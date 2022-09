มาเนโกะ เสริมทัพ Jeducation ลุยโซเชียลคอมเมิร์ซตลาดญี่ปุ่น

ผู้จัดการรายวัน 360 - มาเนโกะ เสริมทัพ Jeducation นำแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซลุยตลาดญี่ปุ่น ก้าวสู่ Hybrid Fair ในงาน Nippon Haku Bangkok 2022จากปัจจุบันที่สถานการณ์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นกำลังกลับมาคึกคัก เจเอ็ดดูเคชั่น สถาบันสอนภาษาและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จัดงาน “NIPPON HAKU BANGKOK 2022” โดยในปีนี้กลับมาภายใต้แนวคิด THE POWER OF FRIENDSHIP เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมิตรภาพอันยาวนาน ในโอกาสครบรอบ 135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น โดยผนึกกำลังกับ มาเนโกะ แพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซครบวงจรในเครือบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในรูปแบบ Onground สู่ Hybrid Fair นำแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซร่วมเปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์กับสินค้าและโปรโมชั่นการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ซึ่งได้รวบรวมทุกเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นไว้ในงานเดียว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาพิเศษ แพคเก็จทัวร์ ที่พัก การท่องเที่ยวญี่ปุ่น กิจกรรมเวิร์คช้อปเอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ และการแสดงจากเหล่าไอดอลชื่อดัง โดยได้มีการ Live Commerce โปรโมทตลอดวัน ตอกย้ำตัวจริงด้านการให้บริการเกี่ยวกับญี่ปุ่นครบวงจร พร้อมด้วยแพลตฟอร์มคุณภาพจากมาเนโกะตลอด 3 วันเต็มมร.ทากุโอะ ฮาเซกาวะ ประธานจัดงาน “NIPPON HAKU BANGKOK 2022” และผู้อำนวยสถาบันสอนภาษาและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น เผยว่า “ครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆ เนื่องด้วยเดือน กันยายน 2565 นี้ เป็นเดือนที่ครบรอบ 135 ปีความสัมพันธ์ ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น เราเลยพยายามรวบรวมกิจกรรมและจัดงานที่แสดงข้อมูลความสัมพันธ์ ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE POWER OF FRIENDSHIP” ตั้งใจและพยายาม ทำงานนี้ให้คนไทยที่รอคอยญี่ปุ่น อยากจะเดินทางไปญี่ปุ่นให้หายคิดถึง เนื่องด้วยเราทำธุรกิจด้านการศึกษา เราเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยและญี่ปุ่น ให้กับเด็กๆ ที่ไปเรียนต่อญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น มากว่า 20 ปีงานนี้เราก็ยังคงอยากจะสร้างความสัมพันธ์ และเป็นสะพานเชื่อมให้กับคนไทยที่ชอบญี่ปุ่น รักในประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้และเข้าใจญี่ปุ่นในมุมที่แตกต่าง ในหลายๆ ด้าน เราพยายามจะนำกิจกรรมจากประเทศญี่ปุ่นมาเผยแพร่ รวมถึงคนญี่ปุ่นเองที่มาออกงานก็ได้รู้จักและเรียนรู้คนไทยเหมือนกัน เป้าหมายในการจัดงาน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชน หรือ ผู้ที่สนใจในญี่ปุ่น พอสนใจในญี่ปุ่นก็จะอยากเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น หรือพยายามจะหาข้อมูลต่างๆ ด้วยภาษาญี่ปุ่น อาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางการพัฒนาและเพิ่มกลุ่มคนที่สนใจอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นและ พอเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อญี่ปุ่นในอนาคตการจัดงานของเราเป็นหนึ่งในการวางแผนการตลาดในระยะยาวด้วย เนื่องด้วยทางเรามีกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่น ที่ต้องการอยากจะมาเปิดตลาดสินค้าและบริการในประเทศไทย ซึ่งเรามีการวางแผนในอนาคตว่า หากไม่ใช่แค่การออกบูธเพียงระยะเวลาอันสั้นภายในงาน แต่หลังจากลูกค้ามาออกบูธในงานเรียบร้อยแล้ว ยังมีโอกาสขายสินค้าและเปิดตลาดในประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ได้จะทำให้ ลูกค้าเองก็จะรู้สึกดีใจ ว่ามางานเราแล้วจะสามารถขายของต่อได้ด้วย ทำให้เราเล็งเห็นว่าทาง มาเนโกะเอง มีบริการหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ การ Live Shopping ที่เข้าถึงกลุ่มคนไทยได้ เราจึงร่วมมือกันทำงาน เพื่อให้แผนที่วางไว้สำเร็จได้ง่ายมากขึ้นในอนาคตด้านแพลตฟอร์มมาเนโกะ อาสา ผิวขำ Deputy Managing Director บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ สำหรับงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2022 ถือได้ว่าเป็นงานที่รวมความเป็นญี่ปุ่นไว้ได้อย่างครบครันที่สุด ซึ่งทางมาเนโกะเล็งเห็นได้ว่าเป็นอีกตลาดสำคัญที่น่าสนใจ เพราะ Jeducation ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถาบันสอนภาษา แต่เป็นเสมือนศูนย์กลางการรวบรวมความเป็นญี่ปุ่นไว้ได้อย่างครอบคลุมสิ่งที่มาเนโกะ เข้ามาเสริมทัพ คือ การขยายลูกค้าเดิมจากที่อยู่ในรูปแบบของ Onground ไปสู่โซเชียลในรูปแบบออนไลน์ไปพร้อมกันแบบ Hybrid Fair เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและบริการในงาน ต่อยอดในการให้แบรนด์ต่างๆ เข้าสู่การทำโซเชียลคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย 3 ประเด็นการทำงานสำคัญ คือ สร้างการเข้าถึง Reach ผู้บริโภคให้มากที่สุด ในช่องทางของ Influencer ของแบรนด์ หรือการ Cross Brand ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย สามารถลง 8 ช่องทางโซเชียล เพียงโปรดักชั่นเดียว สร้างโอกาสการขายได้มากขึ้น ตัวช่วยการจัดการออร์เดอร์สินค้า OMNI Channel Order Management สรุปการขายทุกช่องทางผ่าน Dashboard Management ในที่เดียว และ การทำ Data-Driven เก็บข้อมูลที่ได้จากการซื้อขายแบบ end-to-end สามารถวิเคราะห์ แล้วนำ Data มาประยุกต์ในการพัฒนาโปรดักส์ได้ ผ่าน Dash Board ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่ามาเนโกะจะสามารถตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ให้กับแบรนด์สินค้าและบริการญี่ปุ่นในไทยให้พัฒนาและแตกต่างจากเดิมได้อย่างแน่นอน”สมกับความเป็นผู้นำในด้านศูนย์รวมญี่ปุ่นครบวงจร ผนึกกำลัง กับ แพลตฟอร์มพาร์ทเนอร์คุณภาพ ที่สอดรับกับเทรนด์ตลาดโซเชียลคอมเมิร์ซ เป็นการปูทางการทำการตลาดช่องทางใหม่ของกลุ่มสินค้าญี่ปุ่นด้วย Marketing Technology ต่อยอดการพัฒนาตลาดงานแฟร์ญี่ปุ่นได้อย่างน่าสนใจอย่างแน่นอน