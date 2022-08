“จุรินทร์” โชว์ผลงานปั้น Gen Z เป็น CEO รวม 3 ปี 36,521 ราย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ที่ Ture Digital Park สุขุมวิท 101 ว่า โครงการนี้ ดำเนินการโดยสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563-65 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการถึง 104 แห่งจากทั่วประเทศ และพันธมิตรธุรกิจระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น True, Huawei, Bitkub, EXIM Bank, Shopee, P&G, Coro, Brothers และอื่นๆ ทำให้ 3 ปี สามารถปั้น Gen Z เป็น CEO ได้ถึง 36,521 ราย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งเศรษฐกิจในประเทศและส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศสำหรับโครงการ From Gen Z to be CEO ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าแต่ละปีจะผลิตได้จำนวนเท่าไร เพื่อให้น้องๆ เจเนอเรชันใหม่ของประเทศมีโอกาสเดินหน้าไปสู่ฝันที่ฝันไว้ ซึ่งเชื่อว่าน้อง Gen Z จำนวนมากฝันว่าจะเป็นนายตัวเองมากกว่าอยู่ในองค์กรอย่างเนิ่นนานจนเกษียณอายุเหมือนเจเนอเรชันก่อนหน้า เพราะการเป็นนายตัวเองที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือความเป็น CEO ขององค์กรธุรกิจที่ตนเองก่อตั้งขึ้น โครงการปั้น Gen Z เป็น CEO ของกระทรวงพาณิชย์จึงเกิดขึ้น เพื่อให้น้องรุ่นใหม่เป็นแม่ทัพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการตลาด บริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศต่อไปในอนาคตส่วนในปี 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 16,000 คน และมีผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุด 100 คน ที่มาจาก 23 สถาบันการศึกษา ที่ผ่านกระบวนการทดสอบและคัดเลือกแล้ว โดยสิ่งที่อยากฝากเสริม คือ ขอให้ Gen Z ไม่ลืม ไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในภาคการผลิต บริการ การตลาด หรือภาคส่วนไหนของเศรษฐกิจของประเทศ อย่าลืมพก Soft Power ติดตัวไปด้วย เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ภาคบริการ ภาคส่วนอื่นๆ นอกจากสามารถทำเงินให้กับระบบเศรษฐกิจตนเองและครอบครัว ให้มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศไทย ในการช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นไทย ให้ขจรขจายไปในธุรกิจที่ท่านสร้าง เพื่อนอกจากทำกำไรของส่วนธุรกิจของท่าน ก็ทำกำไรให้ประเทศด้วยรายงานข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแจ้งว่า โครงการ From Gen Z to be CEO เป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของนายจุรินทร์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมี CEOs และวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และร่วมมือกับ 104 สถาบันชั้นนำทั่วประเทศโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Training Program จัดโดย True LAB และ 100 ลำดับแรก ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศ ได้แก่ True, Huawei, Bitkub, EXIM Bank, Shopee, P&G, Coro, Brothers และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่ตั้งอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพันธมิตรของโครงการทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ Gen Z ที่ทำคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก และมอบรางวัล Gen Z Ambassadors สำหรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 4 ราย จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 15,847 ราย โดย Gen Z Ambassadors ได้แก่ 1. น.ส.ศิรภัสสร ศรียาภัย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2. นายภัทรกร ศรนรายน์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3. น.ส.ณชนก นุชชา นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 4. น.ส.รษิกา ปริยวรกุล นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย