“13 หมูป่า” ซอฟต์ เพาเวอร์ ฟื้นท่องเที่ยว

การตลาด - “ซอฟต์ เพาเวอร์” พลังเงียบแต่ทรงอำนาจ อาวุธลับฟื้นภาพรวมเศรษฐกิจ พิสูจน์มาแล้วกับ ลูกชิ้นยืนกิน ของโปรดที่ ลิซ่า แบล็กพิ้งก์ ชื่นชอบ หรือข้าวเหนียวทุเรียน ที่ศิลปินชาวไทยอย่าง มิลลิ นำเสนอบนเวทีระดับโลกโคเชลล่า ..แต่ในสายตาต่างชาติ ไทยเราไม่ได้มีดีแค่อาหาร หากกล่าวถึง “13 หมูป่า” แล้ว ขึ้นแท่นเป็นซอฟต์ เพาเวอร์ ที่ทรงพลังและสร้างมูลค่ามหาศาลได้อย่างแท้จริง คาดมีมูลค่า 5,000 ล้านบาท “อินเด็กซ์” บริษัทสัญชาติไทยเพียงหนึ่งเดียว ขอช่วงชิงเม็ดเงินจาก “13 หมูป่า” ด้วยคน ในรูปแบบ Visitor Center กับโปรเจ็กต์ THE CAVENTURE พัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มั่นใจดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและทั่วโลกปีละ 5 แสนราย โกยรายได้ปีละ 300 ล้านบาทในสายตาของผู้คนทั่วโลก ประเทศไทยเราเป็นที่รู้จักและยืนหนึ่งในเรื่องของอาหาร วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว แต่สิ่งเหล่านี้เป็นซอฟต์ เพาเวอร์ ที่ผู้คนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ดังนั้นในวันที่ไทยเชื่อว่าท่องเที่ยวคือโอกาสของอนาคต ซอฟต์ เพาเวอร์ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว จึงเป็นเส้นทางลัด เป็นใบเบิกทาง นำเงินตราเข้าสู่ประเทศ ช่วยประเทศกลับมาฟื้นตัวได้เพียงข้ามคืนดังนั้น “13 หมูป่า” จึงเป็นคำตอบของคำว่า “ซอฟต์ เพาเวอร์” ที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้“13หมูป่า” คือเหตุการณ์ที่เด็กและผู้ใหญ่จำนวน 13 คน ติดอยู่ในถ้ำอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เนื่องจากหลังจากที่เล่นฟุตบอลเสร็จก็ได้ไปเที่ยวและได้เข้าไปในถ้ำแห่งนี้ โดยไม่รู้ตัวว่า จะมีน้ำค่อยๆท่วมในถ้ำจนไม่สามารถออกมาได้ จึงทำให้ทุกชีวิตติดอยู่ในถ้ำอันมืดมิดและไม่มีอาหารการกิน แม้จะมีก็น้อยนิดที่นำติดไม้ติดมือเข้าไปด้วย หลังจากที่ติดเป็นเวลานาน ทำให้ต้องมีการช่วยเหลือจากระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศและเป็นระดับโลกเลยทีเดียว เพื่อมาปฎิบัติการกู้ชีวิตทั้ง 13 คนในถ้ำนั้น จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จสามารถช่วยเหลือทุกชีวิตรอดออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ กลายเป็นเหตุการณ์ข่าวคราวที่โด่งดังไปทั่วโลก** 13 หมูป่า ซอฟต์ เพาเวอร์ ทรงพลัง **ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ “13 หมูป่า” คู่ควรในฐานะการเป็นซอฟต์ เพาเวอร์ อันทรงพลังนั้น เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ1.เหตุการณ์ที่กลายเป็นปัญหาระดับโลกในชั่วข้ามคืน“13 หมูป่า” ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งแรกของไทยและของโลก ที่มีเด็กนับสิบกว่่าคนติดอยู่ในถ้ำลึกเพราะน้ำท่วม นำไปสู่การช่วยเหลือที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด ภายใต้สถานการณ์อันเลวร้าย พร้อมทั้งต้องต่อสู้กับเวลาที่นับถอยหลังลงทุกที กลายมาเป็นหัวข้อข่าวที่สื่อไทยได้ให้ความสำคัญมากที่สุด พร้อมเฝ้าติดตามรายงานข่าวแบบเรียลไทม์ในเวลาไม่นานข่าวนี้ได้ดังไปไกลถึงต่างประเทศ จนกลายเป็น Global Issue ที่สำนักข่าวดังจากทั่วโลก ทั้ง The New York Times, CNN และ BBC News พร้อมใจกันรายงานข่าวอย่างใกล้ชิด และยังส่งนักข่าวมาทำข่าวถึงสถานที่จริงอีกด้วย ทำให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้และต่างเฝ้ารอ เฝ้าภาวนาเอาใจช่วยรวมไปถึงคนดังระดับโลกจากทุกวงการยังออกมาแอคชั่นและกล่าวถึงในเรื่องนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น POPE FRANCIS หัวหน้าคริสตจักรคาทอลิก, MARK ZUCKERBERG ผู้ก่อตั้ง Facebook, DONALD TRUMP ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา, DAVID BECKHAM อดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ, ELON MUSK CEO ของ SpaceX และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2 ที่ได้พระราชทานเหรียญกล้าหาญและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่สมาชิก 7 คน ของทีมนักดำน้ำและสำรวจถ้ำจากสหราชอาณาจักร ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง2.เรื่องราวกลายเป็นตำนานเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ “13 หมูป่า” กลายมาเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลก ที่ผู้คนนับพันล้าน ต่างรับรู้และยากจะลืมเลือน จากเหตุการณ์จึงนำไปสู่ตำนาน และจากตำนานนำไปสู่ “ซอฟต์ เพาเวอร์” สถานะใหม่อันทรงพลัง เพราะในสายตาของชาวต่างชาติแล้ว “13 หมูป่า” จัดเป็นคอนเท้นต์ที่ดี มีความน่าสนใจ และสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลอย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะยังไม่มีใครรวบรวมไว้ว่ามีมูลค่ามากแค่ไหน แต่ล่าสุดทาง “อินเด็กซ์” (บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า “13 หมูป่า” น่าจะสร้างมูลค่าไปแล้วในระดับไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท เพราะตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2561หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น “13 หมูป่า” ถูกนำไปถ่ายทอดเรื่องราวทั้งในรูปแบบภาพยนตร์ สารคดี และวรรณกรรมต่างๆ มากมาย ยกตัวอย่าง เช่น- The Rescue ภาพยนตร์สารคดีปี 2021 กำกับและอำนวยการสร้างโดย Elizabeth Chai Vasarhelyi และ Jimmy Chin ออกฉายทาง Disney+ Hotstar เมื่อ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา- สารคดี Tham Luang Rescue : Power of Unity รวมพลังกู้ภัยถ้ำหลวง ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส- Thai Cave Rescue ถ้ำหลวง : ภารกิจแห่งความหวัง เป็นละครชุดกึ่งสารคดีแบบลิมิเต็ดซีรีส์ความยาว 6 ตอน ผลิตโดยเน็ตฟลิกซ์ กำกับโดย เควิน ตันเจริญ และ บาส นัฐวุฒิ พูนพิริยะ นำแสดงโดยอุรัสยา เสปอร์บันด์ ร่วมด้วย ปภังกร ฤกษ์เฉลิมพจน์, ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, ทัศรินทร์ พันธุ์แพ, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล และอริศรา วงษ์ชาลี กำหนดออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป- ภาพยนตร์เรื่อง Thirteen Lives (13 ชีวิต) จากการกำกับของผู้กำกับมือทอง รอน ฮาวเวิร์ด นำแสดงโดย วิกโก มอร์เทนเซน, โคลิน ฟาร์เรล และโจล เอ็กเกอร์ตัน ร่วมด้วยนักแสดงไทย ศุกลวัฒน์ คณารศ, ภพธร สุนทรญาณกิจ, ธีรภัทร์ สัจจกุล และธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ มีกำหนดออกฉายในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย United Artist Releasing ก่อนออกฉายทางแอมะซอน ไพรม์ วิดีโอ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นี้3. สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกซอฟต์ เพาเวอร์ ในรูปแบบการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกนั้น ส่วนสำคัญเกิดจาก สถานที่นั้นๆมีเรื่องราวที่ยากจะลืมเลือน จึงได้นำผู้คนมาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งปรากฏให้เห็นมาแล้ว จากหลายเหตุการณ์สำคัญของโลก เช่น- 9/11 MEMORIAL & MUSEUM ตั้งอยู่ที่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ในนิวยอร์กซิตี้ บอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ 9/11 ผ่านสื่อ การเล่าเรื่อง และคอลเล็กชันของโบราณวัตถุที่เป็นอนุสรณ์สถาน และนำเสนอแก่ผู้มาเยือน ด้วยเรื่องราวส่วนตัวของการสูญเสีย การฟื้นตัว และความหวัง โดยมีผู้ไปเยี่ยมชมจากทั่วโลกแล้วกว่า 33 ล้านคน นับตั้งแต่เปิดในปี 2554 เฉลี่ยมีผู้เยี่ยมชม 3 ล้านคน/ปี- STONEHENGE VISITOR CENTRE ศูนย์ผู้เยี่ยมชมสโตนเฮนจ์แห่งใหม่ของ Denton Corker Marshall เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมเฉลี่ย 1.6 ล้านคน/ปี- PEARL HARBOR AVIATION MUSEUM มีผู้เยี่ยมชม 1.8 ล้านคน/ปีจะเห็นได้ว่าสถานที่เหล่านี้ หลังจากมีการทำเป็น Visitor Centre เพิ่มขึ้นมา จำนวนผู้เยี่ยมชมก็เพิ่มขึ้นมากว่า 60% ทันที รวมถึงใช้เวลากับสถานที่เหล่านี้นานขึ้น จากปกติ 15 นาที เพิ่มเป็น 1 -1.30 ชม.อีกด้วยดังนั้นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน สถานที่เกิดเหตุของเหตุการณ์ “13 หมูป่า” จึงถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่หนึ่ง ที่มีเรื่องราวที่ยากจะลืมเลือน และสามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาเยี่ยมเยือนได้เช่นกัน จึงจัดเป็น “ซอฟต์ เพาเวอร์” ของการท่องเที่ยวที่ไม่ควรมองข้าม**อินเด็กซ์ ทุ่มพันล. ผุด “The Caventure”**อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ แม้จะยืนหนึ่งเรื่องของธุรกิจอีเว้นต์ แต่ก็พร้อมมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่ โดยเฉพาะธุรกิจที่อิงกับภาคการท่องเที่ยว ล่าสุดมองว่า “13 หมูป่า” เป็นซอฟต์ เพาเวอร์ ที่ทรงพลังด้านการท่องเที่ยว และในไทยยังไม่มีใครทำ จึงได้มีแนวคิดสร้าง Visitor Center ขึ้นมา เชื่อว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี“ในปี 2561 อินเด็กซ์พยายามมองหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยเน้นศึกษาตลาดท่องเที่ยวจังหวัดรอง ซึ่งคือจังหวัดเชียงราย ที่ช่วงเวลานั้นมีเหตุการณ์ 13 หมูป่าเกิดขึ้นมาด้วย อินเด็กซ์ก็ได้มองเห็นโอกาสเช่นเดียวกัน จึงเป็นที่มาของโปรเจกต์ THE CAVENTURE ในรูปแบบของ Visitor Center” นายเกรียงไกร กาญจนโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวไว้นายเกรียงไกร กล่าวต่อว่า บริษัทได้พัฒนาโครงการ THE CAVENTURE ขึ้นมา เป็น Visitor Center แหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบย้อนรอยเดียวกันกับผู้ประสบภัย 13 หมูป่า ได้รำลึก เรียนรู้ กับเหตุการณ์ความช่วยเหลือที่เกิดขึ้น โดยใช้งบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใต้ บริษัท ถ้ำหลวง ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ซึ่งอินเด็กซ์ถือหุ้น 60% และนักลงทุนในพื้นที่ถือหุ้นอีก 40% ทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 2 ล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 250 ล้านบาทในระยะต่อไป ถือเป็นโอนโปรเจ็กต์ด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งที่ 2 ที่ได้ลงทุนมากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมา หลังจากสร้างเฮดออฟฟิศ ที่สำคัญบริษัทวางเป็นธุรกิจสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้หลักให้อินเด็กซ์ต่อไปในอนาคตสำหรับ THE CAVENTURE ออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น และเป็นที่จดจำ ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยว และรองรับแนวคิด Universal Design ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน มีพื้นที่ 20 ไร่ ตั้งอยู่บนโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในจังหวัดเชียงราย เช่น ไร่ชาฉุยฟง สิงห์ปาร์ค ด่านท่าขี้เหล็ก เป็นต้นนอกจากนี้ภายใน THE CAVENTURE จะมีดิสเพลย์สิ่งของ ซึ่งได้มาจาก 13 หมูป่าโดยตรง นำมาจัดแสดง เป็นสิ่งของตั้งแต่ช่วงติดอยู่ในถ้ำ และเวิล์ดทัวร์ในหลายๆประเทศ เช่น อาร์เจนติน่า และญี่ปุ่น ซึ่งทางบริษัทได้เช่าและจ่ายค่าลิขสิทธ์ให้แบบ 5+5 ปี นอกจากนี้ยังมีสิ่งของจากกลุ่มทีมช่วยเหลือ ทั้ง Thai Navy SEAL และชาวบ้านระแวกนั้นมาจัดแสดงด้วยที่สำคัญมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์เสมือนจริง 2 รูปแบบ ให้กับผู้เข้าชมถึงช่วงเวลาที่ 13 หมูป่าติดอยู่ในถ้ำ คือ 1.จำลองตนเองเป็นกลุ่มที่ติดอยู่ในถ้ำ และ2.เป็นกลุ่มที่เข้าไปในถ้ำเพื่อช่วยเหลือ เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะใช้เวลา 1-1.30 ชม. ในการเข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรมที่นี่ คาดว่าจะมีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 2,000 คน จากภาพรวมบริเวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน มีผู้มาท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับพันถึงหมื่นคนต่อวันทั้งนี้ THE CAVENTURE จะเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม2565นี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี2566 พร้อมทดลองให้บริการเดือนตุลาคม ปีหน้า และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ในเดือนถัดไป คือ พฤศจิกายน2566 บัตรเข้าชมราคา 250 บาทต่อคน คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติตลอดทั้งปีกว่า 500,000 คน คิดเป็นมูลค่ารายได้กว่า 300 ล้านบาท หรือคุ้มทุนใน 3 ปี.