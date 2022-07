สุวรรณภูมิ คาดมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 95,000 คนช่วงหยุดยาววันเฉลิมฯ 28 – 31 ก.ค. 2565

สุวรรณภูมิคาด หยุดยาว 4 วัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 – 31 ก.ค. 2565 คาดมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 95,000 คน เปิดเคาน์เตอร์เช็คอินรองรับเต็มประสิทธิภาพ โดยเปิดลานจอดรถระยะยาวโซน C ให้จอดรถฟรีนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า วันหยุดยาววันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์ว่า จะมีผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ใช้บริการ สนามบินสุวรรณภูมิ เฉลี่ยวันละ 95,000 คน และมีเที่ยวบินโดยสารเฉลี่ยวันละ 600 เที่ยวบินทั้งนี้ เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว สนามบินสุวรรณภูมิได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรด้านการให้บริการ โดยในส่วนของผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ ได้เปิดใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินรองรับการให้บริการของสายการบินครบทั้ง 318 เคาน์เตอร์ รวมทั้งมีระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service หรือ CUSS) จำนวน 196 เครื่อง และ ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag-Drop: CUBD) จำนวน 42 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันหลายสายการบินเริ่มใช้งานระบบดังกล่าวแล้วเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาการรอคิวเข้าเช็คอินนอกจากนี้ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจุดต่าง ๆ ให้พอเพียงต่อการให้บริการผู้โดยสารในช่วงเวลาคับคั่ง อาทิ เจ้าหน้าที่จราจร พนักงานให้บริการรถเข็นกระเป๋า เจ้าหน้าที่จุดตรวจค้นสัมภาระ เจ้าหน้าที่ Airport Ambassador พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจพื้นที่และตรวจสอบเฝ้าระวังวัตถุต้องสงสัย รวมทั้งเฝ้าสังเกตการณ์ด้วยกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งได้ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (Airline Operators Committee : AOC) ให้ทุกสายการบินและผู้ให้บริการภาคพื้นมีความพร้อมให้บริการตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ สนามบินสุวรรณภูมิรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ตำรวจท่องเที่ยว เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนของการอำนวยความสะดวกด้านบริการรถสาธารณะ สนามบินสุวรรณภูมิได้มีการประสานผู้ประกอบการ อาทิ รถแท็กซี่ รถลีมูซีน รถบัส เพื่อเตรียมรถให้พร้อมเข้ามาให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงดังกล่าวให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และหากผู้โดยสารต้องการนำรถมาจอด สนามบินสุวรรณภูมิ มีอาคารและลานจอดรถรองรับที่เพียงพอ รวมที่จอดรถกว่า 8,000 ช่องจอด สามารถจอดได้ที่ อาคารจอดรถ โซน 2 โซน 3 ลานจอดรถโซน 4 - 7 และลานจอดรถระยะยาวโซน A รวมถึงได้เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน C ให้ผู้ใช้บริการได้จอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 พร้อมกับมีรถเวียนภายในวิ่งให้บริการระหว่างอาคารผู้โดยสารกับลานจอดรถทุกโซน ทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมงในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทสภ. ยังคงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และ ผู้ใช้บริการ สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงเว้นระยะห่างเมื่อใช้บริการในอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งได้เพิ่มรอบทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในพื้นที่อาคารผู้โดยสารอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อภายในอาคารผู้โดยสารอย่างเพียงพอโดย ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง