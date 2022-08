เริ่มแล้ว!!! งานประชุมวิชาการ APDT ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะสำรวจปิโตรเลียม

การประชุม APDT ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า 500 คน จากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มุมมองใหม่ ๆ และเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะสำรวจปิโตรเลียม รวมถึง สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในฐานะประธานการจัดงานประชุม APDT กล่าวว่า “ปัจจุบัน อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกำลังเผชิญสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และปัญหาก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซฯ จะต้องปรับตัวด้วยการแสวงหาเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”ภายในงาน มีการประชุมและการอภิปรายโดยผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การนำเสนอบทความทางวิชาการมากกว่า 90 หัวข้อ จาก 33 บริษัท ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ส่งบทความทางวิชาการถึง 10 หัวข้อ เช่น Novel Technologies and Digital และ Data Acquisition and Innovative Technologies รวมถึง การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ โดย ปตท.สผ. ได้นำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัท ได้แก่ MERIns เทคโนโลยีสำหรับเก็บตัวอย่างภายในท่อ เพื่อตรวจสอบปริมาณสารตกค้างในท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเล Roto Climber หุ่นยนต์ตรวจสอบและบํารุงรักษาท่อแนวตั้งตัวแรกของโลก และ Thermite เทคโนโลยีสำหรับการปิดและและสละหลุมปิโตรเลียมที่ใกล้หมดอายุอีกด้วย