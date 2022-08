‘MEAT ZERO’ เฟ้นหา 7 คนธรรมดา ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ ‘ชีวิตดีขึ้น...ตั้งแต่คำแรก’

ผู้นำด้านนวัตกรรมเนื้อจากพืช (Plant-Based) จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ชวนทุกคนมาร่วมสนุกผ่านแคมเปญของแบรนด์ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆ ผ่านเรื่องราว ‘ชีวิตดีขึ้น...ตั้งแต่คำแรก’ นอกจากนี้ ยังมี Influencer 3 ท่าน 3 สไตล์ ได้แก่ สายวีแกน ผู้แนะนำอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ ที่เสริมสร้างโภชนการต่อร่างกายอย่างครบถ้วน สายฟิตหุ่น ชอบออกกำลังกายและแนะนำการรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ และ สายกรีน ผู้โพสต์เรื่องราวและคำแนะนำสิ่งดีๆ เพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับแคมเปญ 'MEAT ZERO ตามหา 7 คนธรรมดามาเป็น Presenter' เปิดรับสมัครคนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ รูปร่าง หน้าตา และอาชีพ เพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีจากการลดหรืองดรับประทานเนื้อสัตว์ และส่งต่อแรงบันดาลใจแก่คนอื่นๆ อีกด้วย พร้อมทั้งรับเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท ท่านใดที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.meatzerobrand.com/Therealpresenter/ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 สิงหาคม 2565ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเนื้อจากพืช (Plant-Based) ร่วมกับศูนย์วิจัยชั้นนำระดับโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง ทั้งลักษณะและกลิ่น ตลอดจนให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ปราศจากคอเลสเตอรอล และไฟเบอร์สูง เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มมังสวิรัติยืดหยุ่น (Flexitarian) ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ ตลอดจนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช MEAT ZERO ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี หลังเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2564 จนกลายเป็นแบรนด์เนื้อจากพืชอันดับ 1 ของไทยอย่างรวดเร็ว ล่าสุด ยังคว้ารางวัลหรือโดยสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม จากสินค้านักเก็ตและไส้เบอร์เกอร์รสกระเทียม ในปีเดียวกัน ยังรับรางวัลในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 ด้วยนวัตกรรม PLANT-TEC เทคนิคการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง พร้อมทั้งรางวัลชนะเลิศจาก Root The Future Plant-Based Food Awards 2021 จากผลโหวตของผู้บริโภค รวมทั้งรางวัล(The Export Initiative of the Year - Food) จากเวที The Asian Export Awards 2021 จัดโดย Manufacturing Asia สื่อชั้นนำด้านการส่งออกระดับภูมิภาคเอเชียเร็วๆ นี้ MEAT ZERO เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่และกิจกรรมดีๆ มาให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองและร่วมสนุกอีกมากมาย สามารถติดตามรายละเอียดและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/meatzero/