OR รุกติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในปั๊ม-กลุ่มพาณิชย์ ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้ารวม 18 MW ในปี 73

OR ลุยติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปในปั๊ม PTT Station ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 51 แห่ง และสิ้นปี 73 ขยายเพิ่มเป็น 381 แห่ง พร้อมรุกติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้ลูกค้ากลุ่มพาณิชย์และผู้บริโภค วางเป้ามีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 18 เมกะวัตต์ สอดรับการบรรลุสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ในปีนี้ OR มีแผนขยายการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป) ในสถานี PTT Station เพิ่มขึ้นเป็น 51 แห่ง จากปัจจุบันทดลองติดตั้งอยู่ 10 แห่ง และในปี 2570 เพิ่มขึ้นเป็น 381 แห่ง เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปมีประสิทธิภาพดีและคุ้มค่าการลงทุนขณะเดียวกัน OR จึงมีแผนที่จะขยายการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้ลูกค้ากลุ่มพาณิชย์ (B2B) และกลุ่มลูกค้าทั่วไป (B2C) เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่าย ทาง OR มี 2 รูปแบบในการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในการลงทุนรูปแบบ EPC ซึ่งเจ้าของสถานประกอบการหรือเจ้าของสถานีบริการน้ำมันเป็นผู้ลงทุนต่างบริษัทที่ให้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปพร้อมระบบควบคุมเอง โดยไฟฟ้าที่ผลิตเจ้าของธุรกิจนำไปใช้ภายในกิจการ ส่วนอีกรูปแบบคือ Private PPA ทาง OR เป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดและเสนอขายไฟฟ้าให้ในราคาส่วนลดที่ต่ำกว่าการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ซึ่งโมเดลการลงทุนนี้ ทาง OR อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSCทั้งนี้ OR ได้วางเป้าหมายต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้ครบ 18 เมกะวัตต์ในปี 2573 เพื่อให้สอดรับแผนที่บริษัทกำหนดการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-Neutrality) ภายในปี 2573 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี ค.ศ. 2593 โดยบริษัทได้วางโรดแมปในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในสถานประกอบการที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตร คือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในการทดลองติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ภายในสถานีบริการ PTT Station จำนวน 10 แห่ง จนมั่นใจว่าด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการลงทุนเพื่อให้เข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นสำหรับแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายโซลาร์รูฟท็อปนั้นจะมาจากงบลงทุน 5 ปีนี้ของ OR ที่ตั้งไว้ราว 96,000 ล้านบาท