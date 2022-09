“เซ็นทรัล” ลุย “Double Digits” อัด 250 ล.ดันยอดรับกำลังซื้อฟื้น

ผู้จัดการรายวัน 360 – ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน ผนึกกำลังจัดแเคมเปญใหญ่ ช่วง 4 เดือนสุดท้าย “Double Digits” อัดงบเพิ่มเป็น 250 ล้านบาท ลุยทุกช่องทางออมนิแชนแนล เผยสถานการณ์โดยรวมกระเตื้องขึ้น กำลังซื้อฟื้น ปริมาณทราฟฟิกกลับคืนแล้ว หวังรายได้แคมเปญนี้เติบโต 15%นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดเผยว่า จากการเก็บข้อมูลของธุรกิจในเครือของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกับห้างโรบินสัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 สิงหาคม 2565 พบว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าในห้างเพิ่มขึ้น 50% ปริมาณทราฟฟิกลูกค้าที่เข้าห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน เพิ่มขึ้น 25% รวมถึงช่องทางที่ช้อปปิ้งทุกช่องทางเช่น ห้างออฟไลน์ ออนไลน์ แอปเซ็นทรัล โซเชียลคอมเมิร์ซ รวมทั้งแชทแอนด์ช้อป1425 และ ที่สำคัญมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านออมนิแชนแนลมากกว่า1 ช่องทาง“สถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจตอนนี้เริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นแล้ว ซึ่งเราเองก็ดูจากพฤติกรรมของลูกค้าเราด้วย การช้อปปิ้งเริ่มกลับมาคึกคักทุกช่องทางแล้ว กำลังซื้อฟื้นตัว การใช้จ่ายของลูกค้าก็เพิ่มขึ้น ตอนนี้ห้างของเราในกรุงเทพกับปริมณฑลปริมาณลูกค้ากลับมา 100% ส่วนสาขาในต่างจังหวัดอาจจะยังกลับมาไม่ครบ 100% แต่ก็ดีขึ้นมาต่อเนื่อง และคาดว่าภายในสิ้นปี2565 ยอดรายได้รวมของซีอาร์ซีจะกลับมาเทียบเท่ากับปี2562 ” นางสาวรวิศรา กล่าวล่าสุดในช่วง4เดือนสุดท้ายของปีนี้ ทางบริษัทฯได้จัดทำแคมเปญใหญ่ประจำปีคือ ดับเบิล ดิจิต (Double Digits) 9.9 ช้อปฟิน วินทุกดีล เริ่ม 1 – 11 กันยายน , 10.10 ช้อปชิล ดีลชนะเลิศ , 11.11 โปรแรง แซงทุกดีล และ 12.12 ช้อปเด่นให้เป็นแชมป์ ซึ่งเป็นแคมเปญต่อเนื่องของเลขดับเบิล ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2ต่อจากปีที่แล้วที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยปีนี้ได้ใช้งบการตลาดกับแคมเปญใหญ่นี้รวม 250 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว และคาดหวังว่า แคมเปญใหญ่ดับเบิล ดิจิทส์นี้ จะทำรายได้เติบโต 15% จากแคมเปญเดียวกันนี้ของปีที่แล้วแคมเปญ Double Digits ตลอด 4 เดือนข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความพิเศษที่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา โดยจะเป็นครั้งแรกที่ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน และ Central App ผนึกกำลัง Synergy ด้วยกลยุทธ์ ‘Together is Better Than One’ มอบดีลสุดพิเศษที่ผสานความแกร่งทุกมิติ จัดกิจกรรมการตลาดที่แปลกใหม่เพื่อลูกค้า เพื่อเป็น ‘The Winning Sale’ อย่างที่ตั้งใจ ความสำเร็จของยอดขายใน Double Digits ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าเรามาถูกทาง รองรับพฤติกรรมการช้อปปิ้งของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้เป็นอย่างดี“สิ่งที่ชูโรงความสนุกในการช้อปครั้งนี้คือ การรวบข้อเสนอที่ดีที่สุดของทั้งห้างเซ็นทรัล-โรบินสันและCentralAppดีลต่างๆที่มอบให้ลูกค้าจะพิเศษที่สุดไม่ว่าลูกค้าจะช้อปผ่านทางไหนแบรนด์ที่หลากหลายสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะเซ็นทรัลจะมาพร้อมข้อเสนอพิเศษที่คุ้มค่าแบบหาที่ไหนไม่ได้นอกจากนี้จุดเด่นของห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันคือมีสาขาถึง75สาขานับว่าครอบคลุมมากที่สุดในไทยจึงทำให้ลูกค้าอุ่นใจในทุกช่องทางช้อปโดยเฉพาะCentralAppที่โตก้าวกระโดดเพราะใช้งานง่ายเพียงเปิดแอปฯ บนมือถือก็เหมือนเดินช้อปปิ้งเองที่ห้าง จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้า หรือ บริการ Central/Robinson Chat & Shop แชตและช้อปผ่าน Live & Facebook Messenger ในรูปแบบแชตคอมเมิร์ซที่ห้างเซ็นทรัลเริ่มต้นเป็นห้างแรกในไทย ก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นหลายเท่าเพราะเข้าถึงง่ายและเป็นส่วนตัว” นางสาวรวิศรา กล่าว