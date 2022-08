“สยามฯ” เปลี่ยนขยะสู่ VIZ Coins เชื่อมสิทธิ ONESIAM Application

ผู้จัดการารายวัน 360 - สยามพิวรรธน์ ต่อยอด Recycle Collection Center จุดแยกขยะสำหรับพื้นที่เขตเมืองชั้นในแห่งแรกในประเทศไทย สู่การนำขยะมาแลกกลับเป็น VIZ Coins ผ่านแพลตฟอร์ม ONESIAM Application ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท เวล็อซซิตี้ จำกัด (บริษัทในกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์) เพื่อแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายในศูนย์การค้านางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ตั้งแต่เปิดให้บริการ Recycle Collection Center หรือ จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว แบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักษ์โลกจำนวนมากซึ่งมีแนวคิดกับการจัดการขยะที่มีความสอดคล้องกับแนวทางของสยามพิวรรธน์ เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการคัดแยกขยะที่เป็นระบบและครบวงจรทั้งห่วงโซ่โดยในปี2565นี้สยามพิวรรธน์ ต่อยอดเพื่อกระตุ้นความสนใจในกระแสรักษ์โลกอย่างต่อเนื่องโดยลูกค้าที่นำขยะมาฝากไว้กับสยามพิวรรธน์ สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็น VIZ coins ผ่าน ONESIAM Application เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ สยามพิวรรธน์มุ่งหวังว่าเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมคือการลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะ นำขยะมารีไซเคิลต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เห็นคุณค่าของขยะ และสร้างค่านิยมให้กับสังคมไทยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันมากขึ้นกว่าเดิมRecycle Collection Center หรือ RCC อยู่ภายใต้โครงการ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” ที่คำนึงถึงการจัดการขยะแบบครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และให้ความสำคัญกับระบบจัดการขยะทั้งห่วงโซ่ สยามพิวรรธน์จึงเปิดจุดแยกขยะที่สยามพารากอน ได้แก่ บริเวณจุดจอดรถทัวร์ ชั้น G ฝั่ง North และบริเวณทางออก 4 ชั้น G (ฝั่งธนาคารกรุงเทพ) ถือเป็นจุดรับขยะแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) เชิญชวนให้ลูกค้าและประชาชนคนทั่วไปสามารถนำขยะที่ทำความสะอาด และคัดแยกแล้วจากที่บ้านมาฝากส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ และนำมาเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิ่งเพิ่มมูลค่า โดยส่วนหนึ่งยังกลับมาวางจำหน่ายบนพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก “อีโค่โทเปีย (ECOTOPIA)” ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ทั้งนี้เพื่อฉลองครบรอบ 1 ปีที่เปิดตัวโครงการ จากการผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท คาโออินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายพันธมิตรผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ VIZ Coins นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้1) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถนำขยะที่ได้คัดแยกประเภทและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาส่งที่บริเวณลานจอด รถทัวร์ (ด้านหลังศูนย์การค้าสยามพารากอน) ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น.2) การร่วมโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมี ONESIAM Application เพื่อรับและสะสม VIZ coins โดยสามารถเริ่มรับ และสะสม VIZ coins ได้ตามเงื่อนไขดังนี้• สำหรับ 1,000 คนแรกที่เข้าร่วมโครงการครั้งแรก และนำขยะมาฝากกับ Recycle Collection Center ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 จะได้รับ 20 VIZ coins• ผู้เข้าร่วมโครงการตามกรณีแรก หรือผู้เข้าร่วมโครงการนอกเหนือจากกรณีแรก ที่นำขยะมาฝากกับ Recycle Collection Center จะได้รับ VIZ coins ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุด้านล่าง ด้วยการสแกน QR Code ที่บริเวณจุดรับขยะ (กรณีน้ำหนักมีหลักทศนิยมตั้งแต่ 0.8 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม 1 กิโลกรัม)หลักเกณฑ์การให้ VIZ Coins แยกตามประเภทและน้ำหนักของขยะ1. กระดาษ (1 กิโลกรัม = 3 VIZ coins) อาทิ หนังสือพิมพ์, กระดาษกล่องนิตยสาร, แผ่นพับ2. แก้ว (1 กิโลกรัม = 1 VIZ coin)อาทิ ขวดแก้ว, กระจกแก้ว3. พลาสติกแข็ง (1 กิโลกรัม = 1 VIZ coin)อาทิ ท่อพลาสติก PVC, ขวดนม, ขวดแชมพู และครีมนวดผม, ขวดสบู่เหลว, ขวดน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ่านุ่ม4. อลูมิเนียม (1 กิโลกรัม = 30 VIZ coins)อาทิ กระป๋องน้ำอัดลม, นม, กาแฟ, ปลากระป๋อง, ฝาอลูมิเนียม5. พลาสติกยืด (1 กิโลกรัม = 1 VIZ coin)อาทิ ถุงพลาสติกที่สามารถยืดได้, ถุงชอปปิง, ซองไปรษณีย์, พลาสติกกันกระแทก, ถุงซิปล็อค, ฟิล์มห่อสินค้า, ถุงขนมปัง, ถุงน้ำตาลทราย, ถุงน้ำแข็ง6. พลาสติกซอง (1 กิโลกรัม = 1 VIZ coin)อาทิ ถุงขนมขบเคี้ยว, ถุงเติมน้ำยาล้างจาน, ถุงน้ำยาซักผ้า, ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม, ซองกาแฟสำเร็จรูป7. ขวดพลาสติกใส (1 กิโลกรัม = 5 VIZ coins) อาทิ ขวดน้ำดื่ม, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำยาล้างจานแบบใส8. บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง (1 กิโลกรัม = 1 VIZ coin)อาทิ กล่องนม, น้ำผลไม้ หรือกะทิ