"สกู๊ต"จับมือเดอะ โปเกมอน คอมปะนี เปิดตัว เครื่องบินลาย"ปิกาจู "บินโตเกียว/โซล  9 ก.ย.นี้

สายการบินสกู๊ต จับมือ เดอะ โปเกมอน คอมปะนี เปิดตัว เครื่องบินลาย"ปิกาจู เจ็ท"มอบประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ เพื่อฟื้นฟูอุตฯท่องเที่ยวและการบิน หลังโควิดผ่อนคลาย เริ่มเที่ยวบินแรก 9 ก.ย. 2565 ปลายทาง"โตเกียว"และกรุงโซล เกาหลีใต้ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางทุก 2-3 เดือนนายเลสลี ธิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินสกู๊ต กล่าวว่า สายการบินสกู๊ต ได้ร่วมมือกับ เดอะ โปเกมอน คอมปะนี (The Pokémon Company) จากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวเครื่องบิน “Pikachu Jet TR” ถือเป็นการเริ่มต้นเฟสแรกของแคมเปญ Pokémon Air Adventures ที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา เดอะ โปเกมอน คอมปะนี และ สายการบินสกู๊ต ได้จัดงานแถลงข่าวร่วมกันที่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ในการเปิดตัว Pikachu Jet เครื่องบินโบอิง 787-9 ดรีมไลเนอร์ ความจุ 375 ที่นั่ง มีการตกแต่งภายนอกตัวเครื่องบินด้วยลายโปเกมอนที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับประเทศสิงคโปร์โดยเฉพาะ ซึ่งจะเริ่มต้นเที่ยวบินแรกในวันที่ 9 กันยายน 2565 มีจุดหมายปลายทางที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศสิงคโปร์ กรุงโตเกียว และกรุงโซล โดยจะมีเครื่องบินที่ออกเดินทางจากอาคาร 1 ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ทุกๆ 2 สัปดาห์ ซึ่งค่าโดยสารประเภทเที่ยวเดียว (รวมภาษี) สู่ปลายทางที่กรุงโตเกียวและกรุงโซล เริ่มต้นที่ 333 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 8,700 บาท) และ 231 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 6,000 บาท) ตามลำดับ สามารถตรวจสอบเส้นทางการบินและรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องบิน “Pikachu Jet TR” ได้ที่ https://www.flyscoot.com/en/สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบิน Pikachu Jet จะได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษจากสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเที่ยวบินที่ถูกตกแต่งด้วยลวดลายโปเกมอน นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถเป็นเจ้าของสินค้าที่ระลึกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าสะพายข้าง สายคล้องคอ หมวกทรง Bucket และโมเดลเครื่องบินสำหรับนักสะสมที่ออกแบบด้วยลวดลายพิเศษได้ในระหว่างขั้นตอนการจองบัตรโดยสารผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของสกู๊ต ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป หรือระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ นอกเหนือจากนี้ ภายในเครื่องบิน Pikachu Jet ยังมีการจัดเตรียมอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษ ซึ่งผู้โดยสารสามารถทำการสั่งจองล่วงหน้าได้เช่นเดียวกัน“พวกเรารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นสายการอาเซียนสายการบินแรกที่ได้มีโอกาสต้อนรับลูกค้าทุกท่านบนเครื่องบิน Pikachu Jet การที่สกู๊ตได้ร่วมมือกับหนึ่งในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการมอบประสบการณ์สุดพิเศษ ผ่านทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเครื่องบิน สินค้าที่ระลึก มื้ออาหาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ แน่นอนว่าจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง”นายเลสลี ธิง กล่าวนายซูซูมุ ฟุคุนางะ Corporate Officer เดอะ โปเกมอน คอมปะนี กล่าวว่า “สำหรับแคมเปญ Pokémon Air Adventures นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับทุกคนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในหลายๆ ด้านในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤต ด้วยการสร้างความสนุกสนานและความตื่นเต้นในแบบฉบับของโปเกมอน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่สามารถคาดเดาได้ แต่เราก็หวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรากลับมาออกเดินทางท่องเที่ยวกันอีกครั้งหลังจากที่มีการเปิดประเทศและกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติ นอกจากนี้ เรายังหวังว่าแคมเปญนี้จะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทาง โดยที่มีเครื่องบิน Pikachu Jet เป็นสัญลักษณ์ที่มอบความสุขให้แก่ทุกคนด้วยเช่นกัน”นายชาง ชี เพย์ ผู้ช่วยผู้บริหารกลุ่มการตลาดจากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ กล่าวว่า “ในโอกาสที่ประเทศต่างๆ เริ่มเปิดพรมแดน พวกเราตั้งตารอคอยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับสู่ประเทศสิงคโปร์อีกครั้ง และความร่วมมือระหว่างเดอะ โปเกมอน คอมปะนี และสายการบินสกู๊ต ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเยือนประเทศสิงคโปร์และเพลิดเพลินไปกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความแปลกใหม่ พวกเรามีความตั้งใจที่จะกระตุ้นและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านทางการร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายและประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ”นายเฟลิกซ์ ลอห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์ กล่าวเสริมว่า “พวกเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเดอะ โปเกมอน คอมปะนี จากประเทศญี่ปุ่น ในการต้อนรับเหล่าโปเกมอนสู่การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์ สำหรับกิจกรรมของเกม Pokémon GO ที่ The Meadow ในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเพิ่มสีสันความสนุกให้กับการ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์ ในช่วงปลายปีนี้ และยังถือเป็นโอกาสสุดพิเศษที่ทุกคนในสังคมจะมารวมตัวกันที่สถานที่ที่เป็นไอคอนนิคแห่งนี้ เพื่อเพลิดเพลินและรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกำลังคลี่คลายลง เราหวังว่าจะได้นำความสนุกสนานและกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นมามอบให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน”นอกจากการเปิดตัวเครื่องบิน Pikachu Jet แล้ว ยังมีกิจกรรม Pikachu Weekend ซึ่งจะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นความตั้งใจในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ โดยเดอะ โปเกมอน คอมปะนี สำหรับกิจกรรมพิเศษนี้จะถูกจัดขึ้นในรูปแบบของการแสดงภาคค่ำที่มารีนา เบย์ (Marina Bay) เช่นเดียวกับกิจกรรมของ Pokémon GO และ “Pokémon GO Safari Zone: Singapore”