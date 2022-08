“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ผนึกพาร์ตเนอร์ขยายจุดบริการอีก 500 แห่งทั่วไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - เคอรี่ เอ็กซ์เพรส หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ขยายจุดบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยมากยิ่งขึ้น ผ่านกลยุทธ์จับมือกับพาร์ตเนอร์แนวหน้าของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมขยายจุดบริการใกล้บ้านอีกกว่า 500 แห่งกระจายทั่วประเทศ ตามกลยุทธ์ Kerry Express Everywhere โดยยังคงรักษาคุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยม ให้ลูกค้าได้ส่งพัสดุทั่วไทยอย่างคุ้มค่าคุ้มราคา รวดเร็ว วันเดียวถึง กับเคอรี่ฯนายประพัฒน์ เสียงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเกี่ยวกับกลยุทธ์ความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ชั้นนำต่างๆ ว่า “ในปัจจุบันเคอรี่ฯ ได้จับมือกับพาร์ตเนอร์แนวหน้าระดับประเทศมากมาย เช่น เครือเซ็นทรัล เครือบีเจซี เครือเดอะมอลล์ และอื่นๆ พร้อมมอบความสะดวกสบายด้วยการขยายจุดบริการใกล้บ้านอีกกว่า 500 แห่งกระจายทั่วประเทศ ให้ส่งพัสดุได้ทุกหนแห่ง ทุกตำบล ตามกลยุทธ์ Kerry Express Everywhereโดยเปลี่ยนจุดขายของพาร์ตเนอร์รวมกว่า 3,900 จุด เช่น Tops, B2S, Family Mart, Officemate, Gourmet Market, Big C, Mini Big C, และ CJ Supermarket เป็นต้น ให้ลูกค้าสามารถส่งพัสดุกับเคอรี่ฯ ได้ทันทีที่เลือกซื้อสินค้าเสร็จ เพื่อการเชื่อมต่อประสบการณ์การส่งพัสดุให้ไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้ายังสามารถส่งเคอรี่ฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วยจากจุดให้บริการที่ร่วมกับพาร์ตเนอร์ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวันนอกจากนี้ เคอรี่ฯ ยังมีจุดให้บริการตามร้านโชวห่วย ร้านกาแฟ ร้านเครื่องเขียน ร้านถ่ายรูป และร้านค้าขนาดเล็กให้ลูกค้าตามชุมชนต่างๆ สามารถเข้าถึงบริการของเคอรี่ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งยังสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับร้านค้ารายย่อย รวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศอีกด้วยการขยายจุดบริการดังกล่าวให้มีจุดบริการที่ตั้งอยู่ร่วมกับพาร์ตเนอร์นั้นสามารถช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่พาร์ตเนอร์ได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน ถือเป็นการเติบโตเคียงข้างกันอย่างยั่งยืน เมื่อรวมกับจุดบริการอื่นๆ ทั่วไทยแล้ว เคอรี่ฯ มีจุดบริการมากที่สุดในตลาดธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนเอกชนในประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า 31,000 จุดครอบคลุมทั่วไทย” นายประพัฒน์กล่าว