BSI มอบประกาศนียบัตรรับรอง CPF Food Standard นำร่อง “Korat Model” สร้างมาตรฐานอาหารเดียวทั่วโลก

รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF Food Standard ภายใต้ชื่อ PS 7818 : 2018 และ ISO 9001: 2015 จาก มร.ทอดด์ เรดวู๊ด ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านซัปพลายเชนอาหารและค้าปลีกระดับโลก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institution: BSI) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร BSI และ ซีพีเอฟ ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลมซีพีเอฟ ร่วมมือกับ BSI สร้างมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลก (One Standard for All) สร้างความมั่นใจในการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) และธุรกิจอาหาร (Food) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภคสำหรับมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ เป็นการบูรณาการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย CODEX, ISO 9001, ISO 22000 รวมถึงกฎระเบียบภายในและต่างประเทศ ตลอดจนมาตรฐานลูกค้า เช่น มาตรฐานความปลอดภัยอาหารของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งอังกฤษ (British Retail Consortium : BRC) การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene Practices) ระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกสำหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกดร.สมหมายกล่าวว่า บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ ในธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช (Korat Model) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ โรงงานชำแหละและโรงงานอาหารแปรรูป ที่สอดคล้องตามโมเดลธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราชยังได้รับประกาศนียบัตรระบบบริหารคุณภาพ หรือ ISO 9001 : 2015 ควบคู่กันกับมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ ตอกย้ำการบริหารงานที่เป็นสากลดร.สมหมายกล่าวด้าน มร.ทอดด์ เรดวู๊ด ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านซัปพลายเชนอาหารและค้าปลีกระดับโลก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ หรือ BSI กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในการก้าวผ่านและประสบความสำเร็จด้านระบบการบริหารงานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน CPF Food Standard ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารและคำนึงถึงความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานมร.ทอดด์ เรดวู๊ด กล่าว