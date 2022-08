สลัดแฟคทอรี่ จัดแคมเปญ Premium Taste of America

สลัด แฟคทอรี่ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาประจำสถานทูตอเมริกา จัดแคมเปญ “Premium Taste of America” ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมจากหลากหลายรัฐทั่วประเทศอเมริกา เพื่อสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษ โดยเทศกาลอาหารพรีเมียมจากอเมริกา เป็นความตั้งใจในการมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าของร้านสลัดแฟคทอรี่ ให้ได้สัมผัสกับความอร่อยจากวัตถุดิบที่ดีที่สุด ผ่านการดูแล การเพาะเลี้ยง และผลิตอย่างพิถีพิถัน จนได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพระดับโลก ปลอดภัย และที่สำคัญคือความอร่อยที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ ซึ่งในแคมเปญนี้ทางร้านได้รังสรรค์เมนูพิเศษขึ้นมา ทั้งเมนูคาว ของหวาน รวมถึงเครื่องดื่มพิเศษสำหรับลูกค้าที่รักสุขภาพและมีความสุขกับการได้ทานอาหารที่รสชาติอร่อยการนำวัตถุดิบพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกา มารวมกับการสร้างสรรเมนูในสไตล์โฮมเมดของร้านเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหาร ที่จะทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับความพิเศษในทุก ๆ คำที่ได้ทาน เพราะวัตถุดิบที่เลือกมาปรุงเป็นเมนูพิเศษในครั้งนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลกที่ส่งตรงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ เนื้อ U.S. Short Plate, ปลา Alaska Black Cod, หอยเชลล์และมันบดจากอเมริกา, วอชิงตันแอปเปิ้ล และ ครีมชีสจากแคลิฟอร์เนีย นำมาผสมผสานกับวัตถุดิบของไทยที่ทางร้านสลัดแฟคทอรี่คัดสรรมาเป็นอย่างดี เช่น ผักสลัดอินทรีย์ ผลไม้ต่าง ๆ น้ำสลัดแบบโฮมเมดสูตรเฉพาะของร้าน และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ทางร้านปรุงขึ้นมาเพื่อเมนูพิเศษครั้งนี้โดยเฉพาะเมนูพิเศษในแคมเปญนี้จะมีทั้งหมด 7 เมนู1. US Beef Short Plate Rock&Roll - เนื้อ US Short Plate ม้วนรวมกับผักนานาชนิด แล้วนำไปย่างจน หอม ทานคู่กับซอสสูตรพิเศษ ทางร้าน เมื่อทาน จะได้กลิ่นหอมของเนื้อพรีเมียม และรสชาติเปรี้ยว หวาน จาก ตัวซอส เป็นการเริ่มต้นมื้ออาหารที่ดีมาก2. US Beef Short Plate Cobb Salad - สลัดสไตล์อเมริกัน ที่มีเอกลักษณ์ที่ส่วนประกอบจะถูกหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ แล้วจัดเรียงแยกกันเป็นชนิด ทั้งมะเขือเทศ ไข่ต้ม อาโวคาโด ผักคอส เพิ่มความอเมริกันให้สุดด้วย เนื้อ US Short Plate ย่างด้วยไฟกลาง จนกรอบ หอม ได้กลิ่น Smoke อ่อนๆ ทาน คู่กับน้ำสลัด แรนซ์ และน้ำสลัดไวน์แดง3. American Potato Croquette - มันบดอเมริกาเนื้อละเอียด ผสมกับผักโขมผัด ห่อด้วยชีสมอสซาเรลล่านำไปคลุกเกล็ดขนมปัง แล้วทอดจนกรอบ ดิปด้วยมายองเนส และน้ำสลัดบีทรูท สูตรเด็ดของร้าน เป็นของว่างที่เหมาะมากสำหรับทุกคน4. U.S. Scallop in Yellow Marine - หอยเชลล์อเมริกาไซส์พิเศษ เนื้อแน่น นำไป seared ให้ไม่สุกจนเกินไป มีความฉ่ำ หอม เป็นเอกลักษณ์ของ U.S. scallop ทานคู่กับ butter squash purée นำไปปั่นจนสมูท และเพิ่ม texture โดยการใส่ซัลซ่าแอปเปิ้ลธัญพืชลงไป ตัดรสชาติด้วย spring onion in oil ไปบนเนื้อหอย หรือถ้าอยากเพิ่ม Acidity ในจาน เพียงบีบเลม่อนลงไปจะได้อีกรสชาติที่แตกต่างอย่างลงตัว5. Fired Alaska Black Cod Steak - Alaska Black Cod หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Gindara” หนึ่งในตระกูลเดียวกับปลาหิมะ ผลผลิตล้ำค่าจากใต้ท้องทะเลลึก เป็นปลาที่มี วิตามินและโปรตีน เนื้อขาวนุ่ม ละเอียด นำมาย่าง และ Fired Burn เพื่อดึงกลิ่นหอมเฉพาะตัวของปลาออกมา เสิร์ฟคู่กับLemon Cream Sauce มีความเปรี้ยวอ่อนๆ เพิ่มรสชาติด้วย balsamic glaze บนผักย่างหลากหลาย ช่วยให้ combination ระหว่างปลา กับ side dish ทานได้อร่อยยิ่งขึ้น6. Yuzu Honey California Cheesecake - ครีมชีสที่เข้มข้นจากแคลิฟอร์เนีย ทานคู่กับซอสยูสุฮันนี่ ตัดรสชาติด้วยความเปรี้ยวของเสาวรสและมะม่วง และโฮมเมดครัมเบิ้ลกรุบกรอบ เป็นการจบมื้ออาหารที่เพอร์เฟค7.Washington Apple Pie Smoothie - Red Delicious Washington Apple ปั่นจนได้กลิ่นหอม และ Homemade Caramel ผสมกับความกรุบกรอบโฮมเมดครัมเบิ้ลกรุบกรอบร่วมสัมผัสความอร่อยจากวัตถุดิบชั้นเลิศกับแคมเปญ Premium Taste of America พร้อมเสิร์ฟความอร่อยและสุขภาพดี ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 ที่ร้านสลัดแฟคทอรี่ทั้ง 23 สาขา