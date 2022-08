“ศูนย์ฯสิริกิติ์” จัดเต็มพร้อมเปิด บิ๊กอินเตอร์อีเวนต์ย้ายฐานมาลง

ผู้จัดการรายวัน 360 -ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center - QSNCC) ประกาศความพร้อมสู่การเป็น “ที่สุดของอีเวนต์แพลตฟอร์ม” (The Ultimate World Class Event Platform for All) เผยทัพอีเวนต์ระดับอินเตอร์ให้ความสนใจยืนยันย้ายสถานที่จัดงานจากต่างประเทศมาสร้าง อีเวนต์โปรไฟล์ใหม่ ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ มั่นใจสามารถช่วยยกระดับภาพลักษณ์ธุรกิจอีเวนต์ไทยสู่ความเป็นผู้นำในเอเชียนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การกลับมาของศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ พร้อมด้วยศักยภาพที่จะรองรับการจัดงานในทุกรูปแบบและผู้ใช้บริการทุกไลฟ์สไตล์ เราคาดว่ามีผู้เข้าใช้บริการมากกว่า 13 ล้านคนต่อปี เพิ่มจากช่วงก่อนปิดปรับปรุงที่มีผู้เข้าใช้บริการ 6 ล้านคนต่อปี ด้วยความตั้งใจว่าเราจะไม่ใช่เป็นเพียงศูนย์ประชุม แต่จะก้าวเป็นที่สุดของอีเวนต์แพลตฟอร์ม โดยหลังจากศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ เราเชื่อมั่นว่าจะมีรูปแบบและโปรไฟล์อีเวนต์ใหม่ๆ เข้ามาจัดงานที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและยกระดับธุรกิจอิเวนต์ของไทยให้มีศักยภาพในระดับสากล”“บริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศูนย์ฯ สิริกิติ์แห่งนี้ ให้เป็นพื้นที่ที่สร้างผลเชิงบวกให้กับคนไทยทั้งประเทศ นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในภาพรวม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งธุรกิจอิเวนต์ โรงแรม ศูนย์การค้า ระบบขนส่งสาธารณะ ที่ต่างได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยจำนวนของผู้จัดงานและผู้เยี่ยมชมงานที่จัดขึ้นภายในศูนย์ฯ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และเกิดการจัดจ้างที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดคุณค่ากับชุมชนโดยรอบ ซึ่งสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ได้หลากหลายรูปแบบ ”ด้วยเป้าหมายของการเป็นมากกว่า “ศูนย์การประชุม” และรองรับงานมากกว่า “ไมซ์” (MICE) ศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่ จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพื้นที่ให้มีความยืดหยุ่นรองรับการจัดงานทุกรูปแบบได้พร้อมๆ กันและเอื้อต่อการจัดการด้านโลจิสติกส์และขนย้ายสินค้าจัดแสดงทุกประเภท พร้อมเชื่อมตรงกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTเข้าสู่พื้นที่จัดงาน นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ด้วยศักยภาพของศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดงานระดับอินเตอร์ นำอีเวนต์โปรไฟล์ใหม่ๆ จากหลากหลายประเทศ เข้ามาจัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก อาทิ1. Asia Pacific Leather Fair หรือ APLF งานแสดงสินค้าเครื่องหนังชั้นนำของโลก ปกติแล้วจะจัดอยู่ที่ประเทศฮ่องกง จะจัดในวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 25652. ASIA FRUIT LOGISTICA งานแสดงสินค้านานาชาติด้านผักและผลไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเคยจัดอยู่ที่ฮ่องกงเช่นกัน จะจัดในวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 25653. Jewellery & Gem ASEAN Bangkok (JGAB) งานจัดแสดงสินค้าอัญมณีครั้งยิ่งใหญ่ รวบรวมทั้งการค้าขาย สัมมนา และกิจกรรมเสริมความรู้ด้านอัญมณี เพื่อผู้ซื้อและซัพพลายเออร์จากทั่วโลก เดิมจัดที่ประเทศสิงคโปร์ จะจัดในวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2565นอกจากงานดังกล่าวแล้ว ยังมีงานอีเวนต์ทั้งในและต่างประเทศ คอนเฟิร์มมาจัดงานที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์กว่า 160 งาน ตั้งแต่ศูนย์ฯ เปิด จนถึงสิ้นปี 2566 ซึ่งมีทั้งงานไมซ์ (MICE) และงานไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ต อย่าง “T-Pop Concert Fest” รวมศิลปินเพลงป๊อปแนวหน้าชั้นนำของไทย เช่น พีพี บิวกิ้น, ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป “4EVE”, โบกี้ ไลอ้อน ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 และงานมหกรรมเกมที่ยิ่งใหญ่ทีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Thailand Game Show” ในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในการเป็นสถานที่จัดงานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2565อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในการก้าวสู่การเป็น The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All คือ พื้นที่โซนรีเทล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “แอคทีฟไลฟ์สไตล์มอลล์” เต็มรูปแบบแห่งแรกของกรุงเทพฯ (BALM - Bangkok Active Lifestyle Mall) บนเนื้อที่กว่า 11,000 ตารางเมตร BALM จะเป็นตัวสร้างสีสันและเติมเต็มให้กับศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ใจกลางกรุงเทพ ที่ดึงดูดทุกกลุ่มไลฟ์สไตล์ทั้งในและต่างประเทศ ช่วยให้ย่านพระราม 4 - รัชดา กลายเป็นอีกหนึ่งที่พบปะสังสรรค์พูดคุยและใช้ชีวิตที่เนืองแน่นไปด้วยร้านค้ารีเทลหลากหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา ร้านอุปกรณ์กีฬา ร้านขายสินค้าไอที เป็นต้น