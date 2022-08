“เดอะวัน”เสริมทัพออมนิแชนแนล เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Brand Directory

ผู้จัดการรายวัน360 - The 1 (เดอะ วัน) เดินหน้ายกระดับกลยุทธ์ Omnichannel พร้อมมุ่งสู่ Full Digital Integration อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Brand Directory แหล่งรวมข้อมูลและมอบแรงบันดาลใจในการช้อปให้กับผู้ใช้ The 1 App ทุกคน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ค้นแบรนด์ที่ใช่ ครบทุกห้าง พร้อมอัปเดทรีวอร์ดสุดคุ้มได้ที่ The 1 App ที่เดียว’ ยกขบวนกว่า 1,000 แบรนด์พาร์ทเนอร์ชื่อดังและทั้ง 36 ห้างและศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล ครบครันด้วยข้อมูล ดีลคุ้มๆนางสาวมิ่งขวัญ พฤฒิสถาพร Head of App, The 1เปิดเผยว่า The 1 ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ ‘Center of Life Platform’ โดยมีพันธกิจที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสมาชิก The 1 และแบรนด์ชั้นนำทั้งในและนอกเครือเซ็นทรัลอย่างไร้รอยต่อมาโดยตลอด การเปิดตัวฟีเจอร์ Brand Directory ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มีจุดประสงค์ในการมอบแรงบันดาลใจในการช้อปโดยรวบรวมและอัปเดทแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับแบรนด์และห้างและศูนย์การค้าในเครือมาให้สมาชิกเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายผ่าน The 1 Appนอกจากนั้น เรายังมุ่งขยายแบรนด์พาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน สมาชิก The 1 สามารถสะสม – แลกคะแนนผ่าน The 1 App กับทั้งแบรนด์ในเครือเซ็นทรัลและแบรนด์พาร์ทเนอร์ชื่อดังได้แล้วในหลากหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์แฟชั่น อาทิ Pandora, Marc Jacobs, Adidas, Champion และ Mango แบรนด์ร้านอาหาร อาทิ Haagen-dazs, AKA และ Spaghetti Factory และแบรนด์เทคโนโลยี อาทิ TG Fone, Big Camera และอื่นๆ อีกมากมายล่าสุด ‘Brand Directory’ คือฟีเจอร์ล่าสุดจาก The 1 App แหล่งรวมข้อมูลและมอบแรงบันดาลใจในทุกจังหวะการช้อป ผู้ใช้สามารถค้นหาผ่านตัวเลือก Brands หรือ Malls ซึ่งมีให้เลือกชมกว่า 1,000 แบรนด์และ 36 ห้างและศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล โดย Brand Directory เป็นทั้ง 1) Directory ดูข้อมูลพื้นฐานของแบรนด์ได้อย่างครบถ้วน และหาพิกัดที่ตั้งของแบรนด์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและยังอัปเดทอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์หน้าร้าน ช่องทางออนไลน์ อาทิ E-Commerce Application และ Website, Social Commerce รวมถึง New Sales Channels อย่าง Chat & Shop, Call & Shop และ Personal Shopper และ 2) Curated Shopping Guide เปรียบเสมือนคนรู้ใจด้านการช้อป คัดเลือกคอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์ที่ช่วยให้ข้อมูลเสริมและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญประกอบในการช้อปอย่างชาญฉลาด ดีลคุ้มๆ ที่ช่วยให้ตัดสินใจช้อปได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการแจ้งเตือนด้วย Location-triggered Notification ให้สมาชิก The 1 ได้รับข่าวสารแบรนด์ใหม่ๆ ดีลที่น่าสนใจ หรืออีเวนต์ตามสถานที่ที่คุณอยู่จริงสำหรับแบรนด์พาร์ทเนอร์ของ The 1 ฟีเจอร์ Brand Directory เป็นโอกาสครั้งใหม่ที่จะสร้าง brand awareness ได้พบกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ผ่านช่องทาง Omnichannel อย่างตรงจุด และยังเพิ่มโอกาสในการจับจ่ายด้วยแคมเปญที่รู้ใจลูกค้าซึ่ง The 1 มีให้เลือกสรรตลอดทั้งปีอีกด้วย โดยแบรนด์พาร์ทเนอร์สามารถเชื่อมต่อใช้บริการแคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆ ของ The 1 อย่างสะดวกได้ผ่านแอปพลิเคชั่น The 1 Biz Connect อีกด้วยสัมผัสประสบการณ์ดีๆ ได้ทุกวันบน The 1 App ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ การกดรับ/แลกสิทธิพิเศษ เช็คคะแนน ยอดซื้อ ดูสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมาย และเข้ารับบริการต่างๆ ด้วยการโชว์บาร์โค้ดสมาชิก รวมทั้งจ่ายเงินผ่าน The 1 App ได้เลยทันทีแบบรวมครบจบในแอปเดียว