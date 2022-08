TOA ปั้นแบรนด์ ‘FIX&BUILD’ ร้านแฟรนส์ไชส์วัสดุก่อสร้างงานช่างครบวงจร ‘ถูก ครบ จบที่เดียว’

TOA ปั้นโมเดลธุรกิจร้านแฟรนส์ไชส์โฉมใหม่ ‘FIX&BUILD’ แหล่งรวมวัสดุก่อสร้างงานช่างครบวงจร ‘ถูก ครบ จบที่เดียว’ พร้อมเปิดให้ช้อปแล้ว สาขาแรกที่ซอยลาซาล 75 กับโปรโมชั่นพิเศษ – 31 สิงหานี้บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำสีทาอาคารและวัสดุก่อสร้าง ครบวงจรแบบ Total Solution ลุยบุกธุรกิจวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผุดโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์โฉมใหม่ ‘FIX and BUILD’ แหล่งรวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ไฟฟ้า ประปา ฮาร์ดแวร์ สีและเคมีภัณฑ์ พร้อมเอาใจลูกค้าและช่าง ด้วยสินค้าคุณภาพ House Brand ที่ถูก ครบ จบในที่เดียว พร้อมเปิดให้ช้อปแล้ว สาขาแรก ที่ซอยลาซาล 75 ย่านบางนา กรุงเทพฯเปิดเผยว่าด้านกล่าวเสริมว่าโดยร้านสาขาแรก พร้อมเปิดให้ลูกค้ามาใช้บริการแล้ว ที่ซอยลาซาล 75 ย่านบางนา กรุงเทพฯ พร้อมกับโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่สุดพิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 1,200 บาท ต่อใบเสร็จ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น หรือติดตามอัพเดทข่าวสาร โปรโมชั่นดีๆ ได้ทางเฟสบุ๊ก และ Line Official : Fix and Build