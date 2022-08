อีอีซี-เจโทรชูแผนขับเคลื่อน BCG สร้างโอกาสการลงทุนในไทย

วันนี้ (31 ส.ค. 2565) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี และ Mr. Junichiro Kuroda ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Business Opportunities in Eastern Economic Corridor” และการจัดบรรยายหัวข้อ “Business Opportunities in highlight promotional zones for specific industries” โดยมีวิทยากรเข้าร่วม ได้แก่ นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. Ms. Sara Cheung กรรมการผู้จัดการบริษัท Asia Era One ผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และนายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ผู้พัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบิน และนายเพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการสายงานการลงทุนและการต่างประเทศ สกพอ. ร่วมเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายกล่าวว่า การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ อีอีซีได้รับความร่วมมือจาก JETRO เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าการพัฒนา และสร้างโอกาสการลงทุนในพื้นที่อีอีซี และในประเทศไทย ต่อนักลงทุนและภาคเอกชนญี่ปุ่น รวมไปถึงการนำเสนอสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อขยายผลและจูงใจให้ภาคเอกชนญี่ปุ่น ได้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีต่อเนื่อง ประกอบกับต่อยอดความสัมพันธ์ของไทย และญี่ปุ่น ที่ได้สนับสนุนการลงทุนร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น โดยปัจจุบันมีคำขอการลงทุนจากนักลงทุนญี่ปุ่นเป็นลำดับ 1 ที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในพื้นที่อีอีซี ที่เกิดความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล 5G และการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความมั่นใจการเข้าลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ่น และนักลงทุนทั่วโลก เพิ่มโอกาสการลงทุนในพื้นที่อีอีซีต่อเนื่อง ยกระดับการแข่งขันของประเทศ สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนในการสัมมนาครั้งนี้ยังเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนจากอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนำมาปรับแก้ข้อขัดข้อง และอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน เพื่อสนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบนิเวศการลงทุน (Business Ecosystem) ผ่านกลไก Regulatory Sandbox ในพื้นที่อีอีซี อันเป็นการสร้างพื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายต่างๆ ที่ยังล้าหลังกว่ารูปแบบธุรกิจหรือการพัฒนานวัตกรรมโดยยังมีหน่วยงานรัฐกำกับดูแลMr. Junichiro Kuroda ประธาน JETRO กล่าวถึงนโยบาย และมาตรการสนับสนุนล่าสุดของรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชียเป็นแหล่งห่วงโซ่อุปทานของโลก โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียวที่มีความยั่งยืน อย่างไรก็ดี อีอีซีได้กำหนดแผนการลงทุนระยะ 2 ตั้งเป้าหมายการลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีเงินลงทุนประมาณปีละ 400,000-500,000 ล้านบาท (ปี 2566-70)โดยจะเน้นการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ต่อยอดด้านการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ 2) อุตสาหกรรมดิจิทัล 3) Decarbonization ครอบคลุมเรื่องยานยนต์สมัยใหม่หรือ EV ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Smart Mobility และ (4) อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งนี้ เพื่อจูงใจดึงการลงทุนใหม่จากภาคเอกชนญี่ปุ่น และนักลงทุนทั่วโลกเข้าสู่พื้นที่อีอีซี โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนภายใต้ BCG โมเดล (เศรษฐกิจชีวภาพ Bioeconomy เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy) รวมทั้งย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำให้พื้นที่อีอีซีเป็นพื้นที่การลงทุนอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่จะเป็นเทรนด์สำคัญของโลก เพิ่มแรงจูงใจและรองรับนักธุรกิจจากทั่วโลกที่จะมาลงทุนได้ต่อเนื่อง