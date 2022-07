เปิดตัว จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ ขับเคลื่อนธุรกิจเพลงในอนาคต

ผู้จัดการรายวัน 360 - จีเอ็มเอ็มเปิดตัว จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ สถาบันสอนวิชาชีพศิลปินมาตรฐานระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพลงในอนาคตในปัจจุบันวงการดนตรีมีศิลปินเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาบนโลกออนไลน์ เพราะเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถ มีอิสระ และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมากขึ้น แต่การจะเป็นศิลปินมืออาชีพนั้นจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศิลปินให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จึงมองเห็นโอกาสในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพลงในอนาคต จึงเปิด “จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่” (GMM Academy) เพื่อสอนวิชาชีพศิลปินด้วยมาตรฐานระดับโลก และขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมเพลงให้มีความหลากหลาย สามารถก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์ได้นรมน ชูชีพชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แนวคิดของจีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ เราเชื่อว่า อาชีพศิลปินเป็นอาชีพที่สามารถเติบโตได้ และปัจจุบันมีเด็กรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ มีความสามารถจำนวนมาก ถ้าได้ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ไปไกลกว่าเดิมมาก จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ จึงสร้างหลักสูตรเฉพาะทางที่พร้อมพัฒนา ขัดเกลาศิลปินไปในแบบที่เหมาะต่อตนเองทั้งสไตล์เพลง คาแรกเตอร์ จนพร้อมที่จะออกสู่ตลาด เมื่อออกไปแล้วเรายังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นมืออาชีพ เป็นซ฿เปอร์สตาร์ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนและมีฐานแฟนคลับ เราจำลองบรรยากาศการเรียนเหมือนโรงเรียน มีรุ่นพี่รุ่นน้อง มีการสอบวัดผลหลักสูตรโดยคณะครูผู้สร้างศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย นอกจากคลาสเรียนร้อง เต้น โชว์ และดนตรี เราเสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและฝึกฝนประสบการณ์ด้านอื่นๆ เช่น มีคลาสพิเศษโดยพี่ๆ ศิลปิน ทั้งยังได้มีโอกาสทำโชว์ ดูงาน และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพิ่มเติมด้วยนอกจากนี้ เรามีแผนพาร์ตเนอร์กับสถาบัน คณะดนตรี โรงเรียน มหาวิทยาลัย เพื่อเฟ้นหาศิลปินรุ่นใหม่ และเสริมกำลังในการพัฒนาคนเข้าสู่วงการเพลงมากขึ้น มุ่งหวังให้ จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ เป็นประตูสู่โอกาสสร้างอาชีพศิลปิน เป็นอาชีพที่ก้าวหน้า มั่นคง อีกทั้งเป็นช่องทางที่ชัดเจน เดินเข้ามาได้ง่าย สำหรับคนที่สนใจเส้นทางอาชีพนี้ เราเปิดรับทุกเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็น ป็อป ไอดอล, ร็อก, อินดี้ ลูกทุ่ง และไทดอล เพียงแค่น้องๆ ทุกคนที่มีฝันเดินเข้ามาที่ จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ เราพร้อมที่จะส่งเสริม และพัฒนาทุกคนให้กลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ฉายแสงอยู่ในวงการดนตรีอย่างแท้จริงอีกฟันเฟืองสำคัญที่เสริมทัพให้ จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ เป็นสถาบันสอนวิชาชีพศิลปินด้วยมาตรฐานระดับโลกธนบูลย์ คูรอย ผู้อำนวยการฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ในวงการมากกว่า 20 ปี เป็นโปรดิวเซอร์คอนเสิร์ตใหญ่ และโค-เอ็กเซกคิวทีฟโปรดิวเซอร์ รายการเรียลิตีค้นหาสุดยอดนางแบบและนายแบบชื่อดังของเมืองไทย, ผู้จัดการศิลปิน และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า“จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ เราต้องการพัฒนาศิลปินให้ได้มาตรฐานสากลระดับโลก การจะไปสู่ขั้นตอนนั้นได้ต้องประกอบไปด้วย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมไปถึงทีมงานที่เก่ง พรั่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ ที่สำคัญหลักสูตรการเรียนการสอนต้องได้มาตรฐานสามารถพัฒนาศักยภาพของคนให้ออกมาได้อย่างมีคุณภาพ แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรกสำหรับศิลปินฝึกหัดเพื่อปูพื้นฐานและพัฒนาไปสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ ส่วนที่สองสำหรับศิลปินทั่วไป หรือกลุ่มศิลปินฝึกหัดที่มีผลงาน เดบิวต์แล้ว จะเห็นได้ว่าสถาบันของเราวางหลักสูตรให้ศิลปินได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ซึ่งทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบออดิชันและได้เข้ามาอยู่ในจีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ จะได้รับการสอนในหลักสูตรที่มีคุณภาพจากคณะครูที่พร้อมจะมอบความรู้ และทักษะต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกให้แก่น้องๆ ทุกคน เรามีเป้าหมายว่าทุกคนที่จบจากจีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ จะต้องเป็นศิลปินมืออาชีพที่เก่งเทียบเท่าศิลปินระดับสากล และยั่งยืน”วิทวัส วีระญาโณ (ครูเจ) VOCAL MASTER จบการศึกษาหลักสูตรด้านการสอนร้องเพลงจาก 5 สถาบันในต่างประเทศ เป็นคนแรกของเอเชียที่ได้อันดับ 1 จากการสอบ PANEL TEST ของสถาบัน INSTITUTE FOR VOCAL ADVANCEMENT จากอเมริกา เปิดเผยว่า"หลักสูตร VOCAL เป็นการสอนให้รู้จักเสียง และวิธีการจัดการเสียงของตัวเองเพื่อดึงมาใช้ได้อย่างเต็มที่และดีที่สุด รวมทั้งทักษะด้านดนตรี ทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความเป็นมืออาชีพเมื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจะเป็นศิลปินมืออาชีพไม่ใช่เก่งเพียงอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักรักษามาตรฐาน รักษาระดับความเป็นมืออาชีพ เพื่อจะได้เดินบนเส้นทางสายนี้ได้อย่างยาวนาน"อภิสราฐ์ เพชรเรืองรอง (ครูเจด้า) PERFORMANCE MASTER ได้รับรางวัล BEST CHOREOGRAPHER OF THE YEAR จาก MNET ASIA MUSIC AWARDS 2016 และเป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะกรรมการการแข่งขันระดับโลก THE WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP HIPHOP INTERNATIONAL เปิดเผยว่า“หลักสูตร PERFORMANCE ประกอบด้วยการพัฒนาการเต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงทักษะด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในการเป็นศิลปิน เช่า การพัฒนาจุดแข็ง เรียนรู้จุดด้อยของตัวเอง ทักษะการสื่อสาร และการดูแลตัวเอง เป็นต้น เราเชื่อว่าในเมืองไทยไม่มีหลักสูตรไหนที่ทำได้แบบนี้ค่ะ อยากให้น้องๆ เชื่อว่าสิ่งใดที่ได้มายากเราก็ต้องทุ่มเท การเป็นศิลปินมืออาชีพและอยู่ในวงการได้อย่างยั่งยืนก็เช่นกัน นอกจากมีทักษะด้านการร้องเพลงและการเต้นแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความคิด ทัศนคติ และการรักในสิ่งที่ตัวเองทำ สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป”