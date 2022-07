ภาพยนตร์โฆษณา "ปลูกถ่ายฝัน Dream Transplant" เครือซีพี รับรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จาก รมว.วัฒนธรรม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ยกย่องเชิดชูเกียรติคนทำสื่อดี สื่อที่มีคุณภาพ ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม ในการนี้ ผลงานภาพยนตร์โฆษณาปลูกถ่ายฝัน Dream Transplant ภายใต้โครงการ Let Them See Love ของเครือซีพี ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น 1 ใน 97 โครงการที่ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมี นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มทรู เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศนียบัตรจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ดำเนินโครงการ “Let Them See Love” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งในแต่ละปีจะมีแนวคิดที่แตกต่างเพื่อกระตุ้นและดึงดูดความสนใจจากประชาชนทั่วไปและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งภาพยนตร์โฆษณา "Dream Transplant - ปลูก ถ่าย ฝัน" จัดทำขึ้นในปี 2561 ด้วยแนวคิดที่ว่า การบริจาคอวัยวะนั้นเปรียบเสมือน "การมีชีวิตต่อ" ซึ่งในที่นี้หมายถึง การมีชีวิตต่อของผู้บริจาค และผู้รับบริจาค โดยเล่าเรื่องราวและชี้ให้เห็นถึงความหมายของ "การมีชีวิตต่อ" ผ่าน "ความฝัน" และการ "ปลูกถ่ายฝัน" ถือเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวสร้างสรรค์โดยบริษัท ชูใจ กะกัลยาณมิตร จำกัด และ บริษัท มานะ แอนด์ เฟรนด์ จำกัดขอชวนทุกคนส่งต่อความรักที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ และดวงตา ผ่าน www.letthemseelove.com ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่กำลังรอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะ-ดวงตากว่า 23,138 ราย รวมถึงสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือพิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ส่งไปที่หมายเลข 91255 ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค. 2565 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-231390-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 023-1-25888-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.letthemseelove.com และสามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาได้ที่ https://www.facebook.com/letthemseelove/videos/558298537875534/