เซ็นทรัลพัฒนาผนึกปตท.-อีโวลท์ ขยายจุดชาร์จอีวี400ช่องจอดใน37ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพัฒนา จับมือกลุ่ม ปตท. และ อีโวลท์ เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ทุ่มกว่า200ล้านบาทขยายสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้ากว่า400ช่องจอดในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 37 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ ส่งเสริมไลฟ์สไตล์พลังงานสะอาด เพื่อประเทศ เพื่อคนไทย เพื่อโลกบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จับมือ กลุ่ม ปตท. ภายใต้แบรนด์ ออน- ไอออน (on-ion) จัดงานแถลงข่าว The Future of eMobility Lifestyle อัดงบลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ขยายความร่วมมือให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (on-ion EV Charging Station) ในศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนากว่า 350 ช่องจอด นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วย บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมขยายสถานีกว่า 50 ช่องจอด รวมกว่า 400 ช่องจอด ภายในสิ้นปีนี้นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) กล่าวว่า เพื่อตอบรับเทรนด์ EV ที่คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น เราจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มธุรกิจพลังงานรายใหญ่ ร่วมขยายสถานีฯ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลกว่า 400 ช่องจอด ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งถือว่ามากที่สุดและเป็นเบอร์ 1 ในกลุ่มศูนย์การค้าของไทย โดยเฟสแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ตอบรับการเดินทางในทุก ๆ วัน (short haul) หรือจะเดินทางแบบเมืองเชื่อมเมือง (long haul) สะท้อนการเป็นศูนย์กลางของทุกจังหวัด ท่องเที่ยวได้จากเหนือจรดใต้ ผ่าน 37 สาขา กว่า 18 จังหวัด ทั่วประเทศสำหรับความโดดเด่นของจุดชาร์จรถไฟฟ้าในเซ็นทรัล คือ 1. จุดชาร์จครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้เกิด Worry-Free Journey การเดินทางแบบไร้กังวล 2.ความสะดวกสบาย ชาร์จไฟกับรถยนต์ได้ทุกแบรนด์ทุกค่าย 3.)สถานที่และระบบชาร์จมีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง 4.ได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกลุ่มเซ็นทรัล ส่งเสริม Eco-lifestyle Marketing ทั้งโปรโมชั่น และส่วนลด อาทิ ชาร์จฟรี 1 ชั่วโมงแรก เมื่อช้อปในศูนย์การค้าครบ 800 บาท สิทธิพิเศษ มีจำนวนจำกัด เฉพาะ 1 เดือนแรก เพื่อสนับสนุนการใช้รถ EV ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทย และร่วมกันดูแลโลกและสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อยอดตามดีมานต์ของลูกค้าในอนาคต และขยายสู่ธุรกิจอื่น ๆ อาทิ ที่อยู่อาศัย โรงแรม และอาคารสำนักงาน โดยคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ให้ประเทศไทย ได้มากกว่า 5,250 ตันต่อปีเซ็นทรัลพัฒนา ยังคงตอกย้ำเบอร์ 1 ของวงการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ไทย มุ่งหน้าในการเป็นองคก์ร Mixed-use Developer รายแรกสู่ Net Zero ภายในปี 2050 ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในศูนย์การค้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาศูนย์การค้าในรูปแบบ Eco-Friendly Mall เติมเต็มมิติของการใช้ชีวิตให้กับกลุ่มลูกค้ารักษ์โลก อาทิ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัล ศรีราชา และ เซ็นทรัล อยุธยา รวมถึงมีจุดบริการส่งเสริมพฤติกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ EV Charger และ Recycling Station และ จุดทิ้งดี โดยบริษัทฯ มีแผนงานโร้ดแม็ปลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 และมลพิษจากธุรกิจสุทธิเป็นศูนย์ผ่านการลดการใช้พลังงานให้ได้ 50% ลดการใช้ CFC และสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy ให้ได้อีก 50% รวมถึงการปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 ล้านต้นนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ในเครือปตท.ได้ขยายสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ ออน- ไอออน (on-ion EV Charging Station) บนทำเลศักยภาพร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำในอุตสาหกรรมศูนย์การค้าของไทยให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รองรับการเติบโตของตลาด EV ให้พลังงานทางเลือกอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด พร้อมสนับสนุนให้คนไทยใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของ “Green Charging Network” ผ่าน on-ion mobile application การจับมือกับเซ็นทรัลพัฒนาในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนด้านนวัตกรรมพลังงานอนาคต เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในด้านพลังงานและด้านพัฒนาศูนย์การค้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงานแห่งอนาคต และผู้ใช้ EV เกิดความมั่นใจว่าสามารถเดินทางทั่วไทยได้อย่างไร้กังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างทางซึ่งผู้ใช้ EV ที่ใช้บริการชาร์จไฟที่สถานีของ ออน-ไอออน จะมั่นใจได้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับเป็นพลังงานสะอาดที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ด้วยการออกใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificates (RECs) และเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดจะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ อีกมากมายปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. ได้ลงทุนธุรกิจด้าน EV Value Chain รองรับการขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกมิติ ทั้งในด้านการผลิต จำหน่าย ระบบกักเก็บพลังงาน แพลตฟอร์มเช่ายานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงาน โดยพร้อมร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนา ผลักดันการใช้พลังงานสะอาด ประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำให้กับประเทศไทยและคนไทยทุก ๆ คน ต่อไปนายพูนพัฒน์ โลหารชุน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า อีโวลท์เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทุกกลุ่ม พร้อมพาคนไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของเราที่ใช้พลังงานสะอาดและผลักดันแนวคิดขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าในอนาคต (E-mobility to drive the future) นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่กันอีกด้วย สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการวางรากฐานให้ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแข็งแรงขึ้น ซึ่งการร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนาในครั้งนี้นับเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้แข็งแกร่งและครอบคลุมมากขึ้น เข้าถึงสถานีชาร์จได้ง่ายขึ้นอีโวลท์ในฐานะผู้ให้บริการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร มุ่งขยายเครือข่ายสถานีชาร์จเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ At Home, At Work, At Play, At Travel ซึ่งเซ็นทรัลพัฒนาเป็นศูนย์การค้าชั้นนำที่มีโลเคชั่นใจกลางเมืองและจังหวัดหลักในแต่ละภูมิภาคที่ดี (Prime Location) และอีโวลท์ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มและเสริมความแข็งแกร่งของในส่วนของการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จในศูนย์การค้าเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน At Play โดยพร้อมเปิดให้ใช้บริการเต็มรูปแบบภายในปี 2565 ผ่าน EVolt Application ทั้งระบบ IOS และ Android