“แอนดริทซ์” โชว์ 3 นวัตกรรมในงาน Victam Asia 2022 ณ อิมแพ็ค เมืองทอง 7-9 ก.ย.นี้

ANDRITZ Feed & Biofuel ร่วมแสดงสินค้าในงาน Victam Asia 2022 ที่บูท 1910 ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุด 3 รายการสำหรับตลาดอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ 3-Roll Assembly สำหรับเครื่อง Paladin 2000 , Micro Feed System และ Metris Vibe เมื่อตลาดอาหารสัตว์ในเอเชียเฟื่องฟู ความสามารถในการจัดหาโซลูชันทางด้านโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการก้าวให้ทันกับการเติบโตของประชากรและความเจริญทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นและความต้องการโปรตีนคุณภาพสูงเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นก็กำลังขับเคลื่อนภาคอาหารสัตว์เลี้ยงให้ก้าวไปข้างหน้า การได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์อย่างแอนดริทซ์จะช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิตการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้สูงสุด และมีส่วนทำให้เกิดผลกำไรที่แข็งแกร่ง"ที่แอนดริทซ์เรามุ่งเน้นที่การปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมุ่งพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยให้ลูกค้าได้มีระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุด โดยสิ้นเปลืองและใช้พลังงานน้อยที่สุด" Stefan de Roo ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระดับนานาชาติ ทางด้านอาหารสัตว์และเชื้อเพลิงชีวภาพ กล่าวStefan กล่าวอีกว่า “เรามาร่วมงานแสดงสินค้านี้ เพื่อตอบสนองลูกค้าของเราในเอเชียสำหรับความต้องการโซลูชันทางด้านโรงงานทั้งหมดของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง หรือชีวมวล โดยนำเสนออุปกรณ์เครื่องจักรที่มีคุณลักษณะตอบสนองตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้อย่างชัดเจนด้วยต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของในราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะให้การต้อนรับและแนะนำลูกค้าทุกท่านที่บูท อีกทั้งรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เรามีบริการที่น่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรม และพร้อมบริการช่วยเหลือลูกค้าของเราตลอดเวลา”สำหรับผู้ผลิตอาหารสัตว์นั้น แอนดริทซ์จะเปิดตัวการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของอุปกรณ์ 3-Roll Assembly สำหรับเครื่อง Paladin 2000 ซึ่งเป็นเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ระบบปรับลูกกลิ้งอัตโนมัติที่ให้ระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์และลูกกลิ้ง (the die and the rolls) ที่ปรับได้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถกำหนดระยะห่างที่เหมาะสมสมบูรณ์แบบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์สูตรต่าง ๆ ในเครื่องอัดเม็ดสำหรับผลิตอาหารสัตว์เครื่องเดียวกัน โดยไม่ต้องค่อยวัดหาค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างสูตรต่าง ๆ เหมือนในอดีต ในขณะเดียวกันทำให้คุณภาพอาหารสัตว์อัดเม็ด ความจุ และการใช้พลังงานทั้งหมดดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง Micro Feed System ที่ได้รับรางวัล AFTaN ซึ่งมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องอัดรีด (Extruder Upgrade System) โดยเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับอาหารสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า 2 มม. ระบบนี้ช่วยให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับเครื่องผลิตอาหารผง (Microfeed) ที่ใช้งานที่ความเร็วลดลงด้วยเครื่องผลิตแบบอัดรีดมาตรฐานทั่วๆ ไป และแสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในอุตสาหกรรม ระบบจะติดตั้งบนเครื่องอัดรีดที่มีชุดระบายอากาศมาโดยเฉพาะ ระบบนี้ให้ความยืดหยุ่นเพิ่มเติมในการจัดการวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้นในการผลิตอาหารสัตว์น้ำชนิดจม นำไปสู่ความแม่นยำและการควบคุมได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยความสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ (Real-Time) พร้อมทั้งให้คุณภาพและผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นสุดท้ายนี้ Metris Vibe โซลูชันแบบบูรณาการสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์เครื่องจักร จะถูกนำเสนอต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในงานแสดง Metris Vibe เป็นเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนและอุณหภูมิแบบไร้สายที่สามารถตรวจสอบสถานะสุขภาพของอุปกรณ์เชิงกลของทุกผู้ผลิตได้ เซ็นเซอร์ที่ทนทานและไร้สายนี้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยและใช้ต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลงผ่านการบำรุงรักษาที่ลดลงเนื่องจากช่วยเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ถึงสภาพการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร จึงทำให้มีอายุใช้งานยาวนานเพิ่มขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือในการผลิตที่สูงขึ้น และความปลอดภัยที่ดีขึ้นนอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญของ ANDRITZ Feed & Biofuel จะได้นำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมทั้งสามของบริษัทตลอดสามวัน โดยให้รายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมและครอบคลุมถึงประโยชน์มากมายที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่ง Michel Bauer Pereira ผู้จัดการระดับนานาชาติด้านเครื่องอัดรีดจะนำเสนอภาพรวมของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการอัดรีดในวันที่ 7 กันยายน ผ่านการสัมมนาที่ Aquafeed Horizons – ในหัวข้อ Towards sustainable Aqua feed ตามด้วยการนำเสนอเกี่ยวกับ Andritz Microfeed System ในวันที่ 8 กันยายน ที่งาน AFTaN Awards Conference และที่ Build my Feed Mill ในวันที่ 9 กันยายน โดย Faisal Baig รองประธานฝ่ายบริการหลังการขาย (Aftermarket) จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Metris Vibe ขณะที่ Anders Lydom ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์จะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลูกกลิ้ง 3-Roll ด้วยระบบอัตโนมัติ (3-Roll Automatic Roller Adjustment)