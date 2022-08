เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ เคเอฟซี จัดแคมเปญ “สุขส่งต่อ” ชวนคนไทยทั่วประเทศฉลองเทศกาลวันแม่ ส่งต่อความสุขให้แก่ผู้หญิงในทัณฑสถานหญิง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เคเอฟซี ขอชวนคนไทยทั้งประเทศฉลองเทศกาลวันแม่ด้วยการเป็นผู้ให้ ร่วมกันส่งมอบความสุข ความอบอุ่น และเติมเต็มความรัก ให้แก่แม่-ลูกที่ต้องห่างไกลกัน หรือไม่มีโอกาสใช้เวลาในช่วงเทศกาลวันแม่กับครอบครัว ผ่านแคมเปญพิเศษ “สุขส่งต่อ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ ด้วยการมอบไก่ทอด KFC จำนวน 20,000 มื้อ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กลุ่มผู้พลั้งพลาดหญิงในทัณฑสถานหญิงที่ไม่มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัว เพื่อส่งต่อกำลังใจให้พวกเธอได้ก้าวต่อไปอย่างไม่โดดเดี่ยว ได้อิ่มกาย อิ่มใจ และอิ่มบุญ จากการได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยลูกค้าทั่วไปสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบโอกาสดีๆ นี้ได้ เพียงซื้อชุดคอมโบและแลกซื้อ เครื่องดื่ม KFC Café by Arigato + ทาร์ตไข่ในราคา 59 บาท ผ่านช่องทางการขายหน้าร้าน โดยทุกยอดการสั่งซื้อจะสมทบเป็นไก่ทอด 1 มื้อ ให้แก่ผู้หญิงในทัณฑสถานหญิง และพิเศษเฉพาะวันที่ 12 ส.ค. 2565 รับฟรีกระเป๋าผ้า KFC 1 ใบ สำหรับคู่แม่ลูกที่ซื้อชุดคอมโบและมีการแลกซื้อเครื่องดื่ม KFC Café by Arigato + ทาร์ตไข่ ที่ร้านเคเอฟซีในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 30 สาขา กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่ร่วมรายการ (จำกัด 40 ชุด/สาขา) โดยแคมเปญจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ส.ค.-14 ส.ค. 2565ปิยะพงศ์ จิตต์จำนงค์ Head of QSR & Western Cuisine ผู้บริหารแบรนด์ เคเอฟซี ภายใต้การบริหารโดย บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า เทศกาลวันแม่เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนจะได้อยู่กับแม่และครอบครัว ได้รับประทานข้าวร่วมกัน มีกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน แต่มีคนจำนวน 2 กลุ่มที่ไม่มีโอกาสได้ใช้เวลาช่วงนั้นกับครอบครัว นั่นคือ กลุ่มพนักงานเคเอฟซีที่ให้บริการลูกค้าที่หน้าร้าน และอีกกลุ่มคือ กลุ่มผู้พลั้งพลาดหญิงในทัณฑสถานหญิง ที่ไม่มีโอกาสได้ออกมาอยู่กับครอบครัวในช่วงเวลาพิเศษ เคเอฟซี จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งต่อความสุข ความอบอุ่นให้แก่แม่-ลูกที่ต้องห่างไกลกัน โดยสำหรับพนักงานเคเอฟซี เราได้จัดให้พนักงานที่ต้องมาทำงานในวันแม่ ได้มีมื้อพิเศษกับครอบครัว โดยการเชิญครอบครัวและพนักงาน ได้มีโอกาสมารับประทานข้าวร่วมกันที่ร้านเคเอฟซีและสำหรับกลุ่มผู้ต้องขังหญิง เคเอฟซี จับมือพันธมิตรรายสำคัญร่วมจัดแคมเปญพิเศษ “สุขส่งต่อ” ชวนบอกรักแม่ด้วยความหวานอบอุ่นจากเครื่องดื่ม KFC Café by Arigato คู่กับทาร์ตไข่ 1 ชิ้น เมื่อซื้อชุดคอมโบใดก็ได้ ที่ร้านเคเอฟซี สาขาที่มีโลโก้ CRG ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน และบิ๊กซี (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) จำนวน 167 สาขาทั่วประเทศ และเมื่อลูกค้ามีความสุขแล้ว เคเอฟซีจะเป็นผู้ช่วยส่งต่อความสุขนี้ไปยังผู้ต้องขังหญิงที่ไม่มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัว โดยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายชุดที่ร่วมรายการ สนับสนุนเป็นไก่ทอด 1 มื้อ พร้อมส่งข้อความให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง 4 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร, ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง กรมราชทัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี, ทัณฑสถานหญิงกลาง นครราชสีมา และทัณฑสถานหญิงกลาง เชียงใหม่ รวมจำนวน 20,000 มื้อภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ Head of commercialization บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เรารู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่เซ็นทรัลพัฒนาได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ “สุขส่งต่อ” ร่วมกับเคเอฟซี เพื่อส่งมอบความสุขให้ทุกคนในสังคม และเพื่อฉลองเทศกาลวันแม่ในปีนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญนี้จะช่วยแบ่งปันรอยยิ้ม และส่งต่อกำลังใจให้แก่แม่-ลูกอีกหลายคู่ที่ไม่มีโอกาสได้ฉลองโมเมนต์ความสุขกับครอบครัวร่วมกันในช่วงเทศกาล จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมดีๆ ด้วยกันได้ที่ร้านเคเอฟซี ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 30 สาขาทั่วประเทศที่ร่วมแคมเปญ โดยเซ็นทรัลพัฒนามุ่งมั่นดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกมิติ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อสังคม สะท้อนวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ขององค์กร” ภัทรพรกล่าวร้าน KFC ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 30 สาขาที่ร่วมแคมเปญ ได้แก่เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, พระราม 2, พระราม 3, พระราม 9, ปิ่นเกล้า, บางนา, แจ้งวัฒนะ, เวสต์เกต, รัตนาธิเบศร์, ศาลายา, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เชียงราย, ลำปาง, ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี, โคราช, มหาชัย, พิษณุโลก, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่, ชลบุรี, ระยอง, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, ศรีราชา, อยุธยา และจันทบุรี