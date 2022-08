CPF ปลุกพลังพนักงาน บูรณาการโครงการเพื่อสังคม-ชุมชน เฟ้นรางวัล CSR Pitching Contest

เปิดเผยว่า การจัดประกวดรางวัล CPF-Sustainability in Action Awards เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานซีพีเอฟทั่วประเทศ คิดสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และบทบาทในการจัดการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในปีนี้ได้จัดให้มีการพิจารณารางวัล CPF-Sustainability in Action Awards 2022 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบ CSR Pitching Contest #1/2022 ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ทั้งสิ้น 6 โครงการผลการตัดสินโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณา CSR Pitching Contest #1/2022 ทั้ง 6 โครงการ ประกอบด้วย รางวัล Gold Pitch ได้แก่ โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ โดยธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร รางวัล Silver Pitch ได้แก่ โครงการสร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ และรางวัล Bronze Pitch จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ โครงการอิ่มสุขฯ โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา, โครงการซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต : ห้องเรียนมีชีวิต: Classroom Of Life By Ladbuakhao จังหวัดนครราชสีมา, โครงการโรงเรียนปลอดภัย (ชุมชนบ้านน้ำน้อย) จังหวัดสงขลา และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (ท่าจีนอุดมวิทยา) จังหวัดสงขลา“คณะกรรมการฯ คาดหวังว่า CSR Pitching Contest จะช่วยยกระดับการพัฒนาโครงการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ สามารถเป็นโครงการต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้โครงการรุ่นต่อๆ ไป เพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคม สอดรับกับปรัชญาสามประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย และสร้างความตระหนักของพนักงานร่วมดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ” นายวุฒิชัยกล่าวสำหรับโครงการฯ ที่ได้รับพิจารณารางวัล CSR Pitching Contest #1/2022 จะได้รับเงินสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาโครงการ โดยรางวัล Gold Pitch ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัล Silver Pitch ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัล Bronze Pitch ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท ซึ่งทุกโครงการมีการเก็บบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Impact Valuation)ในปี 2565 สถานประกอบการของซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้ความสนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวดจำนวน 89 โครงการ มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ CSR Pitching Contest จำนวน 23 โครงการ และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน และคณะกรรมการของซีพีเอฟ 2 ท่าน ร่วมพิจารณภายใต้หลักเกณฑ์ 5 ด้านหลัก คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นนวัตกรรม เกิดประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความสอดคล้องกับปฏิบัติการขับเคลื่อนความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)