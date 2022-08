NEO ACADEMY ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ มอบทุนฟรี 6 หลักสูตร

ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เปิดเผยว่า NEO ACADEMY เตรียมมอบทุนการศึกษาฟรี (NEO SCHOLARSHIP) 6 หลักสูตร ระยะสั้น สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) และบุคลากรระดับต่างๆ ในสายงานธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการเตรียมพร้อมในการรับมือโลกใบใหม่หลังการแพร่ระบาดใหญ่ (Post-pandemic) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรและการบริหารจัดการด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลทั้งนี้ การจัดทำหลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร ประกอบด้วย NEO ACADEMY ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ได้แก่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารเพื่อไปพัฒนาธุรกิจรองรับตลาดที่เปลี่ยนไป“องค์ความรู้ คือฐานรากในการพัฒนาและรับใช้สังคม ทุกหลักสูตรของ NEO ACADEMY เป็นไปตามความหมาย NEO คือคำย่อของ New Education for Opportunities นั่นคือการยืนยันเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริม “โลกใหม่ การศึกษาใหม่ โอกาสใหม่” ดังนั้น ล่าสุดทุนเรียนฟรี 6 หลักสูตรล่าสุด เราตั้งใจมอบแก่ผู้ที่เชื่อมั่นในพลังของความรู้ ให้สามารถพัฒนาตัวเองและนำพาองค์กรให้รอดพ้นจาก Disruption ในศตวรรษที่ 21 ที่หากรับมือไม่ทันอาจทำให้ธุรกิจไทยไม่อาจก้าวต่อไปได้” นายกฤชนันท์กล่าวสำหรับ 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำธุรกิจ (Data Analytics for Business Leaders) จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค.-11 ส.ค. 2565 ซึ่งจะประกาศผล 17 ส.ค. 2565 เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 23 ส.ค.-1 ต.ค.25652. หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล (Mini MBA - Business Management in Digital Era) หลักสูตร MBA ฉบับย่อ จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค.-11 ส.ค. 2565 ประกาศผล 17 ส.ค. 2565 เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 27 ส.ค.-8 ต.ค.25653. หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม (Mini MBA - Project Management for Innovative Leaders) จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค.-19 ส.ค. 2565 ประกาศผล 24 ส.ค. 2565 เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 4 ก.ย.-9 ต.ค.25654. หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจใหม่และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Mini MBA - New Business Development & Feasibility Analysis) จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุน 26 ก.ค.-23 ก.ย. 2565 ประกาศผล 29 ก.ย. 2565 เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 9 ต.ค.-20 พ.ย.25655. หลักสูตรการบริหารและสื่อสารแบรนด์ (Mini MBA - Branding & Communication Management) จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่ 26 ก.ค.-23 ก.ย. 2565 ประกาศผล 29 ก.ย. 2565 เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 12 ต.ค.-26 พ.ย. 25656. หลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัล (Mini MBA - Digital Marketing Management) จำนวน 2 ทุน เปิดรับทุนตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค.-12 ต.ค. 2565 ประกาศผล 19 ต.ค. 2565 เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 10 พ.ย.-17 ธ.ค. 2565“สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องทำงานองค์กร/บริษัทระดับผู้จัดการขึ้นไป เจ้าของธุรกิจหรือทายาทเจ้าของธุรกิจ มีสัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป โดยส่งวิดีโอสั้นแนะนำตนเองและธุรกิจหรือองค์กรที่ทำงานอยู่ความยาวไม่เกิน 3 นาที ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.neoacademy.pro/neo-scholarship” นายกฤชนันท์กล่าว