล้านชิ้นจนถึงเดือนธันวาคม 2565 พร้อมขอขอบคุณผู้โดยสารที่ให้ความสนใจ และตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับเดือนกันยายน ยังคงเดินหน้าแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี ซึ่งเป็น Rare Item ที่•สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง 53 สถานี ตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.หรือจนกว่าของจะหมด และพิเศษสำหรับผู้ที่เติมเงินบัตรโดยสาร MRT และ MRT Plus ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปรับฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ชิ้นได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี จนกว่าของจะหมด•ผู้ใช้ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ในช่วง Happy week Happy Hour ที่ชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต EMV Contactless รับฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์ 24-30 กันยายน 2565 จนกว่าของจะหมด•และทยอยมอบแก่หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชนรายรอบเส้นทางเพื่อให้ทุกคน “Be Safe Be Happy”นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามการแจกในเดือนถัดไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 ได้จากช่องทางเฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro / เฟซบุ๊ก: Bangkok Expressway /ทวิตเตอร์: MRT Bangkok Metro หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0-2624-5200